prodigy написав:вчера смотрел стрим бегущего банкира Онистрата АА: так вот на вопрос -про участие в политике, тот сказал, что повелся на призыв Зеленского в 2019(мол, нужны молодые, талантливые кадры) и послал своё видео-резюме в штаб СН позже, Андрей Богдан открыл ему глаза-это был развод(думаю не только наших, но и запада), никто этими резюме на занимался, всех набрали по блату или за гроші теперь ясно -почему там оказались Гончаруки, Гетьманцеви, Третьякови, Безугла, Тищенко
такой остой, что столько откровенных дебилов не было даже при ПР, НУ
хотя чего врать, всегда во власти все 30лет 50-60% были люди малограмотные(или грамотные, но беспринципные), вообщем каждый второй коррупционер
Были здесь умные люди, которые все это и много чего еще 5-7 лет назад говорили, да только рот им затыкали при всеобщем согласии. Ну теперь могут все кто уже доспел поговорить. В конечном итоге коснется всех в независимости от "политического вероисповедания".
Вообще-то prodigy писал, что не только 5-7 лет назад были коррупционеры Как раз 5-7 лет назад пытались коррупцию уменьшить
А вот уже зелёные откровенно набирали по блату или за деньги
striped написав:Ну или на крайняк отнести в банк на депозит на 3 месяца - вон ТАС обещает 14% вроде. И целее будут физически и какие-то хоть проценты получите и НБУ глядишь меньше свежей гривны напечатает.
этот вариант на потери денег
я снял 640к 22 июня(уплатив 0,5% банку) и если бы откупил валюту по 35,4 (и даже было 1 день 35,25/30),то это больше 18к долларов
но послушав семью решил "поиграть в депо", положил 100к на 10 дней(потеря 140 долл), но ладно половину я потратил, купив по нормальным ценам товары(правда которые мне не очень и горели) сегодня окончился месячный депо 200к (если откупиться по 38,8 то потеря 460/470 дол) итого в минусе на 600 долл(за месяц, карл), но остались 200к до 23 авг и 100к до 23 сент ...тут смело можно заложиться на потерю от 800 до 1400 долл...
итог:потеря -2к долл
вчера была еще малая надежда на открытие экспорта из портов большой Одесы , но сегодня она сгорела в огне пожара
только депо под 40-45% на срок не более 6 мес. , но такого мы точно не увидим
депо 20% грязными-это около 1,5% в месяц, месяц назад курс был 35,5+1,5%=36,0 у нас девальвация валюты за месяц 9,8-10,0%, какие нафиг депозиты?
Вот читаю вас и удивляюсь... Вы же вроде немолодой уже человек, давно на ветке - опытный в валютных делах. Как вы могли в такой ситуации размазать гривну на три месяца на срочные депо... зачем??! Сколько вы там заработаете этих несчастных процентов... Тот же ТАС даёт 7% на остаток по свободному депозиту с неограниченным пополнением и снятием - туда бы и положили, там же и купили бы бакс в случае чего//) А так...
так явно же в конце апреля - мае перспективы многими виделись позитивнее. Курсы на конец июля - конец августа ожидались не выше, чем тогда, при открытии депозитов. Думаю, надо чуть подождать евро пониже, чем сейчас, прикупить его - и убытки пересчитать в еврах, так меньше (кажется )
Привет ...... форумчане ..... ВСЕМ Здоровья и УМА !
Читал форум .... Грустно . Сравниваю с войной . Пришли мальчишки 1990-2001 годов рождения .....ШО (умышленная ошибка ) звери бьются. Старики 45-55 годов убегают , где могут . При собеседовании , молодые НЕ ВСПОМИНАЮЮТ о боях , старики геройствуют , хоть в боях и участия не принимали
Форум- пишут какие то непонятные люди , которые не рассуждают как помочь государству , а рассуждают как "наварится" побольше . При сложившихся обстоятельствах.
ЗАСРАНЦЫ . Спасибо . кто пишет по делу . ЗЛЫЕ ВЫ . уйду я от вас . ГЛУБОКО разочарован .
striped написав:Ну или на крайняк отнести в банк на депозит на 3 месяца - вон ТАС обещает 14% вроде. И целее будут физически и какие-то хоть проценты получите и НБУ глядишь меньше свежей гривны напечатает.
этот вариант на потери денег
я снял 640к 22 июня(уплатив 0,5% банку) и если бы откупил валюту по 35,4 (и даже было 1 день 35,25/30),то это больше 18к долларов
но послушав семью решил "поиграть в депо", положил 100к на 10 дней(потеря 140 долл), но ладно половину я потратил, купив по нормальным ценам товары(правда которые мне не очень и горели) сегодня окончился месячный депо 200к (если откупиться по 38,8 то потеря 460/470 дол) итого в минусе на 600 долл(за месяц, карл), но остались 200к до 23 авг и 100к до 23 сент ...тут смело можно заложиться на потерю от 800 до 1400 долл...
итог:потеря -2к долл
вчера была еще малая надежда на открытие экспорта из портов большой Одесы , но сегодня она сгорела в огне пожара
только депо под 40-45% на срок не более 6 мес. , но такого мы точно не увидим
депо 20% грязными-это около 1,5% в месяц, месяц назад курс был 35,5+1,5%=36,0 у нас девальвация валюты за месяц 9,8-10,0%, какие нафиг депозиты?
Ну тут Вы мух и котлет смешали.
У нас сейчас произошел очередной виток девальвации. Не факт что "произошел", возможно - "происходит". Но это не значит, что и дальше девальвация будет проходить с такой скоростью. Вон 12 ярдов насыпали только в июле - думаете минфин их под подушкой будет держать? Потому если за ноль брать нынешний курс, то депозит что-то да принесет, уж точно больше чем маринование в стеклянной банке.
Во-вторых - Вы сказали, что "послушав семью решил "поиграть в депо" - так это было Ваше решение - ставка не сыграла. Все, фиксируйте убыток и живите дальше спокойно. Скажите Богу спасибо, что деньгами.
холява написав:Привет ...... форумчане ..... ВСЕМ Здоровья и УМА !
Читал форум .... Грустно . Сравниваю с войной . Пришли мальчишки 1990-2001 годов рождения .....ШО (умышленная ошибка ) звери бьются. Старики 45-55 годов убегают , где могут . При собеседовании , молодые НЕ ВСПОМИНАЮЮТ о боях , старики геройствуют , хоть в боях и участия не принимали
Форум- пишут какие то непонятные люди , которые не рассуждают как помочь государству , а рассуждают как "наварится" побольше . При сложившихся обстоятельствах.
ЗАСРАНЦЫ . Спасибо . кто пишет по делу . ЗЛЫЕ ВЫ . уйду я от вас . ГЛУБОКО разочарован .
Пане холява, то набігли боти з мордора Війна вона не тільки на полях. Тут теж.
Мизантроп приводив скрін, скільки нових ботів зареєструвалось. Це не кажучі про сплячих ботів Нічого, в 2014 і не таке було
Я тут теж є, якщо це якось вам допоможе залишитись
холява написав:Привет ...... форумчане ..... ВСЕМ Здоровья и УМА !
Читал форум .... Грустно . Сравниваю с войной . Пришли мальчишки 1990-2001 годов рождения .....ШО (умышленная ошибка ) звери бьются. Старики 45-55 годов убегают , где могут . При собеседовании , молодые НЕ ВСПОМИНАЮЮТ о боях , старики геройствуют , хоть в боях и участия не принимали
Форум- пишут какие то непонятные люди , которые не рассуждают как помочь государству , а рассуждают как "наварится" побольше . При сложившихся обстоятельствах.
ЗАСРАНЦЫ . Спасибо . кто пишет по делу . ЗЛЫЕ ВЫ . уйду я от вас . ГЛУБОКО разочарован .
Так в чем противоречие? Если и там есть "Старики 45-55 годов убегают , где могут ", то почему здесь не должно быть "какие то непонятные люди , которые не рассуждают как помочь государству , а рассуждают как "наварится" побольше"?
Во-вторых, давайте может все-таки определимся в терминах - кто для кого? Государство для граждан или граждане для государства? Если граждане уплатили все возможные налоги (плюс платят "временный" с 14 года военный налог), то какую еще помощь они должны по Вашему оказать государству? Сдать золотые украшения и коронки? Чтобы чиновники себе смогли зарплаты поднять, премии и компенсации за переработку выписать да на внедорожниках новых приехать в кабмин и попросить денег на закупку газа?
холява написав:Привет ...... форумчане ..... ВСЕМ Здоровья и УМА !
Читал форум .... Грустно . Сравниваю с войной . Пришли мальчишки 1990-2001 годов рождения .....ШО (умышленная ошибка ) звери бьются. Старики 45-55 годов убегают , где могут . При собеседовании , молодые НЕ ВСПОМИНАЮЮТ о боях , старики геройствуют , хоть в боях и участия не принимали
Форум- пишут какие то непонятные люди , которые не рассуждают как помочь государству , а рассуждают как "наварится" побольше . При сложившихся обстоятельствах.
ЗАСРАНЦЫ . Спасибо . кто пишет по делу . ЗЛЫЕ ВЫ . уйду я от вас . ГЛУБОКО разочарован .
Когда то и мы были девками. Скакали куда попало. Но не стоит забывать, что этих вот 45+ поимело не раз... и не их жена или любовница.
striped написав:Ну или на крайняк отнести в банк на депозит на 3 месяца - вон ТАС обещает 14% вроде. И целее будут физически и какие-то хоть проценты получите и НБУ глядишь меньше свежей гривны напечатает.
этот вариант на потери денег
я снял 640к 22 июня(уплатив 0,5% банку) и если бы откупил валюту по 35,4 (и даже было 1 день 35,25/30),то это больше 18к долларов
но послушав семью решил "поиграть в депо", положил 100к на 10 дней(потеря 140 долл), но ладно половину я потратил, купив по нормальным ценам товары(правда которые мне не очень и горели) сегодня окончился месячный депо 200к (если откупиться по 38,8 то потеря 460/470 дол) итого в минусе на 600 долл(за месяц, карл), но остались 200к до 23 авг и 100к до 23 сент ...тут смело можно заложиться на потерю от 800 до 1400 долл...
итог:потеря -2к долл
вчера была еще малая надежда на открытие экспорта из портов большой Одесы , но сегодня она сгорела в огне пожара
только депо под 40-45% на срок не более 6 мес. , но такого мы точно не увидим
депо 20% грязными-это около 1,5% в месяц, месяц назад курс был 35,5+1,5%=36,0 у нас девальвация валюты за месяц 9,8-10,0%, какие нафиг депозиты?
Вот читаю вас и удивляюсь... Вы же вроде немолодой уже человек, давно на ветке - опытный в валютных делах. Как вы могли в такой ситуации размазать гривну на три месяца на срочные депо... зачем??! Сколько вы там заработаете этих несчастных процентов... Тот же ТАС даёт 7% на остаток по свободному депозиту с неограниченным пополнением и снятием - туда бы и положили, там же и купили бы бакс в случае чего//) А так...
первый и последний раз послушал близкого человека))), после 2009 года я всегда откупал валлюту после того как приходила гривна (чаще всего спешил откупаться и потом курс еще проседал на 2-3%)
у меня есть 8% на отстаток , это все фигня, потому что укрепление было по 10коп в день, а падение гривны на 1-2грн в день
надо откупаться и не ждать низов когда снял гривну-курс был 35,45/50, потом через 5 дней минимальный 35,30 даже покупка по 35,60 вполне нормально (но я купил только 2800долл и решил поиграться в депо)
про неорграниченное снятие забудьте, лимит 100к в день
кстати, ТАС такое же гавно...
сегодня только нал и только доллар (на нескольких картах у меня болтается до 10к грн, но это не деньги сегодня)
в прошлом году я "заработал" 17к долл (удачно продал все евро и закинул на 3-6мес грн.депо+6к долл от овгз), в этом году -10к убытка (но это не сильно печалит, есть более грустные вещи в стране)
pesikot у Порошенко были тоже кадровые провалы , перечислять на память (Ересько, Абрамяучус, Уляна Супрун, все министри инфраструктуры без исключения Бурбак, Пивоварский, Омелян), но тот кабмин Гончарука в 2019 г- это был шок, с таким же успехом там могла быть вся студия Квартал-95...
но Бог миловал почти 3 года (и урожай каждый год был рекордный, хотя промка падала каждый квартал)