RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютний ринок в контексті ДС

Валютний ринок в контексті ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 97159716971797189719>
Повідомлення Додано: Суб 23 лип, 2022 14:27

  копейка написав:
  prodigy написав:вчера смотрел стрим бегущего банкира Онистрата АА:
так вот на вопрос -про участие в политике, тот сказал, что повелся на призыв Зеленского в 2019(мол, нужны молодые, талантливые кадры) и послал своё видео-резюме в штаб СН
позже, Андрей Богдан открыл ему глаза-это был развод(думаю не только наших, но и запада), никто этими резюме на занимался, всех набрали по блату или за гроші
теперь ясно -почему там оказались Гончаруки, Гетьманцеви, Третьякови, Безугла, Тищенко

такой остой, что столько откровенных дебилов не было даже при ПР, НУ

хотя чего врать, всегда во власти все 30лет 50-60% были люди малограмотные(или грамотные, но беспринципные), вообщем каждый второй коррупционер

Были здесь умные люди, которые все это и много чего еще 5-7 лет назад говорили, да только рот им затыкали при всеобщем согласии. Ну теперь могут все кто уже доспел поговорить. В конечном итоге коснется всех в независимости от "политического вероисповедания".

Вообще-то prodigy писал, что не только 5-7 лет назад были коррупционеры
Как раз 5-7 лет назад пытались коррупцию уменьшить

А вот уже зелёные откровенно набирали по блату или за деньги
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6960
З нами з: 31.08.09
Подякував: 485 раз.
Подякували: 1218 раз.
 
Профіль
2
2
Повідомлення Додано: Суб 23 лип, 2022 14:41

  asti написав:
  prodigy написав:
  striped написав:Ну или на крайняк отнести в банк на депозит на 3 месяца - вон ТАС обещает 14% вроде. И целее будут физически и какие-то хоть проценты получите и НБУ глядишь меньше свежей гривны напечатает.

этот вариант на потери денег

я снял 640к 22 июня(уплатив 0,5% банку) и если бы откупил валюту по 35,4 (и даже было 1 день 35,25/30),то это больше 18к долларов

но послушав семью решил "поиграть в депо", положил 100к на 10 дней(потеря 140 долл), но ладно половину я потратил, купив по нормальным ценам товары(правда которые мне не очень и горели)
сегодня окончился месячный депо 200к (если откупиться по 38,8 то потеря 460/470 дол) итого в минусе на 600 долл(за месяц, карл),
но остались 200к до 23 авг и 100к до 23 сент ...тут смело можно заложиться на потерю от 800 до 1400 долл...

итог:потеря -2к долл

вчера была еще малая надежда на открытие экспорта из портов большой Одесы , но сегодня она сгорела в огне пожара

только депо под 40-45% на срок не более 6 мес. , но такого мы точно не увидим

депо 20% грязными-это около 1,5% в месяц, месяц назад курс был 35,5+1,5%=36,0
у нас девальвация валюты за месяц 9,8-10,0%, какие нафиг депозиты?

Вот читаю вас и удивляюсь...
Вы же вроде немолодой уже человек, давно на ветке - опытный в валютных делах. Как вы могли в такой ситуации размазать гривну на три месяца на срочные депо... зачем??!
Сколько вы там заработаете этих несчастных процентов...
Тот же ТАС даёт 7% на остаток по свободному депозиту с неограниченным пополнением и снятием - туда бы и положили, там же и купили бы бакс в случае чего//) А так...
так явно же в конце апреля - мае перспективы многими виделись позитивнее. Курсы на конец июля - конец августа ожидались не выше, чем тогда, при открытии депозитов.
Думаю, надо чуть подождать евро пониже, чем сейчас, прикупить его - и убытки пересчитать в еврах, так меньше (кажется :? )

и это... ТАС продает валюту? как ни зайду - ніт.
flysoulfly
 
Повідомлень: 676
З нами з: 13.01.09
Подякував: 272 раз.
Подякували: 33 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 23 лип, 2022 14:53

Re: Валютний ринок в контексті ДС

Привет ...... форумчане .....
ВСЕМ Здоровья и УМА !

Читал форум ....
Грустно .
Сравниваю с войной .
Пришли мальчишки 1990-2001 годов рождения .....ШО (умышленная ошибка ) звери бьются.
Старики 45-55 годов убегают , где могут .
При собеседовании , молодые НЕ ВСПОМИНАЮЮТ о боях , старики геройствуют , хоть в боях и участия не принимали

Форум- пишут какие то непонятные люди , которые не рассуждают как помочь государству , а рассуждают как "наварится" побольше .
При сложившихся обстоятельствах.

ЗАСРАНЦЫ .
Спасибо . кто пишет по делу .
ЗЛЫЕ ВЫ . уйду я от вас .
ГЛУБОКО разочарован .
холява
2
 
Повідомлень: 3573
З нами з: 27.09.12
Подякував: 3729 раз.
Подякували: 3858 раз.
 
Профіль
2
9
1
Повідомлення Додано: Суб 23 лип, 2022 14:57

  prodigy написав:
  striped написав:Ну или на крайняк отнести в банк на депозит на 3 месяца - вон ТАС обещает 14% вроде. И целее будут физически и какие-то хоть проценты получите и НБУ глядишь меньше свежей гривны напечатает.


этот вариант на потери денег

я снял 640к 22 июня(уплатив 0,5% банку) и если бы откупил валюту по 35,4 (и даже было 1 день 35,25/30),то это больше 18к долларов

но послушав семью решил "поиграть в депо", положил 100к на 10 дней(потеря 140 долл), но ладно половину я потратил, купив по нормальным ценам товары(правда которые мне не очень и горели)
сегодня окончился месячный депо 200к (если откупиться по 38,8 то потеря 460/470 дол) итого в минусе на 600 долл(за месяц, карл),
но остались 200к до 23 авг и 100к до 23 сент ...тут смело можно заложиться на потерю от 800 до 1400 долл...

итог:потеря -2к долл

вчера была еще малая надежда на открытие экспорта из портов большой Одесы , но сегодня она сгорела в огне пожара

только депо под 40-45% на срок не более 6 мес. , но такого мы точно не увидим

депо 20% грязными-это около 1,5% в месяц, месяц назад курс был 35,5+1,5%=36,0
у нас девальвация валюты за месяц 9,8-10,0%, какие нафиг депозиты?


Ну тут Вы мух и котлет смешали.

У нас сейчас произошел очередной виток девальвации. Не факт что "произошел", возможно - "происходит". Но это не значит, что и дальше девальвация будет проходить с такой скоростью. Вон 12 ярдов насыпали только в июле - думаете минфин их под подушкой будет держать? Потому если за ноль брать нынешний курс, то депозит что-то да принесет, уж точно больше чем маринование в стеклянной банке.

Во-вторых - Вы сказали, что "послушав семью решил "поиграть в депо" - так это было Ваше решение - ставка не сыграла. Все, фиксируйте убыток и живите дальше спокойно. Скажите Богу спасибо, что деньгами.
striped
 
Повідомлень: 1533
З нами з: 10.12.08
Подякував: 3063 раз.
Подякували: 616 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 23 лип, 2022 14:59

  холява написав:Привет ...... форумчане .....
ВСЕМ Здоровья и УМА !

Читал форум ....
Грустно .
Сравниваю с войной .
Пришли мальчишки 1990-2001 годов рождения .....ШО (умышленная ошибка ) звери бьются.
Старики 45-55 годов убегают , где могут .
При собеседовании , молодые НЕ ВСПОМИНАЮЮТ о боях , старики геройствуют , хоть в боях и участия не принимали

Форум- пишут какие то непонятные люди , которые не рассуждают как помочь государству , а рассуждают как "наварится" побольше .
При сложившихся обстоятельствах.

ЗАСРАНЦЫ .
Спасибо . кто пишет по делу .
ЗЛЫЕ ВЫ . уйду я от вас .
ГЛУБОКО разочарован .

Пане холява, то набігли боти з мордора
Війна вона не тільки на полях. Тут теж.

Мизантроп приводив скрін, скільки нових ботів зареєструвалось.
Це не кажучі про сплячих ботів
Нічого, в 2014 і не таке було

Я тут теж є, якщо це якось вам допоможе залишитись
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6960
З нами з: 31.08.09
Подякував: 485 раз.
Подякували: 1218 раз.
 
Профіль
2
2
Повідомлення Додано: Суб 23 лип, 2022 15:03

  холява написав:Привет ...... форумчане .....
ВСЕМ Здоровья и УМА !

Читал форум ....
Грустно .
Сравниваю с войной .
Пришли мальчишки 1990-2001 годов рождения .....ШО (умышленная ошибка ) звери бьются.
Старики 45-55 годов убегают , где могут .
При собеседовании , молодые НЕ ВСПОМИНАЮЮТ о боях , старики геройствуют , хоть в боях и участия не принимали

Форум- пишут какие то непонятные люди , которые не рассуждают как помочь государству , а рассуждают как "наварится" побольше .
При сложившихся обстоятельствах.

ЗАСРАНЦЫ .
Спасибо . кто пишет по делу .
ЗЛЫЕ ВЫ . уйду я от вас .
ГЛУБОКО разочарован .


Так в чем противоречие? Если и там есть "Старики 45-55 годов убегают , где могут ", то почему здесь не должно быть "какие то непонятные люди , которые не рассуждают как помочь государству , а рассуждают как "наварится" побольше"?

Во-вторых, давайте может все-таки определимся в терминах - кто для кого? Государство для граждан или граждане для государства? Если граждане уплатили все возможные налоги (плюс платят "временный" с 14 года военный налог), то какую еще помощь они должны по Вашему оказать государству? Сдать золотые украшения и коронки? Чтобы чиновники себе смогли зарплаты поднять, премии и компенсации за переработку выписать да на внедорожниках новых приехать в кабмин и попросить денег на закупку газа?
striped
 
Повідомлень: 1533
З нами з: 10.12.08
Подякував: 3063 раз.
Подякували: 616 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 23 лип, 2022 15:12

  холява написав:Привет ...... форумчане .....
ВСЕМ Здоровья и УМА !

Читал форум ....
Грустно .
Сравниваю с войной .
Пришли мальчишки 1990-2001 годов рождения .....ШО (умышленная ошибка ) звери бьются.
Старики 45-55 годов убегают , где могут .
При собеседовании , молодые НЕ ВСПОМИНАЮЮТ о боях , старики геройствуют , хоть в боях и участия не принимали

Форум- пишут какие то непонятные люди , которые не рассуждают как помочь государству , а рассуждают как "наварится" побольше .
При сложившихся обстоятельствах.

ЗАСРАНЦЫ .
Спасибо . кто пишет по делу .
ЗЛЫЕ ВЫ . уйду я от вас .
ГЛУБОКО разочарован .

Когда то и мы были девками. Скакали куда попало.
Но не стоит забывать, что этих вот 45+ поимело не раз... и не их жена или любовница.
копейка
Аватар користувача
 
Повідомлень: 350
З нами з: 31.07.19
Подякував: 240 раз.
Подякували: 43 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 23 лип, 2022 15:13

  asti написав:
  prodigy написав:
  striped написав:Ну или на крайняк отнести в банк на депозит на 3 месяца - вон ТАС обещает 14% вроде. И целее будут физически и какие-то хоть проценты получите и НБУ глядишь меньше свежей гривны напечатает.

этот вариант на потери денег

я снял 640к 22 июня(уплатив 0,5% банку) и если бы откупил валюту по 35,4 (и даже было 1 день 35,25/30),то это больше 18к долларов

но послушав семью решил "поиграть в депо", положил 100к на 10 дней(потеря 140 долл), но ладно половину я потратил, купив по нормальным ценам товары(правда которые мне не очень и горели)
сегодня окончился месячный депо 200к (если откупиться по 38,8 то потеря 460/470 дол) итого в минусе на 600 долл(за месяц, карл),
но остались 200к до 23 авг и 100к до 23 сент ...тут смело можно заложиться на потерю от 800 до 1400 долл...

итог:потеря -2к долл

вчера была еще малая надежда на открытие экспорта из портов большой Одесы , но сегодня она сгорела в огне пожара

только депо под 40-45% на срок не более 6 мес. , но такого мы точно не увидим

депо 20% грязными-это около 1,5% в месяц, месяц назад курс был 35,5+1,5%=36,0
у нас девальвация валюты за месяц 9,8-10,0%, какие нафиг депозиты?

Вот читаю вас и удивляюсь...
Вы же вроде немолодой уже человек, давно на ветке - опытный в валютных делах. Как вы могли в такой ситуации размазать гривну на три месяца на срочные депо... зачем??!
Сколько вы там заработаете этих несчастных процентов...
Тот же ТАС даёт 7% на остаток по свободному депозиту с неограниченным пополнением и снятием - туда бы и положили, там же и купили бы бакс в случае чего//) А так...


первый и последний раз послушал близкого человека))),
после 2009 года я всегда откупал валлюту
после того как приходила гривна (чаще всего спешил откупаться и потом курс еще проседал на 2-3%)

у меня есть 8% на отстаток , это все фигня,
потому что укрепление было по 10коп в день,
а падение гривны на 1-2грн в день

надо откупаться и не ждать низов
когда снял гривну-курс был 35,45/50, потом через 5 дней минимальный 35,30
даже покупка по 35,60 вполне нормально (но я купил только 2800долл и решил поиграться в депо)

про неорграниченное снятие забудьте, лимит 100к в день

кстати, ТАС такое же гавно...

сегодня только нал и только доллар (на нескольких картах у меня болтается до 10к грн, но это не деньги сегодня)

в прошлом году я "заработал" 17к долл (удачно продал все евро и закинул на 3-6мес грн.депо+6к долл от овгз), в этом году -10к убытка (но это не сильно печалит, есть более грустные вещи в стране)
prodigy
 
Повідомлень: 8205
З нами з: 03.12.13
Подякував: 3022 раз.
Подякували: 2970 раз.
 
Профіль
1
2
Повідомлення Додано: Суб 23 лип, 2022 15:13

  холява написав:Форум- пишут какие то непонятные люди , которые не рассуждают как помочь государству , а рассуждают как "наварится" побольше .
При сложившихся обстоятельствах.

ЗАСРАНЦЫ .
Спасибо . кто пишет по делу .
ЗЛЫЕ ВЫ . уйду я от вас .
ГЛУБОКО разочарован .

Государству помогать? Помогать армии - а чтоб было чем, нужно навариться.
Zebra
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11507
З нами з: 21.09.12
Подякував: 1716 раз.
Подякували: 2509 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Суб 23 лип, 2022 15:26

pesikot
у Порошенко были тоже кадровые провалы ,
перечислять на память (Ересько, Абрамяучус, Уляна Супрун, все министри инфраструктуры без исключения Бурбак, Пивоварский, Омелян),
но тот кабмин Гончарука в 2019 г- это был шок,
с таким же успехом там могла быть вся студия Квартал-95...

но Бог миловал почти 3 года (и урожай каждый год был рекордный, хотя промка падала каждый квартал)
prodigy
 
Повідомлень: 8205
З нами з: 03.12.13
Подякував: 3022 раз.
Подякували: 2970 раз.
 
Профіль
1
2
  #<1 ... 97159716971797189719>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: moveton і 5 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюта, ринок криптовалют 1 ... 3093, 3094, 3095
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
30945 32976040
Переглянути останнє повідомлення
Чет 21 лип, 2022 21:33
phantom_systems
Продуктові ринки і не тільки у валютному контексті 1 ... 160, 161, 162
Surfer » Сер 31 лип, 2019 03:53
1615 11281476
Переглянути останнє повідомлення
Сер 20 лип, 2022 09:39
lara_08
Валютний ринок у світі 1 ... 796, 797, 798
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
7972 22533333
Переглянути останнє повідомлення
Сер 04 тра, 2022 16:05
ЛОБ

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Укргазбанк (297)
23.07.2022 17:24
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.