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Валютний ринок в контексті ДС

Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 9716971797189719>
Повідомлення Додано: Суб 23 лип, 2022 15:29

striped я так и делаю,
нельзя все время выигрывать...
prodigy
 
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Повідомлення Додано: Суб 23 лип, 2022 15:31

  Zebra написав:
  холява написав:Форум- пишут какие то непонятные люди , которые не рассуждают как помочь государству , а рассуждают как "наварится" побольше .
При сложившихся обстоятельствах.

ЗАСРАНЦЫ .
Спасибо . кто пишет по делу .
ЗЛЫЕ ВЫ . уйду я от вас .
ГЛУБОКО разочарован .

Государству помогать? Помогать армии - а чтоб было чем, нужно навариться.


тут не вопрос навара, я сразу заложился на потерю 5к долл, если бы откупился, то так все и осталось, теперь 10-12..на это не главное, на 1млн я купил военных
бумаг (там тоже нарисовывается хороший минус), но тут я как бы "стране помог"
prodigy
 
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Повідомлення Додано: Суб 23 лип, 2022 15:36

  Вкладчик1234 написав:
  prodigy написав:но тут я как бы "стране помог"

Страна тебя не забудет :)

Лучше бы напрямую. А через "посредников", то не стране, распилят.
копейка
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Повідомлення Додано: Суб 23 лип, 2022 15:45

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  flysoulfly написав:Думаю, надо чуть подождать евро пониже

купить евро и к осени он будет 0,92-95 (т.е. еще 5-7% убытка), спасибо
prodigy
 
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Повідомлення Додано: Суб 23 лип, 2022 15:47

  prodigy написав:тут не вопрос навара, я сразу заложился на потерю 5к долл, если бы откупился, то так все и осталось, теперь 10-12..на это не главное, на 1млн я купил военных
бумаг (там тоже нарисовывается хороший минус), но тут я как бы "стране помог"
ну и еще ж есть и вариант (лотереи) покупки на 3мес-баксодепо (вопрос, по какому курсу)
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Суб 23 лип, 2022 15:48

  prodigy написав:
  flysoulfly написав:Думаю, надо чуть подождать евро пониже

купить евро и к осени он будет 0,92-95 (т.е. еще 5-7% убытка), спасибо
зато в еврозоне инфляция меньше чем у бакса.

И если через год кросс будет 1,15+ ?
Востаннє редагувалось flysoulfly в Суб 23 лип, 2022 15:49, всього редагувалось 1 раз.
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Суб 23 лип, 2022 15:48

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  asti написав:там же и купили бы бакс в случае чего


банки валюту если и продают, то только с приноса
(там нет даже 100 долл сегодня)

про то, что виток девала не закончился, тут есть 3 мнения
-закончился,
-не закончился
-будет слабеть, но не по 10% в неледю

все это бла-бла-бла
prodigy
 
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Повідомлення Додано: Суб 23 лип, 2022 15:51

  flysoulfly написав:
  prodigy написав:
  flysoulfly написав:Думаю, надо чуть подождать евро пониже

купить евро и к осени он будет 0,92-95 (т.е. еще 5-7% убытка), спасибо

а если через год кросс будет 1,15+ ?


а что будет с войной? если победа, и конец рф
то допускаю

по ощущениям наших журналистов (кроме Бутусова)-орки выдохлись, у них нет пополнения в лс(мобилизуют даже зеков), иранцы не дадут бпла

на такой инфе войне конец к НГ :mrgreen:
prodigy
 
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Повідомлення Додано: Суб 23 лип, 2022 15:59

  prodigy написав:
а что будет с войной? если победа, и конец рф
то допускаю

по ощущениям наших журналистов (кроме Бутусова)-орки выдохлись, у них нет пополнения в лс(мобилизуют даже зеков), иранцы не дадут бпла

на такой инфе войне конец к НГ :mrgreen:

Они собирают силы, а не выдохлись. Но последний марш-бросок действительно будет последним. В экономике РФ необратимые процессы бэк ин СССР, вот только 21 век на дворе.
stm
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Повідомлення Додано: Суб 23 лип, 2022 16:08

  prodigy написав:
  asti написав:там же и купили бы бакс в случае чего

банки валюту если и продают, то только с приноса
(там нет даже 100 долл сегодня)

Смотря какие банки. ТАС и Пивденный продают время от времени. Причем ТАС (если есть позиция) может продать
доллар на счёт даже без наличия оного в кассе.
asti
 
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