|
|
|
Валютний ринок в контексті ДС
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 23 лип, 2022 15:29
striped я так и делаю,
нельзя все время выигрывать...
-
prodigy
-
-
- Повідомлень: 8205
- З нами з: 03.12.13
- Подякував: 3022 раз.
- Подякували: 2970 раз.
-
- Профіль
-
1
2
Додано: Суб 23 лип, 2022 15:31
Zebra написав: холява написав:
Форум- пишут какие то непонятные люди , которые не рассуждают как помочь государству , а рассуждают как "наварится" побольше .
При сложившихся обстоятельствах.
ЗАСРАНЦЫ .
Спасибо . кто пишет по делу .
ЗЛЫЕ ВЫ . уйду я от вас .
ГЛУБОКО разочарован .
Государству помогать? Помогать армии - а чтоб было чем, нужно навариться.
тут не вопрос навара, я сразу заложился на потерю 5к долл, если бы откупился, то так все и осталось, теперь 10-12..на это не главное, на 1млн я купил военных
бумаг (там тоже нарисовывается хороший минус), но тут я как бы "стране помог"
-
prodigy
-
-
- Повідомлень: 8205
- З нами з: 03.12.13
- Подякував: 3022 раз.
- Подякували: 2970 раз.
-
- Профіль
-
1
2
Додано: Суб 23 лип, 2022 15:45
flysoulfly написав:
Думаю, надо чуть подождать евро пониже
купить евро и к осени он будет 0,92-95 (т.е. еще 5-7% убытка), спасибо
-
prodigy
-
-
- Повідомлень: 8205
- З нами з: 03.12.13
- Подякував: 3022 раз.
- Подякували: 2970 раз.
-
- Профіль
-
1
2
Додано: Суб 23 лип, 2022 15:47
prodigy написав:
тут не вопрос навара, я сразу заложился на потерю 5к долл, если бы откупился, то так все и осталось, теперь 10-12..на это не главное, на 1млн я купил военных
бумаг (там тоже нарисовывается хороший минус), но тут я как бы "стране помог"
ну и еще ж есть и вариант (лотереи) покупки на 3мес-баксодепо (вопрос, по какому курсу)
-
flysoulfly
-
-
- Повідомлень: 676
- З нами з: 13.01.09
- Подякував: 272 раз.
- Подякували: 33 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 23 лип, 2022 15:48
prodigy написав: flysoulfly написав:
Думаю, надо чуть подождать евро пониже
купить евро и к осени он будет 0,92-95 (т.е. еще 5-7% убытка), спасибо
зато в еврозоне инфляция меньше чем у бакса.
И если через год кросс будет 1,15+ ?
Востаннє редагувалось flysoulfly
в Суб 23 лип, 2022 15:49, всього редагувалось 1 раз.
-
flysoulfly
-
-
- Повідомлень: 676
- З нами з: 13.01.09
- Подякував: 272 раз.
- Подякували: 33 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 23 лип, 2022 15:48
asti написав:
там же и купили бы бакс в случае чего
банки валюту если и продают, то только с приноса
(там нет даже 100 долл сегодня)
про то, что виток девала не закончился, тут есть 3 мнения
-закончился,
-не закончился
-будет слабеть, но не по 10% в неледю
все это бла-бла-бла
-
prodigy
-
-
- Повідомлень: 8205
- З нами з: 03.12.13
- Подякував: 3022 раз.
- Подякували: 2970 раз.
-
- Профіль
-
1
2
Додано: Суб 23 лип, 2022 15:51
flysoulfly написав: prodigy написав: flysoulfly написав:
Думаю, надо чуть подождать евро пониже
купить евро и к осени он будет 0,92-95 (т.е. еще 5-7% убытка), спасибо
а если через год кросс будет 1,15+ ?
а что будет с войной? если победа, и конец рф
то допускаю
по ощущениям наших журналистов (кроме Бутусова)-орки выдохлись, у них нет пополнения в лс(мобилизуют даже зеков), иранцы не дадут бпла
на такой инфе войне конец к НГ
-
prodigy
-
-
- Повідомлень: 8205
- З нами з: 03.12.13
- Подякував: 3022 раз.
- Подякували: 2970 раз.
-
- Профіль
-
1
2
Додано: Суб 23 лип, 2022 15:59
prodigy написав:
а что будет с войной? если победа, и конец рф
то допускаю
по ощущениям наших журналистов (кроме Бутусова)-орки выдохлись, у них нет пополнения в лс(мобилизуют даже зеков), иранцы не дадут бпла
на такой инфе войне конец к НГ
Они собирают силы, а не выдохлись. Но последний марш-бросок действительно будет последним. В экономике РФ необратимые процессы бэк ин СССР, вот только 21 век на дворе.
-
stm
-
-
- Повідомлень: 3463
- З нами з: 04.03.15
- Подякував: 71 раз.
- Подякували: 576 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 23 лип, 2022 16:08
prodigy написав: asti написав:
там же и купили бы бакс в случае чего
банки валюту если и продают, то только с приноса
(там нет даже 100 долл сегодня)
Смотря какие банки. ТАС и Пивденный продают время от времени. Причем ТАС (если есть позиция) может продать
доллар на счёт даже без наличия оного в кассе.
-
asti
-
-
- Повідомлень: 2817
- З нами з: 24.11.12
- Подякував: 42 раз.
- Подякували: 546 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|30945
|32976040
|
|
|1615
|11281476
|
|
|7972
|22533333
|
Сер 04 тра, 2022 16:05
ЛОБ
|