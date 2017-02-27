prodigy написав:

striped написав: Ну или на крайняк отнести в банк на депозит на 3 месяца - вон ТАС обещает 14% вроде. И целее будут физически и какие-то хоть проценты получите и НБУ глядишь меньше свежей гривны напечатает. Ну или на крайняк отнести в банк на депозит на 3 месяца - вон ТАС обещает 14% вроде. И целее будут физически и какие-то хоть проценты получите и НБУ глядишь меньше свежей гривны напечатает.

этот вариант на потери денегя снял 640к 22 июня(уплатив 0,5% банку) и если бы откупил валюту по 35,4 (и даже было 1 день 35,25/30),то это больше 18к долларовно послушав семью решил "поиграть в депо", положил 100к на 10 дней(потеря 140 долл), но ладно половину я потратил, купив по нормальным ценам товары(правда которые мне не очень и горели)сегодня окончился месячный депо 200к (если откупиться по 38,8 то потеря 460/470 дол) итого в минусе на 600 долл(за месяц, карл),но остались 200к до 23 авг и 100к до 23 сент ...тут смело можно заложиться на потерю от 800 до 1400 долл...итог:потеря -2к доллвчера была еще малая надежда на открытие экспорта из портов большой Одесы , но сегодня она сгорела в огне пожаратолько депо под 40-45% на срок не более 6 мес. , но такого мы точно не увидимдепо 20% грязными-это около 1,5% в месяц, месяц назад курс был 35,5+1,5%=у нас девальвация валюты за месяц 9,8-10,0%, какие нафиг депозиты?