striped написав:Ну или на крайняк отнести в банк на депозит на 3 месяца - вон ТАС обещает 14% вроде. И целее будут физически и какие-то хоть проценты получите и НБУ глядишь меньше свежей гривны напечатает.
этот вариант на потери денег
я снял 640к 22 июня(уплатив 0,5% банку) и если бы откупил валюту по 35,4 (и даже было 1 день 35,25/30),то это больше 18к долларов
но послушав семью решил "поиграть в депо", положил 100к на 10 дней(потеря 140 долл), но ладно половину я потратил, купив по нормальным ценам товары(правда которые мне не очень и горели) сегодня окончился месячный депо 200к (если откупиться по 38,8 то потеря 460/470 дол) итого в минусе на 600 долл(за месяц, карл), но остались 200к до 23 авг и 100к до 23 сент ...тут смело можно заложиться на потерю от 800 до 1400 долл...
итог:потеря -2к долл
вчера была еще малая надежда на открытие экспорта из портов большой Одесы , но сегодня она сгорела в огне пожара
только депо под 40-45% на срок не более 6 мес. , но такого мы точно не увидим
депо 20% грязными-это около 1,5% в месяц, месяц назад курс был 35,5+1,5%=36,0 у нас девальвация валюты за месяц 9,8-10,0%, какие нафиг депозиты?
Когда в 2019 гривнедепозитчики получали 15% (процент по грн)+10%(курсовая разница)=25% с грн.депо в долларе - то всех устраивало, и НБУ и минфин, а как только пошли небольшие лоси - то "Шеф, все пропало!"
striped написав:Ну или на крайняк отнести в банк на депозит на 3 месяца - вон ТАС обещает 14% вроде. И целее будут физически и какие-то хоть проценты получите и НБУ глядишь меньше свежей гривны напечатает.
этот вариант на потери денег
я снял 640к 22 июня(уплатив 0,5% банку) и если бы откупил валюту по 35,4 (и даже было 1 день 35,25/30),то это больше 18к долларов
но послушав семью решил "поиграть в депо", положил 100к на 10 дней(потеря 140 долл), но ладно половину я потратил, купив по нормальным ценам товары(правда которые мне не очень и горели) сегодня окончился месячный депо 200к (если откупиться по 38,8 то потеря 460/470 дол) итого в минусе на 600 долл(за месяц, карл), но остались 200к до 23 авг и 100к до 23 сент ...тут смело можно заложиться на потерю от 800 до 1400 долл...
итог:потеря -2к долл
вчера была еще малая надежда на открытие экспорта из портов большой Одесы , но сегодня она сгорела в огне пожара
только депо под 40-45% на срок не более 6 мес. , но такого мы точно не увидим
депо 20% грязными-это около 1,5% в месяц, месяц назад курс был 35,5+1,5%=36,0 у нас девальвация валюты за месяц 9,8-10,0%, какие нафиг депозиты?
не потєряв, а недозаработав. От якби поміняв нікомунепотрібні зелені/фіолетові на найкращу, поклав на депу під 14% доналохових, а потом откупив взад нікомунепотрібний, тогда лососуснув би тунця.