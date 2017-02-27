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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 9717971897199720>
Повідомлення Додано: Суб 23 лип, 2022 16:12

  prodigy написав:
  striped написав:Ну или на крайняк отнести в банк на депозит на 3 месяца - вон ТАС обещает 14% вроде. И целее будут физически и какие-то хоть проценты получите и НБУ глядишь меньше свежей гривны напечатает.


этот вариант на потери денег

я снял 640к 22 июня(уплатив 0,5% банку) и если бы откупил валюту по 35,4 (и даже было 1 день 35,25/30),то это больше 18к долларов

но послушав семью решил "поиграть в депо", положил 100к на 10 дней(потеря 140 долл), но ладно половину я потратил, купив по нормальным ценам товары(правда которые мне не очень и горели)
сегодня окончился месячный депо 200к (если откупиться по 38,8 то потеря 460/470 дол) итого в минусе на 600 долл(за месяц, карл),
но остались 200к до 23 авг и 100к до 23 сент ...тут смело можно заложиться на потерю от 800 до 1400 долл...

итог:потеря -2к долл

вчера была еще малая надежда на открытие экспорта из портов большой Одесы , но сегодня она сгорела в огне пожара

только депо под 40-45% на срок не более 6 мес. , но такого мы точно не увидим

депо 20% грязными-это около 1,5% в месяц, месяц назад курс был 35,5+1,5%=36,0
у нас девальвация валюты за месяц 9,8-10,0%, какие нафиг депозиты?

Когда в 2019 гривнедепозитчики получали 15% (процент по грн)+10%(курсовая разница)=25% с грн.депо в долларе - то всех устраивало, и НБУ и минфин, а как только пошли небольшие лоси - то "Шеф, все пропало!"
BIGor
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Повідомлення Додано: Суб 23 лип, 2022 16:19

  asti написав:
  prodigy написав:
  asti написав:там же и купили бы бакс в случае чего

банки валюту если и продают, то только с приноса
(там нет даже 100 долл сегодня)

Смотря какие банки. ТАС и Пивденный продают время от времени. Причем ТАС (если есть позиция) может продать
доллар на счёт даже без наличия оного в кассе.
кстати,
а £ ТАС продает во Львове,.. ?
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Суб 23 лип, 2022 16:30

упущина прибиль не равно лось

  prodigy написав:
  striped написав:Ну или на крайняк отнести в банк на депозит на 3 месяца - вон ТАС обещает 14% вроде. И целее будут физически и какие-то хоть проценты получите и НБУ глядишь меньше свежей гривны напечатает.


этот вариант на потери денег

я снял 640к 22 июня(уплатив 0,5% банку) и если бы откупил валюту по 35,4 (и даже было 1 день 35,25/30),то это больше 18к долларов

но послушав семью решил "поиграть в депо", положил 100к на 10 дней(потеря 140 долл), но ладно половину я потратил, купив по нормальным ценам товары(правда которые мне не очень и горели)
сегодня окончился месячный депо 200к (если откупиться по 38,8 то потеря 460/470 дол) итого в минусе на 600 долл(за месяц, карл),
но остались 200к до 23 авг и 100к до 23 сент ...тут смело можно заложиться на потерю от 800 до 1400 долл...

итог:потеря -2к долл

вчера была еще малая надежда на открытие экспорта из портов большой Одесы , но сегодня она сгорела в огне пожара

только депо под 40-45% на срок не более 6 мес. , но такого мы точно не увидим

депо 20% грязными-это около 1,5% в месяц, месяц назад курс был 35,5+1,5%=36,0
у нас девальвация валюты за месяц 9,8-10,0%, какие нафиг депозиты?

не потєряв, а недозаработав.
От якби поміняв нікомунепотрібні зелені/фіолетові на найкращу, поклав на депу під 14% доналохових, а потом откупив взад нікомунепотрібний, тогда лососуснув би тунця.
flyman
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Повідомлення Додано: Суб 23 лип, 2022 16:34

нікагда так не було і вот а5

  pesikot написав:А вот уже зелёные откровенно набирали по блату или за деньги

нікагда так не було і вот а5
flyman
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Повідомлення Додано: Суб 23 лип, 2022 16:42

  edvardd написав:Запорожье
USD/UAH 39.8/40.4
EUR/UAH 40.3/41

USD/UAH 39.6/40.1
EUR/UAH 40.1/40.7
edvardd
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Повідомлення Додано: Суб 23 лип, 2022 17:10

  stm написав:
  prodigy написав:
а что будет с войной? если победа, и конец рф
то допускаю

по ощущениям наших журналистов (кроме Бутусова)-орки выдохлись, у них нет пополнения в лс(мобилизуют даже зеков), иранцы не дадут бпла

на такой инфе войне конец к НГ :mrgreen:

Они собирают силы, а не выдохлись. Но последний марш-бросок действительно будет последним. В экономике РФ необратимые процессы бэк ин СССР, вот только 21 век на дворе.

хіба якщо жижа буде ПА25 за барильце
flyman
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Повідомлення Додано: Суб 23 лип, 2022 18:06

  flyman написав:хіба якщо жижа буде ПА25 за барильце


а якщо експорт барилець впаде на більше ніж 50%?
sergikkc007
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Повідомлення Додано: Суб 23 лип, 2022 18:11

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  asti написав:Смотря какие банки. ТАС и Пивденный продают время от времени. Причем ТАС (если есть позиция) может продать
доллар на счёт даже без наличия оного в кассе.


это реально фигня, ваше время от времени.
бегать и искать доллар в кассе?
безналичного доллара куплено достаточно (еще по 29,55), тут в это верили не все , осталось дождаться чем выдадут))

пивденный до сих пор бореться с ковидом(запускает в отделение по 5-6 чел), сразу прохожу мимо
prodigy
 
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Повідомлення Додано: Суб 23 лип, 2022 18:13

  sergikkc007 написав:
  flyman написав:хіба якщо жижа буде ПА25 за барильце


а якщо експорт барилець впаде на більше ніж 50%?

жижа ресурс вичерпний, рано (з санкціями раніше) чи пізно це станеться,
але $50 (-$25) * X < $100 (-25) * X/2,

а при $25 хіба СА буде качати в плюс
Востаннє редагувалось flyman в Суб 23 лип, 2022 18:16, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 23 лип, 2022 18:14

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  BIGor написав:"Шеф, все пропало!"


это у тебя, їбанька, не все пропало,
рад за тебя :mrgreen:
prodigy
 
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