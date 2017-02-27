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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 23 лип, 2022 18:15
prodigy написав: asti написав:
Смотря какие банки. ТАС и Пивденный продают время от времени. Причем ТАС (если есть позиция) может продать
доллар на счёт даже без наличия оного в кассе.
это реально фигня, ваше время от времени
.
бегать и искать доллар в кассе?
безналичного доллара куплено достаточно (еще по 29,55), тут в это верили не все , осталось дождаться чем выдадут))
пивденный до сих пор бореться с ковидом(запускает в отделение по 5-6 чел), сразу прохожу мимо
Я назвал вам банки в которых РЕАЛЬНО можно купить объём валюты по адекватной цене, а ходить мимо и крутить носом - дело ваше))
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Додано: Суб 23 лип, 2022 18:16
flysoulfly написав:
а £
ТАС продает во Львове,.. ?
фунт не рекомендую, только 4 банка в стране принимают фунт
кюпюры новые бывают (10 и 20 фунтов), 50ки и 100ки- рванье
фунт упадет до 1,15
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Додано: Суб 23 лип, 2022 18:18
asti написав:
Я назвал вам банки в которых РЕАЛЬНО можно купить объём валюты по адекватной
цене, а ходить мимо и крутить носом - дело ваше))
могу купить на 10-20коп дешевле , но лучше подождать по 50
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Додано: Суб 23 лип, 2022 18:19
О чём бишь я...
А, вспомнил!
Камрады, мне думается, если не случится ничего экстраординарного на фронте или, к примеру, бульбофюрер все-же не решится напасть то с понедельника - вниз примерно к 38+ в пределах недели-двух. В поддержку данной максимы я сегодня продал немного (азарта ради) пА 39,35...
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Додано: Суб 23 лип, 2022 18:20
flysoulfly написав: prodigy написав:
тут не вопрос навара, я сразу заложился на потерю 5к долл, если бы откупился, то так все и осталось, теперь 10-12..на это не главное, на 1млн я купил военных
бумаг (там тоже нарисовывается хороший минус), но тут я как бы "стране помог"
ну и еще ж есть и вариант (лотереи) покупки на 3мес-баксодепо (вопрос, по какому курсу)
спрашивал вчера по курсу НБУ? или курсу продажи?,
в понедельник проясниться
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prodigy
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Додано: Суб 23 лип, 2022 18:21
asti написав:
О чём бишь я...
А, вспомнил!
Камрады, мне думается, если не случится ничего экстраординарного на фронте или, к примеру, бульбофюрер все-же не решится напасть то с понедельника - вниз примерно к 38+ в пределах недели-двух. В поддержку данной максимы я сегодня продал немного (азарта ради) пА 39,35...
+38 уже есть сегодня (38,8грн)
это дорого, хотя бы 37,8
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