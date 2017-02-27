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Валютний ринок в контексті ДС

Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 9718971997209721>
Повідомлення Додано: Суб 23 лип, 2022 18:15

  prodigy написав:
  asti написав:Смотря какие банки. ТАС и Пивденный продают время от времени. Причем ТАС (если есть позиция) может продать
доллар на счёт даже без наличия оного в кассе.

это реально фигня, ваше время от времени.
бегать и искать доллар в кассе?
безналичного доллара куплено достаточно (еще по 29,55), тут в это верили не все , осталось дождаться чем выдадут))

пивденный до сих пор бореться с ковидом(запускает в отделение по 5-6 чел), сразу прохожу мимо
Я назвал вам банки в которых РЕАЛЬНО можно купить объём валюты по адекватной цене, а ходить мимо и крутить носом - дело ваше))
asti
 
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Повідомлення Додано: Суб 23 лип, 2022 18:16

  flysoulfly написав:
а £ ТАС продает во Львове,.. ?


фунт не рекомендую, только 4 банка в стране принимают фунт
кюпюры новые бывают (10 и 20 фунтов), 50ки и 100ки- рванье

фунт упадет до 1,15
prodigy
 
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Повідомлення Додано: Суб 23 лип, 2022 18:18

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  asti написав:Я назвал вам банки в которых РЕАЛЬНО можно купить объём валюты по адекватной цене, а ходить мимо и крутить носом - дело ваше))


могу купить на 10-20коп дешевле , но лучше подождать по 50 :mrgreen:
prodigy
 
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Повідомлення Додано: Суб 23 лип, 2022 18:19

О чём бишь я...

А, вспомнил!
Камрады, мне думается, если не случится ничего экстраординарного на фронте или, к примеру, бульбофюрер все-же не решится напасть то с понедельника - вниз примерно к 38+ в пределах недели-двух. В поддержку данной максимы я сегодня продал немного (азарта ради) пА 39,35...
asti
 
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Повідомлення Додано: Суб 23 лип, 2022 18:20

  flysoulfly написав:
  prodigy написав:тут не вопрос навара, я сразу заложился на потерю 5к долл, если бы откупился, то так все и осталось, теперь 10-12..на это не главное, на 1млн я купил военных
бумаг (там тоже нарисовывается хороший минус), но тут я как бы "стране помог"
ну и еще ж есть и вариант (лотереи) покупки на 3мес-баксодепо (вопрос, по какому курсу)


спрашивал вчера по курсу НБУ? или курсу продажи?,
в понедельник проясниться :roll:
prodigy
 
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Повідомлення Додано: Суб 23 лип, 2022 18:21

  asti написав:О чём бишь я...

А, вспомнил!
Камрады, мне думается, если не случится ничего экстраординарного на фронте или, к примеру, бульбофюрер все-же не решится напасть то с понедельника - вниз примерно к 38+ в пределах недели-двух. В поддержку данной максимы я сегодня продал немного (азарта ради) пА 39,35...


+38 уже есть сегодня (38,8грн)

это дорого, хотя бы 37,8 :lol:
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Повідомлення Додано: Суб 23 лип, 2022 18:43

  flyman написав:
  sergikkc007 написав:
  flyman написав:хіба якщо жижа буде ПА25 за барильце


а якщо експорт барилець впаде на більше ніж 50%?

жижа ресурс вичерпний, рано (з санкціями раніше) чи пізно це станеться,
але $50 (-$25) * X < $100 (-25) * X/2,

а при $25 хіба СА буде качати в плюс


на мою думку ми будемо спостерігати ситуацію за якої після березня 2023 року відвалиться 50% експорту нафти та нафтопродуктів (санкції) і це буде відбуватися на фоні падіння світових цін на нафту.
sergikkc007
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Повідомлення Додано: Суб 23 лип, 2022 19:13

  prodigy написав:
  flysoulfly написав:
а £ ТАС продает во Львове,.. ?


фунт не рекомендую, только 4 банка в стране принимают фунт
кюпюры новые бывают (10 и 20 фунтов), 50ки и 100ки- рванье

фунт упадет до 1,15
так на долгосрок же (2+ года) палюбому вырастет и больше чем евро.
для диверсификации в матрас.
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Повідомлення Додано: Суб 23 лип, 2022 19:19

  prodigy написав:пивденный до сих пор бореться с ковидом(запускает в отделение по 5-6 чел), сразу прохожу мимо

Погодите, Ляшко с лазурных берегов вернётся, и Вас заставят "бороться с ковидом"
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Повідомлення Додано: Суб 23 лип, 2022 19:21

  sergikkc007 написав:на мою думку ми будемо спостерігати ситуацію за якої після березня 2023 року відвалиться 50% експорту нафти та нафтопродуктів (санкції) і це буде відбуватися на фоні падіння світових цін на нафту.

Спрос на нефть упадёт только при жёсткой рецессии (что не исключено)
В противном случае, нефть будут "перепаковывать" как "словацкий газ". Какая разница?
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