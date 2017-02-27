sergikkc007 написав:на мою думку ми будемо спостерігати ситуацію за якої після березня 2023 року відвалиться 50% експорту нафти та нафтопродуктів (санкції) і це буде відбуватися на фоні падіння світових цін на нафту.
Спрос на нефть упадёт только при жёсткой рецессии (что не исключено) В противном случае, нефть будут "перепаковывать" как "словацкий газ". Какая разница?
ФРС буде намагатися нам в цьому допомогти), чергове підвищення тамошньої облікової ставки відбудеться за підсумками засідання 26-27 липня і ходять чутки, що ставка виросте на 1%.
Востаннє редагувалось sergikkc007 в Суб 23 лип, 2022 19:42, всього редагувалось 1 раз.
На сайті мінфіну зявились данні по купівлі продажу Нацбанком валюти за останній тиждень 17-22 липня. Порівняно з попередніми тижнями данні виглядають дуже обнадійливо. Чистий продаж за тиждень інтервенцій -86 млн долл. Тоді як попередні 10 тижнів в середньому було -850 млн долл./тиждень Хоча здається що в пятницю могли багато заводити і продавати валюту ті хто чекав зміни офіційного курсу від нацбанку Мабудь це і є причиною такої зміни ситуації