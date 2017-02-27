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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 9718971997209721
Повідомлення Додано: Суб 23 лип, 2022 19:27

  sergikkc007 написав:
  flyman написав:
  sergikkc007 написав:а якщо експорт барилець впаде на більше ніж 50%?

жижа ресурс вичерпний, рано (з санкціями раніше) чи пізно це станеться,
але $50 (-$25) * X < $100 (-25) * X/2,

а при $25 хіба СА буде качати в плюс


на мою думку ми будемо спостерігати ситуацію за якої після березня 2023 року відвалиться 50% експорту нафти та нафтопродуктів (санкції) і це буде відбуватися на фоні падіння світових цін на нафту.

Одна праблєма, поки жирний схудне худий скопититься. Одна надєжда шо запад нам поможє, не бросить як зелений\шоколадний чумадан без ручки.
flyman
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Повідомлення Додано: Суб 23 лип, 2022 19:40

:lol: сцуко чёшь так бытовая техника подорожала...не купил стиралку в январе теперь цены космос.
хотел серую за 18(при официале 21) а сегодня она 28 при официале 29.5 :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Суб 23 лип, 2022 19:40

  Вкладчик1234 написав:
  sergikkc007 написав:на мою думку ми будемо спостерігати ситуацію за якої після березня 2023 року відвалиться 50% експорту нафти та нафтопродуктів (санкції) і це буде відбуватися на фоні падіння світових цін на нафту.

Спрос на нефть упадёт только при жёсткой рецессии (что не исключено)
В противном случае, нефть будут "перепаковывать" как "словацкий газ". Какая разница?


ФРС буде намагатися нам в цьому допомогти), чергове підвищення тамошньої облікової ставки відбудеться за підсумками засідання 26-27 липня і ходять чутки, що ставка виросте на 1%.
Востаннє редагувалось sergikkc007 в Суб 23 лип, 2022 19:42, всього редагувалось 1 раз.
sergikkc007
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Повідомлення Додано: Суб 23 лип, 2022 19:41

Re: Валютний ринок в контексті ДС

На сайті мінфіну зявились данні по купівлі продажу Нацбанком валюти за останній тиждень 17-22 липня. Порівняно з попередніми тижнями данні виглядають дуже обнадійливо. Чистий продаж за тиждень інтервенцій -86 млн долл. Тоді як попередні 10 тижнів в середньому було -850 млн долл./тиждень
Хоча здається що в пятницю могли багато заводити і продавати валюту ті хто чекав зміни офіційного курсу від нацбанку
Мабудь це і є причиною такої зміни ситуації

https://index.minfin.com.ua/ua/banks/nbu/intervention/
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