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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 9718971997209721
Повідомлення Додано: Суб 23 лип, 2022 19:27

  sergikkc007 написав:
  flyman написав:
  sergikkc007 написав:а якщо експорт барилець впаде на більше ніж 50%?

жижа ресурс вичерпний, рано (з санкціями раніше) чи пізно це станеться,
але $50 (-$25) * X < $100 (-25) * X/2,

а при $25 хіба СА буде качати в плюс


на мою думку ми будемо спостерігати ситуацію за якої після березня 2023 року відвалиться 50% експорту нафти та нафтопродуктів (санкції) і це буде відбуватися на фоні падіння світових цін на нафту.

Одна праблєма, поки жирний схудне худий скопититься. Одна надєжда шо запад нам поможє, не бросить як зелений\шоколадний чумадан без ручки.
flyman
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Повідомлення Додано: Суб 23 лип, 2022 19:40

:lol: сцуко чёшь так бытовая техника подорожала...не купил стиралку в январе теперь цены космос.
хотел серую за 18(при официале 21) а сегодня она 28 при официале 29.5 :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Суб 23 лип, 2022 19:40

  Вкладчик1234 написав:
  sergikkc007 написав:на мою думку ми будемо спостерігати ситуацію за якої після березня 2023 року відвалиться 50% експорту нафти та нафтопродуктів (санкції) і це буде відбуватися на фоні падіння світових цін на нафту.

Спрос на нефть упадёт только при жёсткой рецессии (что не исключено)
В противном случае, нефть будут "перепаковывать" как "словацкий газ". Какая разница?


ФРС буде намагатися нам в цьому допомогти), чергове підвищення тамошньої облікової ставки відбудеться за підсумками засідання 26-27 липня і ходять чутки, що ставка виросте на 1%.
Востаннє редагувалось sergikkc007 в Суб 23 лип, 2022 19:42, всього редагувалось 1 раз.
sergikkc007
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Повідомлення Додано: Суб 23 лип, 2022 19:41

Re: Валютний ринок в контексті ДС

На сайті мінфіну зявились данні по купівлі продажу Нацбанком валюти за останній тиждень 17-22 липня. Порівняно з попередніми тижнями данні виглядають дуже обнадійливо. Чистий продаж за тиждень інтервенцій -86 млн долл. Тоді як попередні 10 тижнів в середньому було -850 млн долл./тиждень
Хоча здається що в пятницю могли багато заводити і продавати валюту ті хто чекав зміни офіційного курсу від нацбанку
Мабудь це і є причиною такої зміни ситуації

https://index.minfin.com.ua/ua/banks/nbu/intervention/
kombinator
 
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Повідомлення Додано: Суб 23 лип, 2022 20:08

А на війні - як на війні©

Всім привіт!
Думав, що цього разу напишу - "Все ок - нічого нового..."
Але, таки є 2 новини/події:
1. Попали у ворожу нону(загорілась) і ще одну, наче, посікли осколками... - а ще дві втекли(напоперек через поле втікали) - це я особисто бачив відео дронщиків(працюємо з ними разом)
2. В цей же день/пізніше - комбат і ще 4 хлопців, поїхали на нашу(ту саму) позицію - зробити деяку роботу...
І як тільки завершили роботу - почали йти в напрямку автівки, якою приїхали - почались прильоти(напевно, дрон автівку засік) - але, після 3-х прильотів добігли до схованки і там перечекали... - загалом нарахували 18 прильотів.
Один був за 5-6м від автівки, але вона залишилась "на ходу". Тож, вони нею і втекли пізніше.

п.с.
Нарешті, нам дали стінгер і хлопця з піхоти, який вміє ним користуватись.
Тож - є надія, що хоч якогось орлана підіб'є!
Але - проблема полягає ще в тому, що того орлана потрібно ще побачити(а не лише почути), тоді навестись стінгером і вистрелити. А їх важко побачити, так як вони дуже високо літають(4-5км)

Але - маю надію, що наш "стінгерист" таки поцілить ворожу пташку! І не одну!

Тож -
Все буде Успіх!
Все буде добре!
Все буде Україна!©
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Повідомлення Додано: Суб 23 лип, 2022 20:34

  Вкладчик1234 написав:Погодите, Ляшко с лазурных берегов вернётся, и Вас заставят "бороться с ковидом"

100%)))
В нужное время.

*Відправлено з Чату
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Повідомлення Додано: Суб 23 лип, 2022 20:47

  asti написав:О чём бишь я...

А, вспомнил!
Камрады, мне думается, если не случится ничего экстраординарного на фронте или, к примеру, бульбофюрер все-же не решится напасть то с понедельника - вниз примерно к 38+ в пределах недели-двух. В поддержку данной максимы я сегодня продал немного (азарта ради) пА 39,35...

Хочу напомнить что в ближайшее время на курс могут повлиять выплаты вкладчикам Мегабанка. В пятницу объявили ликвидацию через 10 дней будет 2 месяца как банк отнесли в категорию неплатежеспособным - пока выплатили только тем у кого были остатки на текущих + %% по вкладам. Самих вкладов сколько там было? 2-3 млрд. Думаю значительная часть этих денег может оказаться на валютном рынке сразу как начнутся выплаты
WallNutPen
 
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Повідомлення Додано: Суб 23 лип, 2022 20:54

40 уже никто покупать не будет.
Но может кому то жмёт грн. в кармане то побежит.
Я думаю у кого реально сумма была минимум от 100штук баксов, то тот ещё в конце 21 года всё купили. А у кого 100 баксов в кармане и ждёт 29, потом, 35, теперь 38, думаю на фин. рынок они не повлияют. :P
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Суб 23 лип, 2022 21:06

  Alex2006 написав:
  Xenon написав:
Существует серьезная угроза гиперинфляции, – глава НБУ Кирилл Шевченко.

«Правительство подсело на эмиссионную иглу и не хочет с нее слазить, финансируя расходы бюджета путем огромной эмиссии гривны. Если ничего не изменить, то скоро ситуация будет напоминать 2014-2015 года, когда доллар был по 40 гривен, а сбережения обесценивались с огромной скоростью».



О, вот это я понимаю, война войной, а загон оленей по расписанию :)

Так загнав же! Тепер чекаємо рух на 50! Я прогнозував його в листопаді!
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Повідомлення Додано: Суб 23 лип, 2022 21:26

  WallNutPen написав:
  asti написав:О чём бишь я...

А, вспомнил!
Камрады, мне думается, если не случится ничего экстраординарного на фронте или, к примеру, бульбофюрер все-же не решится напасть то с понедельника - вниз примерно к 38+ в пределах недели-двух. В поддержку данной максимы я сегодня продал немного (азарта ради) пА 39,35...

Хочу напомнить что в ближайшее время на курс могут повлиять выплаты вкладчикам Мегабанка. В пятницу объявили ликвидацию через 10 дней будет 2 месяца как банк отнесли в категорию неплатежеспособным - пока выплатили только тем у кого были остатки на текущих + %% по вкладам. Самих вкладов сколько там было? 2-3 млрд. Думаю значительная часть этих денег может оказаться на валютном рынке сразу как начнутся выплаты


Озвученная сумма это всего 75 миллионов долларов, очевидно, что не все вкладчики побегут в обменку.
Валютные вклады вернут по 29.25. Очередной привет любителям нести баксы в шарашки.
Там ещё все будет размазано во времени, так как часть вкладчиков за границей / на фронтах.
Vert
 
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