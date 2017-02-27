sergikkc007 написав:на мою думку ми будемо спостерігати ситуацію за якої після березня 2023 року відвалиться 50% експорту нафти та нафтопродуктів (санкції) і це буде відбуватися на фоні падіння світових цін на нафту.
Спрос на нефть упадёт только при жёсткой рецессии (что не исключено) В противном случае, нефть будут "перепаковывать" как "словацкий газ". Какая разница?
ФРС буде намагатися нам в цьому допомогти), чергове підвищення тамошньої облікової ставки відбудеться за підсумками засідання 26-27 липня і ходять чутки, що ставка виросте на 1%.
Востаннє редагувалось sergikkc007 в Суб 23 лип, 2022 19:42, всього редагувалось 1 раз.
На сайті мінфіну зявились данні по купівлі продажу Нацбанком валюти за останній тиждень 17-22 липня. Порівняно з попередніми тижнями данні виглядають дуже обнадійливо. Чистий продаж за тиждень інтервенцій -86 млн долл. Тоді як попередні 10 тижнів в середньому було -850 млн долл./тиждень Хоча здається що в пятницю могли багато заводити і продавати валюту ті хто чекав зміни офіційного курсу від нацбанку Мабудь це і є причиною такої зміни ситуації
Всім привіт! Думав, що цього разу напишу - "Все ок - нічого нового..." Але, таки є 2 новини/події: 1. Попали у ворожу нону(загорілась) і ще одну, наче, посікли осколками... - а ще дві втекли(напоперек через поле втікали) - це я особисто бачив відео дронщиків(працюємо з ними разом) 2. В цей же день/пізніше - комбат і ще 4 хлопців, поїхали на нашу(ту саму) позицію - зробити деяку роботу... І як тільки завершили роботу - почали йти в напрямку автівки, якою приїхали - почались прильоти(напевно, дрон автівку засік) - але, після 3-х прильотів добігли до схованки і там перечекали... - загалом нарахували 18 прильотів. Один був за 5-6м від автівки, але вона залишилась "на ходу". Тож, вони нею і втекли пізніше.
п.с. Нарешті, нам дали стінгер і хлопця з піхоти, який вміє ним користуватись. Тож - є надія, що хоч якогось орлана підіб'є! Але - проблема полягає ще в тому, що того орлана потрібно ще побачити(а не лише почути), тоді навестись стінгером і вистрелити. А їх важко побачити, так як вони дуже високо літають(4-5км)
Але - маю надію, що наш "стінгерист" таки поцілить ворожу пташку! І не одну!
А, вспомнил! Камрады, мне думается, если не случится ничего экстраординарного на фронте или, к примеру, бульбофюрер все-же не решится напасть то с понедельника - вниз примерно к 38+ в пределах недели-двух. В поддержку данной максимы я сегодня продал немного (азарта ради) пА 39,35...
Хочу напомнить что в ближайшее время на курс могут повлиять выплаты вкладчикам Мегабанка. В пятницу объявили ликвидацию через 10 дней будет 2 месяца как банк отнесли в категорию неплатежеспособным - пока выплатили только тем у кого были остатки на текущих + %% по вкладам. Самих вкладов сколько там было? 2-3 млрд. Думаю значительная часть этих денег может оказаться на валютном рынке сразу как начнутся выплаты
40 уже никто покупать не будет. Но может кому то жмёт грн. в кармане то побежит. Я думаю у кого реально сумма была минимум от 100штук баксов, то тот ещё в конце 21 года всё купили. А у кого 100 баксов в кармане и ждёт 29, потом, 35, теперь 38, думаю на фин. рынок они не повлияют.
Существует серьезная угроза гиперинфляции, – глава НБУ Кирилл Шевченко.
«Правительство подсело на эмиссионную иглу и не хочет с нее слазить, финансируя расходы бюджета путем огромной эмиссии гривны. Если ничего не изменить, то скоро ситуация будет напоминать 2014-2015 года, когда доллар был по 40 гривен, а сбережения обесценивались с огромной скоростью».
О, вот это я понимаю, война войной, а загон оленей по расписанию
Так загнав же! Тепер чекаємо рух на 50! Я прогнозував його в листопаді!
А, вспомнил! Камрады, мне думается, если не случится ничего экстраординарного на фронте или, к примеру, бульбофюрер все-же не решится напасть то с понедельника - вниз примерно к 38+ в пределах недели-двух. В поддержку данной максимы я сегодня продал немного (азарта ради) пА 39,35...
Хочу напомнить что в ближайшее время на курс могут повлиять выплаты вкладчикам Мегабанка. В пятницу объявили ликвидацию через 10 дней будет 2 месяца как банк отнесли в категорию неплатежеспособным - пока выплатили только тем у кого были остатки на текущих + %% по вкладам. Самих вкладов сколько там было? 2-3 млрд. Думаю значительная часть этих денег может оказаться на валютном рынке сразу как начнутся выплаты
Озвученная сумма это всего 75 миллионов долларов, очевидно, что не все вкладчики побегут в обменку. Валютные вклады вернут по 29.25. Очередной привет любителям нести баксы в шарашки. Там ещё все будет размазано во времени, так как часть вкладчиков за границей / на фронтах.