Додано: Суб 23 лип, 2022 20:08

Всім привіт!

Думав, що цього разу напишу - "Все ок - нічого нового..."

Але, таки є 2 новини/події:

1. Попали у ворожу нону(загорілась) і ще одну, наче, посікли осколками... - а ще дві втекли(напоперек через поле втікали) - це я особисто бачив відео дронщиків(працюємо з ними разом)

2. В цей же день/пізніше - комбат і ще 4 хлопців, поїхали на нашу(ту саму) позицію - зробити деяку роботу...

І як тільки завершили роботу - почали йти в напрямку автівки, якою приїхали - почались прильоти(напевно, дрон автівку засік) - але, після 3-х прильотів добігли до схованки і там перечекали... - загалом нарахували 18 прильотів.

Один був за 5-6м від автівки, але вона залишилась "на ходу". Тож, вони нею і втекли пізніше.



п.с.

Нарешті, нам дали стінгер і хлопця з піхоти, який вміє ним користуватись.

Тож - є надія, що хоч якогось орлана підіб'є!

Але - проблема полягає ще в тому, що того орлана потрібно ще побачити(а не лише почути), тоді навестись стінгером і вистрелити. А їх важко побачити, так як вони дуже високо літають(4-5км)



Але - маю надію, що наш "стінгерист" таки поцілить ворожу пташку! І не одну!



Тож -

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