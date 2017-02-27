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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 9719972097219722
Повідомлення Додано: Суб 23 лип, 2022 22:57

  konstantin kirovograd написав::lol: сцуко чёшь так бытовая техника подорожала...не купил стиралку в январе теперь цены космос.
хотел серую за 18(при официале 21) а сегодня она 28 при официале 29.5 :mrgreen:

Это что вы смотрите, типа LG F4V5TG0W? Последний курс уже заложен или ждать подорожания очередного?
Proofy
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Повідомлення Додано: Нед 24 лип, 2022 01:24

  Игорь Алексеевич написав:40 уже никто покупать не будет.
Но может кому то жмёт грн. в кармане то побежит.
Я думаю у кого реально сумма была минимум от 100штук баксов, то тот ещё в конце 21 года всё купили. А у кого 100 баксов в кармане и ждёт 29, потом, 35, теперь 38, думаю на фин. рынок они не повлияют. :P

Каждый день заканчиваются годовые неразрывные депозиты. И их много.
cheburator13
 
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Повідомлення Додано: Нед 24 лип, 2022 01:28

  antey1969 написав:
  Игорь Алексеевич написав:40 уже никто покупать не будет.
Но может кому то жмёт грн. в кармане то побежит.
Я думаю у кого реально сумма была минимум от 100штук баксов, то тот ещё в конце 21 года всё купили. А у кого 100 баксов в кармане и ждёт 29, потом, 35, теперь 38, думаю на фин. рынок они не повлияют. :P

Увидим мы еще и 40, и 50, и...
Дисбалансы в экономике сами собой не рассосутся. А с холодами еще и усугубятся.
В 14м-16м утроились. Но тогда были еще цветочки по сравнению с нынешней обстановкой.

вы не правы ,многие телятся
shatenerbi
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Повідомлення Додано: Нед 24 лип, 2022 02:02

  Игорь Алексеевич написав:40 уже никто покупать не будет.
Но может кому то жмёт грн. в кармане то побежит.
Я думаю у кого реально сумма была минимум от 100штук баксов, то тот ещё в конце 21 года всё купили. А у кого 100 баксов в кармане и ждёт 29, потом, 35, теперь 38, думаю на фин. рынок они не повлияют. :P

Так, здесь все сидят обсуждают виртуальных миллионеров со 100 баксами в потной ладошке?
копейка
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  #<1 ... 9719972097219722
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