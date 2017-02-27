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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 23 лип, 2022 22:57
konstantin kirovograd написав:
:lol: сцуко чёшь так бытовая техника подорожала...не купил стиралку в январе теперь цены космос.
хотел серую за 18(при официале 21) а сегодня она 28 при официале 29.5
Это что вы смотрите, типа LG F4V5TG0W? Последний курс уже заложен или ждать подорожания очередного?
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Proofy
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Додано: Нед 24 лип, 2022 01:24
Игорь Алексеевич написав:
40 уже никто покупать не будет.
Но может кому то жмёт грн. в кармане то побежит.
Я думаю у кого реально сумма была минимум от 100штук баксов, то тот ещё в конце 21 года всё купили. А у кого 100 баксов в кармане и ждёт 29, потом, 35, теперь 38, думаю на фин. рынок они не повлияют.
Каждый день заканчиваются годовые неразрывные депозиты. И их много.
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Додано: Нед 24 лип, 2022 01:28
antey1969 написав: Игорь Алексеевич написав:
40 уже никто покупать не будет.
Но может кому то жмёт грн. в кармане то побежит.
Я думаю у кого реально сумма была минимум от 100штук баксов, то тот ещё в конце 21 года всё купили. А у кого 100 баксов в кармане и ждёт 29, потом, 35, теперь 38, думаю на фин. рынок они не повлияют.
Увидим мы еще и 40, и 50, и...
Дисбалансы в экономике сами собой не рассосутся. А с холодами еще и усугубятся.
В 14м-16м утроились. Но тогда были еще цветочки по сравнению с нынешней обстановкой.
вы не правы ,многие телятся
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shatenerbi
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Додано: Нед 24 лип, 2022 02:02
Игорь Алексеевич написав:
40 уже никто покупать не будет.
Но может кому то жмёт грн. в кармане то побежит.
Я думаю у кого реально сумма была минимум от 100штук баксов, то тот ещё в конце 21 года всё купили. А у кого 100 баксов в кармане и ждёт 29, потом, 35, теперь 38, думаю на фин. рынок они не повлияют.
Так, здесь все сидят обсуждают виртуальных миллионеров со 100 баксами в потной ладошке?
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копейка
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Додано: Нед 24 лип, 2022 04:32
prodigy написав: flysoulfly написав:
а £
ТАС продает во Львове,.. ?
фунт не рекомендую, только 4 банка в стране принимают фунт
кюпюры новые бывают (10 и 20 фунтов), 50ки и 100ки- рванье
фунт упадет до 1,15
сотки фунтов? одной банкнотой? ещё и рваные?
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uaprofi
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Додано: Нед 24 лип, 2022 06:53
sergikkc007 написав: Вкладчик1234 написав:
Спрос на нефть упадёт только при жёсткой рецессии (что не исключено)
sergikkc007 написав:
на мою думку ми будемо спостерігати ситуацію за якої після березня 2023 року відвалиться 50% експорту нафти та нафтопродуктів (санкції) і це буде відбуватися на фоні падіння світових цін на нафту.
В противном случае, нефть будут "перепаковывать" как "словацкий газ". Какая разница?
ФРС буде намагатися нам в цьому допомогти), чергове підвищення тамошньої облікової ставки відбудеться за підсумками засідання 26-27 липня і ходять чутки, що ставка виросте на 1%.
резьба в опасности перед срывом
п.с. высока вероятность, что скоро будет небольшое снижение инфляции, смирятся с новыми уровнями инфляции и будут готовиться к выборам осенью. А иначе осенью без компенсационных плюшек
американские пересичные могут и майдан небольшой устроить. Индекс юсд выше 100 (долго) - это уже проблемы для всех. Оно им надо?...
ДумайТе.
Востаннє редагувалось Alex2007
в Нед 24 лип, 2022 07:10, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Нед 24 лип, 2022 07:04
копейка написав: Игорь Алексеевич написав:
40 уже никто покупать не будет.
Но может кому то жмёт грн. в кармане то побежит.
Я думаю у кого реально сумма была минимум от 100штук баксов, то тот ещё в конце 21 года всё купили. А у кого 100 баксов в кармане и ждёт 29, потом, 35, теперь 38, думаю на фин. рынок они не повлияют.
Так, здесь все сидят обсуждают виртуальных миллионеров со 100 баксами в потной ладошке?
+100
тот кто здесь на форуме более 10 лет и встрял с покупкой у.е., а теперь даёт советы по прогнозам когда надо покупать валюту, то можно его сообщения сразу пропускать.
Ещё летом прошлого года здесь писали - надвигается жо.... Я последние 100баксов, которые завалялись в кармане поменял в разгар Олимпиады. Основную часть перевёл летом и осенью всё по выводил с банков. На Олимпиаде хуйло сидело на трибуне одно и в глазах у него была пустота - 1000% было видно, после игр - пипец.
Востаннє редагувалось Игорь Алексеевич
в Нед 24 лип, 2022 07:11, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: Нед 24 лип, 2022 07:07
Игорь Алексеевич написав: копейка написав: Игорь Алексеевич написав:
40 уже никто покупать не будет.
Но может кому то жмёт грн. в кармане то побежит.
Я думаю у кого реально сумма была минимум от 100штук баксов, то тот ещё в конце 21 года всё купили. А у кого 100 баксов в кармане и ждёт 29, потом, 35, теперь 38, думаю на фин. рынок они не повлияют.
Так, здесь все сидят обсуждают виртуальных миллионеров со 100 баксами в потной ладошке?
+100
тот кто здесь на форуме более 10 лет и встрял с покупкой у.е., а теперь даёт советы по прогнозам когда надо покупать валюту, то можно его сообщения сразу пропускать.
Ещё летом прошлого года здесь писали - надвигается жо.... Я последние 100баксов, которые завалялись в кармане поменял в разгар Олимпиады. Тогда уже 1000% было видно, после игр - прийдёт пипец.
вы ж вроде тоже сидите и ждете отката сначала на 36, теперь на 38 (на 36 точно ждали неделю и две назад )
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Alex2007
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Додано: Нед 24 лип, 2022 07:09
Alex2007 написав:
вы ж вроде тоже сидите и ждете отката сначала на 36, теперь на 38
жду отката для поменять 200 баксов, которые заработал с начало войны))
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Игорь Алексеевич
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Додано: Нед 24 лип, 2022 07:11
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