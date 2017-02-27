Додано: Нед 24 лип, 2022 07:04

копейка написав: Игорь Алексеевич написав: 40 уже никто покупать не будет.

Но может кому то жмёт грн. в кармане то побежит.

Я думаю у кого реально сумма была минимум от 100штук баксов, то тот ещё в конце 21 года всё купили. А у кого 100 баксов в кармане и ждёт 29, потом, 35, теперь 38, думаю на фин. рынок они не повлияют. 40 уже никто покупать не будет.Но может кому то жмёт грн. в кармане то побежит.Я думаю у кого реально сумма была минимум от 100штук баксов, то тот ещё в конце 21 года всё купили. А у кого 100 баксов в кармане и ждёт 29, потом, 35, теперь 38, думаю на фин. рынок они не повлияют.

Так, здесь все сидят обсуждают виртуальных миллионеров со 100 баксами в потной ладошке? Так, здесь все сидят обсуждают виртуальных миллионеров со 100 баксами в потной ладошке?

+100тот кто здесь на форуме более 10 лет и встрял с покупкой у.е., а теперь даёт советы по прогнозам когда надо покупать валюту, то можно его сообщения сразу пропускать.Ещё летом прошлого года здесь писали - надвигается жо.... Я последние 100баксов, которые завалялись в кармане поменял в разгар Олимпиады. Основную часть перевёл летом и осенью всё по выводил с банков. На Олимпиаде хуйло сидело на трибуне одно и в глазах у него была пустота - 1000% было видно, после игр - пипец.