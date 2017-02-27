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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 9720972197229723
Повідомлення Додано: Нед 24 лип, 2022 07:16

А если точнее, то в первой вместо 200 дол. дали 200 евро.
Одну бумажку дали соткой. Что с ними делать??? Я в панике, слежу теперь за курсом евро к дол. и думаю, когда выпустят меня за границу, что бы выпить в Европе чашку кофе за 100евро за НАШУ ПОБЕДУ. ВСУ!!!
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Нед 24 лип, 2022 07:32

  Игорь Алексеевич написав:Ещё летом прошлого года здесь писали - надвигается жо.... Я последние 100баксов, которые завалялись в кармане поменял в разгар Олимпиады. Основную часть перевёл летом и осенью всё по выводил с банков. На Олимпиаде хуйло сидело на трибуне одно и в глазах у него была пустота - 1000% было видно, после игр - пипец. :(

в нас й без нього свято наближалося. я теж повиводив. встряв в грн десь на 2т $ , включили автопролонгацію. скоро заберу. но. все забране валяється. пес зна що зараз з ними робити. :roll: ніколи стіки не про-ирав. оце й є головна ознака жо..., коли нема куди доляр діти.
Banderlog
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Повідомлення Додано: Нед 24 лип, 2022 08:10

"Він не знає, де діти гроші, а у неї - голодні діти..."©

  Banderlog написав:все забране валяється. пес зна що зараз з ними робити. ніколи стіки не про-ирав. оце й є головна ознака жо..., коли нема куди доляр діти.

А я то думаю, чому то нам ще ні зарплати, ні премії не виплатили за червень, а вже липень добігає кінця!
А воно он що, Михайлович!© :mrgreen:
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