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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 24 лип, 2022 07:16
А если точнее, то в первой вместо 200 дол. дали 200 евро.
Одну бумажку дали соткой. Что с ними делать??? Я в панике, слежу теперь за курсом евро к дол. и думаю, когда выпустят меня за границу, что бы выпить в Европе чашку кофе за 100евро за НАШУ ПОБЕДУ. ВСУ!!!
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Игорь Алексеевич
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Додано: Нед 24 лип, 2022 08:10
Banderlog написав:
все забране валяється. пес зна що зараз з ними робити. ніколи стіки не про-ирав. оце й є головна ознака жо..., коли нема куди доляр діти
.
А я то думаю, чому то нам ще ні зарплати, ні премії не виплатили за червень, а вже липень добігає кінця!
А воно он що, Михайлович!©
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