Додано: Нед 24 лип, 2022 10:51

Игорь Алексеевич написав: WallNutPen написав: Выплачивать то они выплачивают, но вы видимо не в курсе что выплачивали только закончившиеся по состоянию на 2 июня депо плюс начисленные проценты плюс остатки на текущих. А остальные вклады выплачивать ещё только вот вот начнут. Думаю если 20 % от стартовой суммы выплатили то это хорошо. ФГВФЛ за первую неделю выплат прокукарекал о 200 с небольших млн. случившихся выплат. А это самые активные получили. Дальше обычно выплаты затухают. Так что мне кажется что влияние на курс выплаты основных сумм вкладов ещё только окажут Выплачивать то они выплачивают, но вы видимо не в курсе что выплачивали только закончившиеся по состоянию на 2 июня депо плюс начисленные проценты плюс остатки на текущих. А остальные вклады выплачивать ещё только вот вот начнут. Думаю если 20 % от стартовой суммы выплатили то это хорошо. ФГВФЛ за первую неделю выплат прокукарекал о 200 с небольших млн. случившихся выплат. А это самые активные получили. Дальше обычно выплаты затухают. Так что мне кажется что влияние на курс выплаты основных сумм вкладов ещё только окажут



И вы думаете все толпой сразу в обменный пункт??? Менен. банков обработают более 70% клиентов и те переложат на дело. А если предложат поменять грн. на дол. и на 3 мес на дело, то это уже более 90% клиентов И вы думаете все толпой сразу в обменный пункт??? Менен. банков обработают более 70% клиентов и те переложат на дело. А если предложат поменять грн. на дол. и на 3 мес на дело, то это уже более 90% клиентов

Конечно не все. Но те у кого была валюта и кто уже потерял на курсе 30%+ вложений вряд ли они захотят продолжать оставаться в гривне. А То что может предложат переложить в валюте на три месяца пока выглядит лишь как красивая сказка. Ещё ни одного предложения нет. Да и лимит "переложки" в 50000 грн. в эквиваленте как бы намекает что старый фонд переложить не получится в одном банке в принципе. Опять таки вкладчики Меги уже обожглась - вряд ли у них такое сильное доверие к бсу осталось чтобы рисковать размещаться на вклады с призрачной перспективой получить все так же как в Меге. Отчего то мне кажется что значительная часть компенсированных вкладов в течении недели будет влиять именно на наличный рынок валюты. Но как оно будет в реале - увидим. Надеюсь не долго осталось