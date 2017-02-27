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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 9721972297239724>
Повідомлення Додано: Нед 24 лип, 2022 07:16

А если точнее, то в первой вместо 200 дол. дали 200 евро.
Одну бумажку дали соткой. Что с ними делать??? Я в панике, слежу теперь за курсом евро к дол. и думаю, когда выпустят меня за границу, что бы выпить в Европе чашку кофе за 100евро за НАШУ ПОБЕДУ. ВСУ!!!
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Нед 24 лип, 2022 07:32

  Игорь Алексеевич написав:Ещё летом прошлого года здесь писали - надвигается жо.... Я последние 100баксов, которые завалялись в кармане поменял в разгар Олимпиады. Основную часть перевёл летом и осенью всё по выводил с банков. На Олимпиаде хуйло сидело на трибуне одно и в глазах у него была пустота - 1000% было видно, после игр - пипец. :(

в нас й без нього свято наближалося. я теж повиводив. встряв в грн десь на 2т $ , включили автопролонгацію. скоро заберу. но. все забране валяється. пес зна що зараз з ними робити. :roll: ніколи стіки не про-ирав. оце й є головна ознака жо..., коли нема куди доляр діти.
Banderlog
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Повідомлення Додано: Нед 24 лип, 2022 08:10

"Він не знає, де діти гроші, а у неї - голодні діти..."©

  Banderlog написав:все забране валяється. пес зна що зараз з ними робити. ніколи стіки не про-ирав. оце й є головна ознака жо..., коли нема куди доляр діти.

А я то думаю, чому то нам ще ні зарплати, ні премії не виплатили за червень, а вже липень добігає кінця!
А воно он що, Михайлович!© :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Нед 24 лип, 2022 08:48

Re: Валютний ринок в контексті ДС

Але, все-таки, повільно росте курс, якщо порівнювати зі схожим минулим.
У 2014, за 5міс (Майдан перетікав у якусь гібровійну) -- було більше зростання. Аж +50% (12/8). Щоправда, тоді була, мабуть, ще й "стиснута пружина" і всяке таке. Але ж не обстріли всієї України озвірілою ордою...
А зараз, за 5міс великої війни, всього на +34% підріс (39/29). Та й те, мабуть, бо "ми ще не починали" всіх окупантів бомбить. І всюди. Належним чином :)
Bobua
 
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Повідомлення Додано: Нед 24 лип, 2022 09:47

  asti написав:
  WallNutPen написав:
  asti написав:Камрады, мне думается, если не случится ничего экстраординарного на фронте или, к примеру, бульбофюрер все-же не решится напасть то с понедельника - вниз примерно к 38+ в пределах недели-двух. В поддержку данной максимы я сегодня продал немного (азарта ради) пА 39,35...
Хочу напомнить что в ближайшее время на курс могут повлиять выплаты вкладчикам Мегабанка. В пятницу объявили ликвидацию через 10 дней будет 2 месяца как банк отнесли в категорию неплатежеспособным - пока выплатили только тем у кого были остатки на текущих + %% по вкладам. Самих вкладов сколько там было? 2-3 млрд. Думаю значительная часть этих денег может оказаться на валютном рынке сразу как начнутся выплаты
Мегабанк выплачивают уже больше месяца - с 21 июня.
Общая сумма выплат там 4,3 ярда гривен, думаю, половину
уже выплатили, так что на курсА это вряд-ли повлияет//)

Выплачивать то они выплачивают, но вы видимо не в курсе что выплачивали только закончившиеся по состоянию на 2 июня депо плюс начисленные проценты плюс остатки на текущих. А остальные вклады выплачивать ещё только вот вот начнут. Думаю если 20 % от стартовой суммы выплатили то это хорошо. ФГВФЛ за первую неделю выплат прокукарекал о 200 с небольших млн. случившихся выплат. А это самые активные получили. Дальше обычно выплаты затухают. Так что мне кажется что влияние на курс выплаты основных сумм вкладов ещё только окажут
WallNutPen
 
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Повідомлення Додано: Нед 24 лип, 2022 09:54

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  WallNutPen написав:Выплачивать то они выплачивают, но вы видимо не в курсе что выплачивали только закончившиеся по состоянию на 2 июня депо плюс начисленные проценты плюс остатки на текущих. А остальные вклады выплачивать ещё только вот вот начнут. Думаю если 20 % от стартовой суммы выплатили то это хорошо. ФГВФЛ за первую неделю выплат прокукарекал о 200 с небольших млн. случившихся выплат. А это самые активные получили. Дальше обычно выплаты затухают. Так что мне кажется что влияние на курс выплаты основных сумм вкладов ещё только окажут


И вы думаете все толпой сразу в обменный пункт??? Менен. банков обработают более 70% клиентов и те переложат на дело. А если предложат поменять грн. на дол. и на 3 мес на дело, то это уже более 90% клиентов
Востаннє редагувалось Игорь Алексеевич в Нед 24 лип, 2022 10:27, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 24 лип, 2022 10:00

  Успіх написав:
  Banderlog написав:все забране валяється. пес зна що зараз з ними робити. ніколи стіки не про-ирав. оце й є головна ознака жо..., коли нема куди доляр діти.

А я то думаю, чому то нам ще ні зарплати, ні премії не виплатили за червень, а вже липень добігає кінця!
А воно он що, Михайлович!© :mrgreen:

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Повідомлення Додано: Нед 24 лип, 2022 10:31

Все буде добре! Все буде УСПІХ! Все буде Україна!©®™

  Bobua написав:Але, все-таки, повільно росте курс, якщо порівнювати зі схожим минулим.
У 2014, за 5міс (Майдан перетікав у якусь гібровійну) -- було більше зростання. Аж +50% (12/8). Щоправда, тоді була, мабуть, ще й "стиснута пружина" і всяке таке. Але ж не обстріли всієї України озвірілою ордою...
А зараз, за 5міс великої війни, всього на +34% підріс (39/29). Та й те, мабуть, бо "ми ще не починали" всіх окупантів бомбить. І всюди. Належним чином :)

Ваша думка - якщо все отак затягнеться до кінця осені (коли вже пропаде "зеленка") - війна перейде в колишнє АТО/ОСС?
Бо ж самі знаєте, що "в сучасному світі БПЛА/дронів..." :roll:

Бо я думаю, що дамо п#ди оркам по максимуму в найближчі 3міс, а вже потім, що не встигнемо добити до кінця осені - перейде в формат АТО/ОСС.

Тож, треба максимально дати п#ди оркам і в стислі терміни!
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Повідомлення Додано: Нед 24 лип, 2022 10:31

Воскр. и дол. начал идти вниз, значит с понед. и к концу мес. уходим к 38.8
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Нед 24 лип, 2022 10:51

  Игорь Алексеевич написав:
  WallNutPen написав:Выплачивать то они выплачивают, но вы видимо не в курсе что выплачивали только закончившиеся по состоянию на 2 июня депо плюс начисленные проценты плюс остатки на текущих. А остальные вклады выплачивать ещё только вот вот начнут. Думаю если 20 % от стартовой суммы выплатили то это хорошо. ФГВФЛ за первую неделю выплат прокукарекал о 200 с небольших млн. случившихся выплат. А это самые активные получили. Дальше обычно выплаты затухают. Так что мне кажется что влияние на курс выплаты основных сумм вкладов ещё только окажут


И вы думаете все толпой сразу в обменный пункт??? Менен. банков обработают более 70% клиентов и те переложат на дело. А если предложат поменять грн. на дол. и на 3 мес на дело, то это уже более 90% клиентов

Конечно не все. Но те у кого была валюта и кто уже потерял на курсе 30%+ вложений вряд ли они захотят продолжать оставаться в гривне. А То что может предложат переложить в валюте на три месяца пока выглядит лишь как красивая сказка. Ещё ни одного предложения нет. Да и лимит "переложки" в 50000 грн. в эквиваленте как бы намекает что старый фонд переложить не получится в одном банке в принципе. Опять таки вкладчики Меги уже обожглась - вряд ли у них такое сильное доверие к бсу осталось чтобы рисковать размещаться на вклады с призрачной перспективой получить все так же как в Меге. Отчего то мне кажется что значительная часть компенсированных вкладов в течении недели будет влиять именно на наличный рынок валюты. Но как оно будет в реале - увидим. Надеюсь не долго осталось
WallNutPen
 
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