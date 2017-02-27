WallNutPen написав:

Конечно не все. Но те у кого была валюта и кто уже потерял на курсе 30%+ вложений вряд ли они захотят продолжать оставаться в гривне. А То что может предложат переложить в валюте на три месяца пока выглядит лишь как красивая сказка. Ещё ни одного предложения нет. Да и лимит "переложки" в 50000 грн. в эквиваленте как бы намекает что старый фонд переложить не получится в одном банке в принципе. Опять таки вкладчики Меги уже обожглась - вряд ли у них такое сильное доверие к бсу осталось чтобы рисковать размещаться на вклады с призрачной перспективой получить все так же как в Меге. Отчего то мне кажется что значительная часть компенсированных вкладов в течении недели будет влиять именно на наличный рынок валюты. Но как оно будет в реале - увидим. Надеюсь не долго осталось