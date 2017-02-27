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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 9721972297239724
Повідомлення Додано: Нед 24 лип, 2022 10:53

  Успіх написав:
  Bobua написав:Але, все-таки, повільно росте курс, якщо порівнювати зі схожим минулим.
У 2014, за 5міс (Майдан перетікав у якусь гібровійну) -- було більше зростання. Аж +50% (12/8). Щоправда, тоді була, мабуть, ще й "стиснута пружина" і всяке таке. Але ж не обстріли всієї України озвірілою ордою...
А зараз, за 5міс великої війни, всього на +34% підріс (39/29). Та й те, мабуть, бо "ми ще не починали" всіх окупантів бомбить. І всюди. Належним чином :)

Ваша думка - якщо все отак затягнеться до кінця осені (коли вже пропаде "зеленка") - війна перейде в колишнє АТО/ОСС?
Бо ж самі знаєте, що "в сучасному світі БПЛА/дронів..." :roll:

Бо я думаю, що дамо п#ди оркам по максимуму в найближчі 3міс, а вже потім, що не встигнемо добити до кінця осені - перейде в формат АТО/ОСС.

!


А яка зараз відмінність від АТО?
Причому -- вже пізнішої його версії... Після активних боїв, коли всі сиділи по окопах.
Москвини ще ніби пробують наступати, але після 10+ підірваних складів, то видається якось убогеньким. Вже зовсім не як на початку. Коли лише вони бомбили. Тепер інколи буває аж і навпаки.

І все дедалі цікавіше -- їх ще й тролять бомбочками десь аж у "Лазурне".
Чувачки на пляжах "хатєлі культурна атдахнуть", а тут отаке. :)
Я б не здивувався, якби раптом почали писати, що "вони вже за крок від перевороту думок" ;)
Бо ми ж так можемо довго й багато, як я розумію...?

Аж і цікаво, чому курс суттєво стрибнув за останні дні. Ще й не в той бік. ;)
Десь мав би бути дайджест з коротким описом отаких різких рухів... Бо перечитувати всі тонни тилових плачів Ярославни -- часу нема, на жаль..
Але, можливо, саме такого інфопотоку і не вистачає людям на передовій? Тому й дуріють. І коли вже wifi в окопи протягнуть...!?
Bobua
 
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Повідомлення Додано: Нед 24 лип, 2022 10:56

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  WallNutPen написав:Опять таки вкладчики Меги уже обожглась - вряд ли у них такое сильное доверие к бсу осталось чтобы рисковать размещаться на вклады с призрачной перспективой получить все так же как в Меге.


А мені здається що це люди яких можна наразі називати "Дельта-Михайлівський-Мегабанк" клієнти і то для них не проблема. Вони вже загартовані фондом по самоє нехочу )))
DmitryZP
 
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Повідомлення Додано: Нед 24 лип, 2022 11:01

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  WallNutPen написав:Конечно не все. Но те у кого была валюта и кто уже потерял на курсе 30%+ вложений вряд ли они захотят продолжать оставаться в гривне. А То что может предложат переложить в валюте на три месяца пока выглядит лишь как красивая сказка. Ещё ни одного предложения нет. Да и лимит "переложки" в 50000 грн. в эквиваленте как бы намекает что старый фонд переложить не получится в одном банке в принципе. Опять таки вкладчики Меги уже обожглась - вряд ли у них такое сильное доверие к бсу осталось чтобы рисковать размещаться на вклады с призрачной перспективой получить все так же как в Меге. Отчего то мне кажется что значительная часть компенсированных вкладов в течении недели будет влиять именно на наличный рынок валюты. Но как оно будет в реале - увидим. Надеюсь не долго осталось
У Леры банки лопались каждый день и курс с 8 полз вгору не по дням, а по часам. Народ получал монеты и опять положил на дело. Потом у них снова ВА, фонд, получали и снова на дело. Некоторые люди в год по 3 раза влетали под фонд и всё равно несли на дело.))
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Нед 24 лип, 2022 11:30

  Игорь Алексеевич написав:Некоторые люди в год по 3 раза влетали под фонд и всё равно несли на дело.))

А что с ними делать ? Есть категория людей у которых бизнеса куда можно вложиться нет, а это нажитое на чёрный день...дома хранить - боязнь домушников, или не дай бог вороватых родственников (я и такое знаю не по наслышке). А государство вроде как всё возвращает.. ну квест 3 раза в году пройти, даже веселее, чем дома сидеть.
alex_dvornichenko
 
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Повідомлення Додано: Нед 24 лип, 2022 11:35

  alex_dvornichenko написав:
  Игорь Алексеевич написав:Некоторые люди в год по 3 раза влетали под фонд и всё равно несли на дело.))

А что с ними делать ? Есть категория людей у которых бизнеса куда можно вложиться нет, а это нажитое на чёрный день...дома хранить - боязнь домушников, или не дай бог вороватых родственников (я и такое знаю не по наслышке). А государство вроде как всё возвращает.. ну квест 3 раза в году пройти, даже веселее, чем дома сидеть.


они считают сумму, а не инфляцию и радуются, что получили дополнит. 100грн и потом купили хлеб за 130грн. Зато говорят - заработали.)) Их кучка всё равно уменьшается.((
Игорь Алексеевич
 
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edvardd
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