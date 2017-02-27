Bobua написав:Але, все-таки, повільно росте курс, якщо порівнювати зі схожим минулим. У 2014, за 5міс (Майдан перетікав у якусь гібровійну) -- було більше зростання. Аж +50% (12/8). Щоправда, тоді була, мабуть, ще й "стиснута пружина" і всяке таке. Але ж не обстріли всієї України озвірілою ордою... А зараз, за 5міс великої війни, всього на +34% підріс (39/29). Та й те, мабуть, бо "ми ще не починали" всіх окупантів бомбить. І всюди. Належним чином
Ваша думка - якщо все отак затягнеться до кінця осені (коли вже пропаде "зеленка") - війна перейде в колишнє АТО/ОСС? Бо ж самі знаєте, що "в сучасному світі БПЛА/дронів..."
Бо я думаю, що дамо п#ди оркам по максимуму в найближчі 3міс, а вже потім, що не встигнемо добити до кінця осені - перейде в формат АТО/ОСС.
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А яка зараз відмінність від АТО? Причому -- вже пізнішої його версії... Після активних боїв, коли всі сиділи по окопах. Москвини ще ніби пробують наступати, але після 10+ підірваних складів, то видається якось убогеньким. Вже зовсім не як на початку. Коли лише вони бомбили. Тепер інколи буває аж і навпаки.
І все дедалі цікавіше -- їх ще й тролять бомбочками десь аж у "Лазурне". Чувачки на пляжах "хатєлі культурна атдахнуть", а тут отаке. Я б не здивувався, якби раптом почали писати, що "вони вже за крок від перевороту думок" Бо ми ж так можемо довго й багато, як я розумію...?
Аж і цікаво, чому курс суттєво стрибнув за останні дні. Ще й не в той бік. Десь мав би бути дайджест з коротким описом отаких різких рухів... Бо перечитувати всі тонни тилових плачів Ярославни -- часу нема, на жаль.. Але, можливо, саме такого інфопотоку і не вистачає людям на передовій? Тому й дуріють. І коли вже wifi в окопи протягнуть...!?
WallNutPen написав:Опять таки вкладчики Меги уже обожглась - вряд ли у них такое сильное доверие к бсу осталось чтобы рисковать размещаться на вклады с призрачной перспективой получить все так же как в Меге.
А мені здається що це люди яких можна наразі називати "Дельта-Михайлівський-Мегабанк" клієнти і то для них не проблема. Вони вже загартовані фондом по самоє нехочу )))
WallNutPen написав:Конечно не все. Но те у кого была валюта и кто уже потерял на курсе 30%+ вложений вряд ли они захотят продолжать оставаться в гривне. А То что может предложат переложить в валюте на три месяца пока выглядит лишь как красивая сказка. Ещё ни одного предложения нет. Да и лимит "переложки" в 50000 грн. в эквиваленте как бы намекает что старый фонд переложить не получится в одном банке в принципе. Опять таки вкладчики Меги уже обожглась - вряд ли у них такое сильное доверие к бсу осталось чтобы рисковать размещаться на вклады с призрачной перспективой получить все так же как в Меге. Отчего то мне кажется что значительная часть компенсированных вкладов в течении недели будет влиять именно на наличный рынок валюты. Но как оно будет в реале - увидим. Надеюсь не долго осталось
У Леры банки лопались каждый день и курс с 8 полз вгору не по дням, а по часам. Народ получал монеты и опять положил на дело. Потом у них снова ВА, фонд, получали и снова на дело. Некоторые люди в год по 3 раза влетали под фонд и всё равно несли на дело.))
Игорь Алексеевич написав:Некоторые люди в год по 3 раза влетали под фонд и всё равно несли на дело.))
А что с ними делать ? Есть категория людей у которых бизнеса куда можно вложиться нет, а это нажитое на чёрный день...дома хранить - боязнь домушников, или не дай бог вороватых родственников (я и такое знаю не по наслышке). А государство вроде как всё возвращает.. ну квест 3 раза в году пройти, даже веселее, чем дома сидеть.
Игорь Алексеевич написав:Некоторые люди в год по 3 раза влетали под фонд и всё равно несли на дело.))
А что с ними делать ? Есть категория людей у которых бизнеса куда можно вложиться нет, а это нажитое на чёрный день...дома хранить - боязнь домушников, или не дай бог вороватых родственников (я и такое знаю не по наслышке). А государство вроде как всё возвращает.. ну квест 3 раза в году пройти, даже веселее, чем дома сидеть.
они считают сумму, а не инфляцию и радуются, что получили дополнит. 100грн и потом купили хлеб за 130грн. Зато говорят - заработали.)) Их кучка всё равно уменьшается.((
vladus17 написав:Добрий день друзі! як часто НБУ буде міняти оф курс, кожен день як раніше чи раз в декілька місяців? Я чому питаю цікавить як ще довго протримаеться картоквий курс в банках 36.9грнг за долл (Приват)
гугліть сайт гадалок майбутнього. гадаю сам НБУ ще не знає план дій на осінь...