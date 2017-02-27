DmitryZP и Игорь Алексеевич при определенной схожести ситуации с банками "павшими" в 2014-2016 годах ИМХО ситуация с Мегой имеет и свои принципиальные особенности. Не знаю точно структуру вкладов - но мне кажется что банк смог "напылесосить" довольно много именно валютных вкладов за последние 2-3 года, поскольку все это время его ставки пусть и были не очень большими 2-3% но на фоне остальных 0,1-0,01% все таки выглядели интереснее и люди несли в этот банк по сути от безисходности. К тому же вистов банку добавляли: - якобы иностранные солидные акционеры (реальную историю как их деньги оказались в уставном фонде банка ведь мало кто знал) - довольно длинная история самого банка - довольно сильное положение банка в Харьковской области (регион очень не бедный и на мой взгляд с высоким процентом людей образованых) - ведь даже коммуналка региона была зациклена на Мегу. Все это вылилось в то что в банку валюту потихоньку на черный день несли. И вот тут возникает главная особенность с прошлым банкопадом - тогда ни в одном из банком валютные вкладчики не теряли при выплате компенсаций сразу 30%+. По Дельте насколько я помню валютные вкладчики оказались даже с наваром. А тут - шок очень для многих - когда треть твоих денег "на черный" день пропали и причем вроде абсолютно законно. Причем еще больший шок для тех харьковчан для которых черный день уже наступил в виде повреждений жилья, транспорта или и того хуже Вот как поступит в таком случае эта часть вкладчиков получив в итоге свою компенсацию - судить не берусь. Лично мне кажется что на фоне усиливающегося обесценивания гривны и слышащихся из-зо всех щелей прогнозов о курсах - 55 а то и 100 - значительная часть полученных компенсаций будет тут таки проконвертирована. Рад буду ошибиться, но пока не разделяю мнений тех кто считает что люди просто тупо переложат деньги на другие вклады. Уж шибко болезненным оказался урок от государства на пару с Мегой. А там поживем увидим.
п.с. высока вероятность, что скоро будет небольшое снижение инфляции, смирятся с новыми уровнями инфляции и будут готовиться к выборам осенью. А иначе осенью без компенсационных плюшек американские пересичные могут и майдан небольшой устроить. Индекс юсд выше 100 (долго) - это уже проблемы для всех. Оно им надо?... ДумайТе.
они скорее устроят из-за инфляции. рейтинг всех правящих политиков по миру летят вниз. и тут они оказались перед выбором - грабить ВСЕХ через ДВУХЗНАЧНУЮ инфляцию, или лопнуть пузыри с хомяками, что покупали воздух. политически второе помоему выгоднее.
у них самих полным полно внутренних хомяков, которые гребли еще на ковидные пайки и сейчас в ужасе сидят . злые хомяки никому не нужны иначе не проголосуют на выборах за кого нужно (как минимум - не проголосуют)
и уже всем и так понятно (в ФРСе, я имею ввиду в первую очередь), что это поднятие ставок ни на что положительно не влияет, наоборот только сильно валят собственную экономику и собственное производство. Они сами признавали что замедлились с повышением ставки на несколько месяцев. Так или иначе опять начнется залив вертолетных денег.
WallNutPen написав:довольно сильное положение банка в Харьковской области (регион очень не бедный и на мой взгляд с высоким процентом людей образованых) - ведь даже коммуналка региона была зациклена на Мегу. Все это вылилось в то что в банку валюту потихоньку на черный день несли.
это не образованность, а тупость нести в банк на дело валюту под 2%. Летом 21 года было для меня уже 100 пудов известно, что надо покупать валюту и держать до октября - декабря только на текущем под 0,1% и смотреть ситуацию на границе. Я думаю здесь на форуме уже многие знали, что война будет, только не знали как раша будет наступать. Но для финансов - это не важно какое направление, Харьковское, Киевское или Донецкое. При любом раскладе экономика бы пошатнулась, а значит дол. пошёл бы по любому вверх.