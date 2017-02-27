Додано: Нед 24 лип, 2022 12:59

DmitryZP и Игорь Алексеевич при определенной схожести ситуации с банками "павшими" в 2014-2016 годах ИМХО ситуация с Мегой имеет и свои принципиальные особенности. Не знаю точно структуру вкладов - но мне кажется что банк смог "напылесосить" довольно много именно валютных вкладов за последние 2-3 года, поскольку все это время его ставки пусть и были не очень большими 2-3% но на фоне остальных 0,1-0,01% все таки выглядели интереснее и люди несли в этот банк по сути от безисходности. К тому же вистов банку добавляли:

- якобы иностранные солидные акционеры (реальную историю как их деньги оказались в уставном фонде банка ведь мало кто знал)

- довольно длинная история самого банка

- довольно сильное положение банка в Харьковской области (регион очень не бедный и на мой взгляд с высоким процентом людей образованых) - ведь даже коммуналка региона была зациклена на Мегу.

Все это вылилось в то что в банку валюту потихоньку на черный день несли.

И вот тут возникает главная особенность с прошлым банкопадом - тогда ни в одном из банком валютные вкладчики не теряли при выплате компенсаций сразу 30%+. По Дельте насколько я помню валютные вкладчики оказались даже с наваром. А тут - шок очень для многих - когда треть твоих денег "на черный" день пропали и причем вроде абсолютно законно. Причем еще больший шок для тех харьковчан для которых черный день уже наступил в виде повреждений жилья, транспорта или и того хуже Вот как поступит в таком случае эта часть вкладчиков получив в итоге свою компенсацию - судить не берусь. Лично мне кажется что на фоне усиливающегося обесценивания гривны и слышащихся из-зо всех щелей прогнозов о курсах - 55 а то и 100 - значительная часть полученных компенсаций будет тут таки проконвертирована. Рад буду ошибиться, но пока не разделяю мнений тех кто считает что люди просто тупо переложат деньги на другие вклады. Уж шибко болезненным оказался урок от государства на пару с Мегой. А там поживем увидим.