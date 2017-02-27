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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 9722972397249725
Повідомлення Додано: Нед 24 лип, 2022 12:59

DmitryZP и Игорь Алексеевич при определенной схожести ситуации с банками "павшими" в 2014-2016 годах ИМХО ситуация с Мегой имеет и свои принципиальные особенности. Не знаю точно структуру вкладов - но мне кажется что банк смог "напылесосить" довольно много именно валютных вкладов за последние 2-3 года, поскольку все это время его ставки пусть и были не очень большими 2-3% но на фоне остальных 0,1-0,01% все таки выглядели интереснее и люди несли в этот банк по сути от безисходности. К тому же вистов банку добавляли:
- якобы иностранные солидные акционеры (реальную историю как их деньги оказались в уставном фонде банка ведь мало кто знал)
- довольно длинная история самого банка
- довольно сильное положение банка в Харьковской области (регион очень не бедный и на мой взгляд с высоким процентом людей образованых) - ведь даже коммуналка региона была зациклена на Мегу.
Все это вылилось в то что в банку валюту потихоньку на черный день несли.
И вот тут возникает главная особенность с прошлым банкопадом - тогда ни в одном из банком валютные вкладчики не теряли при выплате компенсаций сразу 30%+. По Дельте насколько я помню валютные вкладчики оказались даже с наваром. А тут - шок очень для многих - когда треть твоих денег "на черный" день пропали и причем вроде абсолютно законно. Причем еще больший шок для тех харьковчан для которых черный день уже наступил в виде повреждений жилья, транспорта или и того хуже Вот как поступит в таком случае эта часть вкладчиков получив в итоге свою компенсацию - судить не берусь. Лично мне кажется что на фоне усиливающегося обесценивания гривны и слышащихся из-зо всех щелей прогнозов о курсах - 55 а то и 100 - значительная часть полученных компенсаций будет тут таки проконвертирована. Рад буду ошибиться, но пока не разделяю мнений тех кто считает что люди просто тупо переложат деньги на другие вклады. Уж шибко болезненным оказался урок от государства на пару с Мегой. А там поживем увидим.
WallNutPen
 
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Повідомлення Додано: Нед 24 лип, 2022 13:05

  Успіх написав:
  Bobua написав:А яка зараз відмінність від АТО?

Ну, наче, періодично то тут, то там - наші трішки наступають/відщипують назад малими шматками наші терорії))
А ще ж планується "грандіозний шухер" для орків в найближчий місяць-другий ;)
  Bobua написав:Аж і цікаво, чому курс суттєво стрибнув за останні дні. Ще й не в той бік.

Ну так логічно ж))
Наші ж зарплати/премії тиснуть на курс))
Хоча, нашій бригаді ще ні копійки не дали за червень, хоч на вулиці вже кінець липня))

Нам виплатили в четвер ввечері, скоро і Вам прийде!
Sirchyk
 
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Повідомлення Додано: Нед 24 лип, 2022 13:15

Що ж тоді буде з курсом наприкінці наступного тижня?)))))

  Sirchyk написав:Нам виплатили в четвер ввечері, скоро і Вам прийде!

В червер виплатили моєму братові, але лише частину(10К) з премії 30К.
А нам обіцяють на середу... - цікаво, чи дадуть "все і зразу"?(має бути 14К + 100К)
Тож побачимо! - сказав сліпий © :D
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Повідомлення Додано: Нед 24 лип, 2022 13:26

  Alex2007 написав:
резьба в опасности перед срывом :!:

п.с. высока вероятность, что скоро будет небольшое снижение инфляции, смирятся с новыми уровнями инфляции и будут готовиться к выборам осенью. А иначе осенью без компенсационных плюшек американские пересичные могут и майдан небольшой устроить. Индекс юсд выше 100 (долго) - это уже проблемы для всех. Оно им надо?... :roll: ДумайТе.


они скорее устроят из-за инфляции. рейтинг всех правящих политиков по миру летят вниз.
и тут они оказались перед выбором - грабить ВСЕХ через ДВУХЗНАЧНУЮ инфляцию, или лопнуть пузыри с хомяками, что покупали воздух. политически второе помоему выгоднее.
Moneta
 
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Повідомлення Додано: Нед 24 лип, 2022 13:31

Moneta

у них самих полным полно внутренних хомяков, которые гребли еще на ковидные пайки и сейчас в ужасе сидят . :mrgreen:
злые хомяки никому не нужны :mrgreen: иначе не проголосуют на выборах за кого нужно (как минимум - не проголосуют)


и уже всем и так понятно (в ФРСе, я имею ввиду в первую очередь), что это поднятие ставок ни на что положительно не влияет, наоборот только сильно валят собственную экономику и собственное производство. Они сами признавали что замедлились с повышением ставки на несколько месяцев. Так или иначе опять начнется залив вертолетных денег.
Alex2007
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Повідомлення Додано: Нед 24 лип, 2022 14:10

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  WallNutPen написав:довольно сильное положение банка в Харьковской области (регион очень не бедный и на мой взгляд с высоким процентом людей образованых) - ведь даже коммуналка региона была зациклена на Мегу.
Все это вылилось в то что в банку валюту потихоньку на черный день несли.
это не образованность, а тупость нести в банк на дело валюту под 2%. Летом 21 года было для меня уже 100 пудов известно, что надо покупать валюту и держать до октября - декабря только на текущем под 0,1% и смотреть ситуацию на границе.
Я думаю здесь на форуме уже многие знали, что война будет, только не знали как раша будет наступать. Но для финансов - это не важно какое направление, Харьковское, Киевское или Донецкое. При любом раскладе экономика бы пошатнулась, а значит дол. пошёл бы по любому вверх.
Игорь Алексеевич
 
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