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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 9722972397249725
Повідомлення Додано: Нед 24 лип, 2022 13:26

  Alex2007 написав:
резьба в опасности перед срывом :!:

п.с. высока вероятность, что скоро будет небольшое снижение инфляции, смирятся с новыми уровнями инфляции и будут готовиться к выборам осенью. А иначе осенью без компенсационных плюшек американские пересичные могут и майдан небольшой устроить. Индекс юсд выше 100 (долго) - это уже проблемы для всех. Оно им надо?... :roll: ДумайТе.


они скорее устроят из-за инфляции. рейтинг всех правящих политиков по миру летят вниз.
и тут они оказались перед выбором - грабить ВСЕХ через ДВУХЗНАЧНУЮ инфляцию, или лопнуть пузыри с хомяками, что покупали воздух. политически второе помоему выгоднее.
Moneta
 
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Повідомлення Додано: Нед 24 лип, 2022 13:31

Moneta

у них самих полным полно внутренних хомяков, которые гребли еще на ковидные пайки и сейчас в ужасе сидят . :mrgreen:
злые хомяки никому не нужны :mrgreen: иначе не проголосуют на выборах за кого нужно (как минимум - не проголосуют)


и уже всем и так понятно (в ФРСе, я имею ввиду в первую очередь), что это поднятие ставок ни на что положительно не влияет, наоборот только сильно валят собственную экономику и собственное производство. Они сами признавали что замедлились с повышением ставки на несколько месяцев. Так или иначе опять начнется залив вертолетных денег.
Alex2007
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Повідомлення Додано: Нед 24 лип, 2022 14:10

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  WallNutPen написав:довольно сильное положение банка в Харьковской области (регион очень не бедный и на мой взгляд с высоким процентом людей образованых) - ведь даже коммуналка региона была зациклена на Мегу.
Все это вылилось в то что в банку валюту потихоньку на черный день несли.
это не образованность, а тупость нести в банк на дело валюту под 2%. Летом 21 года было для меня уже 100 пудов известно, что надо покупать валюту и держать до октября - декабря только на текущем под 0,1% и смотреть ситуацию на границе.
Я думаю здесь на форуме уже многие знали, что война будет, только не знали как раша будет наступать. Но для финансов - это не важно какое направление, Харьковское, Киевское или Донецкое. При любом раскладе экономика бы пошатнулась, а значит дол. пошёл бы по любому вверх.
И при любом кризисе, какой то банк бы завалился. Думаю Мега не первый и не последний во время войны.
А люди всё равно будут оставлять на депозитах, т.к. многие не знают азы экономике и думают, что на депозитах безопасней держать монеты и выгодней. А менен. банков сейчас расскажут про прелести грн. депозитов и народ оставит их в банках.
2008г, 20014г. это проходил я и видел очереди за получением из ФГ и очереди сразу в окошко на депозит. Думали, что этот банк надёжней Дельты и его Лера не завалит

Вспомнил Фидобанк
Востаннє редагувалось Игорь Алексеевич в Нед 24 лип, 2022 14:39, всього редагувалось 3 разів.
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Повідомлення Додано: Нед 24 лип, 2022 14:19

  edvardd написав:Запорожье
USD/UAH 39.4/39.9
EUR/UAH 39.9/40.7

USD/UAH 39.2/39.8
EUR/UAH 39.7/40.6
edvardd
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Повідомлення Додано: Нед 24 лип, 2022 14:24

Кстати я тоже спецом положил в банк всю грн под 60% в 2015 году. Знал 100%, что его завалят с такими ставками, но посчитал, что за 6 мес. успею сделать навар и обновить в кв. технику. Уже забыл название банка, но см. сейчас ТВ и клацаю на комп. за его щедрость. Это была тогда действит. хорошая акция у банка, что то типа называлась на коммуналку бонусы :P
Востаннє редагувалось Игорь Алексеевич в Нед 24 лип, 2022 14:26, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Нед 24 лип, 2022 14:25

Re: Валютний ринок в контексті ДС

Киев днем светит 39.30-39.40 на продажу. Пишу "39" и не верится что это курс доллара...
striped
 
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Повідомлення Додано: Нед 24 лип, 2022 14:30

  striped написав:Киев днем светит 39.30-39.40 на продажу. Пишу "39" и не верится что это курс доллара...


Многие уже ждут не 29 и даже не 35. Готовы сейчас увидеть с радостью 38))
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Повідомлення Додано: Нед 24 лип, 2022 15:21

  bamper написав:
  vladus17 написав:Добрий день друзі! як часто НБУ буде міняти оф курс, кожен день як раніше чи раз в декілька місяців? Я чому питаю цікавить як ще довго протримаеться картоквий курс в банках 36.9грнг за долл (Приват)

гугліть сайт гадалок майбутнього.
гадаю сам НБУ ще не знає план дій на осінь...

На осень?
Ну вы загнули.
У НБУ нет реалистичных планов даже на месяц вперед. У него просто нет точных опорных цифр типа, сколько даст Запад и когда. Не пообещает, о чем у нас верноподданнейше вещают из каждого утюга, а именно даст.
antey1969
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Повідомлення Додано: Нед 24 лип, 2022 15:44

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  asti написав:Шо там у Києві, дощить?

Левый берег - Да. Под курс USD 39,05/39,3 на опте
TUR
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