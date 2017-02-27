Додано: Нед 24 лип, 2022 14:10

WallNutPen написав: довольно сильное положение банка в Харьковской области (регион очень не бедный и на мой взгляд с высоким процентом людей образованых) - ведь даже коммуналка региона была зациклена на Мегу.

Все это вылилось в то что в банку валюту потихоньку на черный день несли. довольно сильное положение банка в Харьковской области (регион очень не бедный и на мой взгляд с высоким процентом людей образованых) - ведь даже коммуналка региона была зациклена на Мегу.Все это вылилось в то что в банку валюту потихоньку на черный день несли.

это не образованность, а тупость нести в банк на дело валюту под 2%. Летом 21 года было для меня уже 100 пудов известно, что надо покупать валюту и держать до октября - декабря только на текущем под 0,1% и смотреть ситуацию на границе.Я думаю здесь на форуме уже многие знали, что война будет, только не знали как раша будет наступать. Но для финансов - это не важно какое направление, Харьковское, Киевское или Донецкое. При любом раскладе экономика бы пошатнулась, а значит дол. пошёл бы по любому вверх.И при любом кризисе, какой то банк бы завалился. Думаю Мега не первый и не последний во время войны.А люди всё равно будут оставлять на депозитах, т.к. многие не знают азы экономике и думают, что на депозитах безопасней держать монеты и выгодней. А менен. банков сейчас расскажут про прелести грн. депозитов и народ оставит их в банках.2008г, 20014г. это проходил я и видел очереди за получением из ФГ и очереди сразу в окошко на депозит. Думали, что этот банк надёжней Дельты и его Лера не завалитВспомнил