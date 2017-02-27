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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 24 лип, 2022 16:42
Shaman написав:
но думаю не раньше, чем через месяц
Вряд ли. При наличии разнице в курсе порядка 3 грн на сегодня, думаю все увидим уже 1 августа
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Додано: Нед 24 лип, 2022 16:44
Шмуле написав: striped написав: sergikkc007 написав:
В 2015 гривня ослабла в 3,5 рази - вижили, переживемо і поточний період. Девальвація приносить не тільки негатив, а має і позитивні моменти.
Откуда вы все повылазили? из ОП? или с Институтской? Что нужно в голове иметь, чтобы сравнивать 14й и 22? Какое образование, чтобы говорить, что девальвация при отсутствии экспорта, сжимании ВВП, увеличении доли критического импорта и дефолтным рейтингом может иметь "позитивні моменти"? Идите хоть флешмоб организуйте "Сдай доллар - помоги солдату!"
Просто нет слов.
тут не уточнили, для кого именно позитивни момэнты)
а вообще посоветуйте пересичным что делать, у кого+-50к гривны в банке (стеклянной,в шкафу)
Если есть карта любого европейского банка-отправьте на нее с 2 карт... Или на револют... Или снять зарубежном если есть возможность...или ловить курс на баненсе через 2р2... Или оплатить "услуги/товар" знакомым заграницей... Выбирайте)
Все не стабильно, ситуация постоянно меняется!
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Kravec_5
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