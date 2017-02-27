RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютний ринок в контексті ДС

Валютний ринок в контексті ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 9723972497259726
Повідомлення Додано: Нед 24 лип, 2022 16:42

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  Shaman написав:но думаю не раньше, чем через месяц

Вряд ли. При наличии разнице в курсе порядка 3 грн на сегодня, думаю все увидим уже 1 августа
TUR
Аватар користувача
 
Повідомлень: 107
З нами з: 05.04.19
Подякував: 7 раз.
Подякували: 31 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 24 лип, 2022 16:44

  Шмуле написав:
  striped написав:
  sergikkc007 написав:
В 2015 гривня ослабла в 3,5 рази - вижили, переживемо і поточний період. Девальвація приносить не тільки негатив, а має і позитивні моменти.


Откуда вы все повылазили? из ОП? или с Институтской? Что нужно в голове иметь, чтобы сравнивать 14й и 22? Какое образование, чтобы говорить, что девальвация при отсутствии экспорта, сжимании ВВП, увеличении доли критического импорта и дефолтным рейтингом может иметь "позитивні моменти"? Идите хоть флешмоб организуйте "Сдай доллар - помоги солдату!"

Просто нет слов.

тут не уточнили, для кого именно позитивни момэнты)
а вообще посоветуйте пересичным что делать, у кого+-50к гривны в банке (стеклянной,в шкафу)

Если есть карта любого европейского банка-отправьте на нее с 2 карт... Или на револют... Или снять зарубежном если есть возможность...или ловить курс на баненсе через 2р2... Или оплатить "услуги/товар" знакомым заграницей... Выбирайте)
Все не стабильно, ситуация постоянно меняется!
Kravec_5
 
Повідомлень: 112
З нами з: 24.11.11
Подякував: 11 раз.
Подякували: 27 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 9723972497259726
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: WallNutPen і 0 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюта, ринок криптовалют 1 ... 3093, 3094, 3095
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
30945 32976988
Переглянути останнє повідомлення
Чет 21 лип, 2022 21:33
phantom_systems
Продуктові ринки і не тільки у валютному контексті 1 ... 160, 161, 162
Surfer » Сер 31 лип, 2019 03:53
1615 11281642
Переглянути останнє повідомлення
Сер 20 лип, 2022 09:39
lara_08
Валютний ринок у світі 1 ... 796, 797, 798
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
7972 22533474
Переглянути останнє повідомлення
Сер 04 тра, 2022 16:05
ЛОБ

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Акордбанк (217)
24.07.2022 16:20
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.