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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 9723972497259726
Повідомлення Додано: Нед 24 лип, 2022 16:42

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  Shaman написав:но думаю не раньше, чем через месяц

Вряд ли. При наличии разнице в курсе порядка 3 грн на сегодня, думаю все увидим уже 1 августа
TUR
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Повідомлення Додано: Нед 24 лип, 2022 16:44

  Шмуле написав:
  striped написав:
  sergikkc007 написав:
В 2015 гривня ослабла в 3,5 рази - вижили, переживемо і поточний період. Девальвація приносить не тільки негатив, а має і позитивні моменти.


Откуда вы все повылазили? из ОП? или с Институтской? Что нужно в голове иметь, чтобы сравнивать 14й и 22? Какое образование, чтобы говорить, что девальвация при отсутствии экспорта, сжимании ВВП, увеличении доли критического импорта и дефолтным рейтингом может иметь "позитивні моменти"? Идите хоть флешмоб организуйте "Сдай доллар - помоги солдату!"

Просто нет слов.

тут не уточнили, для кого именно позитивни момэнты)
а вообще посоветуйте пересичным что делать, у кого+-50к гривны в банке (стеклянной,в шкафу)

Если есть карта любого европейского банка-отправьте на нее с 2 карт... Или на револют... Или снять зарубежном если есть возможность...или ловить курс на баненсе через 2р2... Или оплатить "услуги/товар" знакомым заграницей... Выбирайте)
Все не стабильно, ситуация постоянно меняется!
Kravec_5
 
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Повідомлення Додано: Нед 24 лип, 2022 18:39

Доброго всім дня. Давно дану гілку перечитую. Сьогодні вирішив зареєструватися. Є таке питання чи вигідно взяти в банку кредит і купити на ці гроші валюти, якщо всі прогнозують на осінь долар по 50- 100 ? Дуже цікавить ваша думка.
Sasha83
 
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Повідомлення Додано: Нед 24 лип, 2022 20:06

Мой прогноз - в течении 2х месяцев будут снижать максимальную сумму снятия из банков под переможные и стабилизирующие заголовки, а осенью проведут конвертацию текущих и депозитных валютных счетов.

Далее курс рынка от маня-курса НБУ оторвется уже по настоящему, в стиле Аргентины.


  Sasha83 написав:Доброго всім дня. Давно дану гілку перечитую. Сьогодні вирішив зареєструватися. Є таке питання чи вигідно взяти в банку кредит і купити на ці гроші валюти, якщо всі прогнозують на осінь долар по 50- 100 ? Дуже цікавить ваша думка.


я взял рассрочек "покупка частями" на 78 тысяч на 8 месяцев вперед. уже немножко в плюсе. спасибо деполюдям :mrgreen:
Востаннє редагувалось Moneta в Нед 24 лип, 2022 20:13, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 24 лип, 2022 20:12

  Sasha83 написав:Доброго всім дня. Давно дану гілку перечитую. Сьогодні вирішив зареєструватися. Є таке питання чи вигідно взяти в банку кредит і купити на ці гроші валюти, якщо всі прогнозують на осінь долар по 50- 100 ? Дуже цікавить ваша думка.

не ввязывайтесь в эти игры - кредиты дорогие, и платить по ним надо.
а получится ли у вас выгодно спекульнуть валютой - вопрос открытый.
если есть желание, играйте на свои
Shaman
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Повідомлення Додано: Нед 24 лип, 2022 20:13

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  Успіх написав:Наші ж зарплати/премії тиснуть на курс))
Хоча, нашій бригаді ще ні копійки не дали за червень, хоч на вулиці вже кінець липня)

Можливо, скоро трохи буде легше з фінансами. Схоже, врешті знімають надбавки в 30 тис. з "непричетних" до бойових дій (зокрема, судові "вахтьори", поліцейські "сторожа" з ДСО тощо).
centurionus
 
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Повідомлення Додано: Нед 24 лип, 2022 20:14

  Moneta написав:Мой прогноз - в течении 2х месяцев будут снижать максимальную сумму снятия из банков под переможные и стабилизирующие заголовки, а осенью проведут конвертацию текущих и депозитных валютных счетов.

Далее курс рынка от маня-курса НБУ оторвется уже по настоящему, в стиле Аргентины.


  Sasha83 написав:Доброго всім дня. Давно дану гілку перечитую. Сьогодні вирішив зареєструватися. Є таке питання чи вигідно взяти в банку кредит і купити на ці гроші валюти, якщо всі прогнозують на осінь долар по 50- 100 ? Дуже цікавить ваша думка.


я взял рассрочек "покупка частями" на 78 тысяч на 8 месяцев вперед. уже немножко в плюсе. спасибо деполюдям :mrgreen:

вы забываете сказать, что использовали бесплатные рассрочки. или платные? ;)
Shaman
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Повідомлення Додано: Нед 24 лип, 2022 20:18

  Shaman написав:вы забываете сказать, что использовали бесплатные рассрочки. или платные? ;)


бесплатные, конечно. слышал многим порезали. но если есть депозит, то дадут без проблем на туже сумму.
Moneta
 
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Повідомлення Додано: Нед 24 лип, 2022 20:22

  Shaman написав:
  Sasha83 написав:Доброго всім дня. Давно дану гілку перечитую. Сьогодні вирішив зареєструватися. Є таке питання чи вигідно взяти в банку кредит і купити на ці гроші валюти, якщо всі прогнозують на осінь долар по 50- 100 ? Дуже цікавить ваша думка.

не ввязывайтесь в эти игры - кредиты дорогие, и платить по ним надо.
а получится ли у вас выгодно спекульнуть валютой - вопрос открытый.
если есть желание, играйте на свои


для себя четко установил правило - когда хочется на кредитные деньги залезть в валюту (хотя бы на пару дней), значит откат где-то рядом. :D
пока еще на кредит не смотрю - то ли стал более дисциплинированее, то ли еще не настал момент, чтоб захотеть купить на кредитные. :D
Востаннє редагувалось Alex2007 в Нед 24 лип, 2022 20:45, всього редагувалось 1 раз.
Alex2007
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Повідомлення Додано: Нед 24 лип, 2022 20:26

  Shaman написав:
  Sasha83 написав:Доброго всім дня. Давно дану гілку перечитую. Сьогодні вирішив зареєструватися. Є таке питання чи вигідно взяти в банку кредит і купити на ці гроші валюти, якщо всі прогнозують на осінь долар по 50- 100 ? Дуже цікавить ваша думка.

не ввязывайтесь в эти игры - кредиты дорогие, и платить по ним надо.
а получится ли у вас выгодно спекульнуть валютой - вопрос открытый.
если есть желание, играйте на свои

так получилось, что я кредитку на 150 к просрал на бытовую технику. у меня были доллары, чтобы её погасить, но тут война.
бакс был по 25 вроде. гасить её я не спешил. за пол года мне насчитали 10к комиссии.
получается, что сейчас 150 к я могу закрыть почти даром, не говоря о подорожавшей бытовой технике.
но так вышло неспециально.
только стоит мне что-то подумать специально, бакс это чувствует и наказывает. жестоко наказывает. например покупкой его по 40 в 2014 :mrgreen:
beee
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