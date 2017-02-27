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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 24 лип, 2022 21:05
Moneta написав:
Мой прогноз - в течении 2х месяцев будут снижать максимальную сумму снятия из банков под переможные и стабилизирующие заголовки, а осенью проведут конвертацию текущих и депозитных валютных счетов.
Далее курс рынка от маня-курса НБУ оторвется уже по настоящему, в стиле Аргентины.
Думаю, що то видумки.
Приїде Спартц та "12 друзів Оушена", і поставлять шапіто на чіткий контроль (зовнішнє управління).
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flyman
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Додано: Нед 24 лип, 2022 21:25
pesikot написав:
Вообще-то prodigy
писал, что не только 5-7 лет назад были коррупционеры
Как раз 5-7 лет назад пытались коррупцию уменьшить
А вот уже зелёные откровенно набирали по блату или за деньги
Та ладно. 2014 или 2015,кажется, июль. Коридор АП. Распродажа голов районных администраций какой-то области.От 15 до 30,кажется. Условие -не крышуют, и сохранение поста не гарантируют.
То есть организуй не сильно паливные схемы и руби капусту.
Какое в таких условиях, нахер, процветание района? Если все мысли о том, как украсть и не попасться)))
Интересно, у СБУ есть информация такого рода?
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Додано: Нед 24 лип, 2022 21:46
flyman написав: Moneta написав:
Мой прогноз - в течении 2х месяцев будут снижать максимальную сумму снятия из банков под переможные и стабилизирующие заголовки, а осенью проведут конвертацию текущих и депозитных валютных счетов.
Далее курс рынка от маня-курса НБУ оторвется уже по настоящему, в стиле Аргентины.
Думаю, що то видумки.
Приїде Спартц та "12 друзів Оушена", і поставлять шапіто на чіткий контроль (зовнішнє управління).
одне іншому не заважає.
шмигаля (і можливо КЕШа) пнуть уже восени, яресько зробить звичну справу м2\звр
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Додано: Нед 24 лип, 2022 22:07
Moneta написав: flyman написав: Moneta написав:
Мой прогноз - в течении 2х месяцев будут снижать максимальную сумму снятия из банков под переможные и стабилизирующие заголовки, а осенью проведут конвертацию текущих и депозитных валютных счетов.
Далее курс рынка от маня-курса НБУ оторвется уже по настоящему, в стиле Аргентины.
Думаю, що то видумки.
Приїде Спартц та "12 друзів Оушена", і поставлять шапіто на чіткий контроль (зовнішнє управління).
одне іншому не заважає.
шмигаля (і можливо КЕШа) пнуть уже восени, яресько зробить звичну справу м2\звр
НБУ ніби не замічено в мутних ділах, хіба має пізнє запалювання, все ж НБУ змушений підлаштовуватися під мінфін/уряд, ось там провали так провали
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Додано: Нед 24 лип, 2022 22:20
Moneta написав: flyman написав: Moneta написав:
Мой прогноз - в течении 2х месяцев будут снижать максимальную сумму снятия из банков под переможные и стабилизирующие заголовки, а осенью проведут конвертацию текущих и депозитных валютных счетов.
Далее курс рынка от маня-курса НБУ оторвется уже по настоящему, в стиле Аргентины.
Думаю, що то видумки.
Приїде Спартц та "12 друзів Оушена", і поставлять шапіто на чіткий контроль (зовнішнє управління).
одне іншому не заважає.
шмигаля (і можливо КЕШа) пнуть уже восени, яресько зробить звичну справу м2\звр
Хто такой КЕШ и сколько по формуле Яреськи(она хоть жива ещё???) будет стоить в ноябре допустим доллар???
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ЛОБ
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