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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 9724972597269727
Повідомлення Додано: Нед 24 лип, 2022 21:05

  Moneta написав:Мой прогноз - в течении 2х месяцев будут снижать максимальную сумму снятия из банков под переможные и стабилизирующие заголовки, а осенью проведут конвертацию текущих и депозитных валютных счетов.

Далее курс рынка от маня-курса НБУ оторвется уже по настоящему, в стиле Аргентины.


Думаю, що то видумки.
Приїде Спартц та "12 друзів Оушена", і поставлять шапіто на чіткий контроль (зовнішнє управління).
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 24 лип, 2022 21:25

  pesikot написав:Вообще-то prodigy писал, что не только 5-7 лет назад были коррупционеры
Как раз 5-7 лет назад пытались коррупцию уменьшить

А вот уже зелёные откровенно набирали по блату или за деньги

Та ладно. 2014 или 2015,кажется, июль. Коридор АП. Распродажа голов районных администраций какой-то области.От 15 до 30,кажется. Условие -не крышуют, и сохранение поста не гарантируют.
То есть организуй не сильно паливные схемы и руби капусту.
Какое в таких условиях, нахер, процветание района? Если все мысли о том, как украсть и не попасться)))
Интересно, у СБУ есть информация такого рода?
Навуходоносор
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Повідомлення Додано: Нед 24 лип, 2022 21:46

  flyman написав:
  Moneta написав:Мой прогноз - в течении 2х месяцев будут снижать максимальную сумму снятия из банков под переможные и стабилизирующие заголовки, а осенью проведут конвертацию текущих и депозитных валютных счетов.

Далее курс рынка от маня-курса НБУ оторвется уже по настоящему, в стиле Аргентины.


Думаю, що то видумки.
Приїде Спартц та "12 друзів Оушена", і поставлять шапіто на чіткий контроль (зовнішнє управління).


одне іншому не заважає.
шмигаля (і можливо КЕШа) пнуть уже восени, яресько зробить звичну справу м2\звр
Moneta
 
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Повідомлення Додано: Нед 24 лип, 2022 22:07

  Moneta написав:
  flyman написав:
  Moneta написав:Мой прогноз - в течении 2х месяцев будут снижать максимальную сумму снятия из банков под переможные и стабилизирующие заголовки, а осенью проведут конвертацию текущих и депозитных валютных счетов.

Далее курс рынка от маня-курса НБУ оторвется уже по настоящему, в стиле Аргентины.


Думаю, що то видумки.
Приїде Спартц та "12 друзів Оушена", і поставлять шапіто на чіткий контроль (зовнішнє управління).


одне іншому не заважає.
шмигаля (і можливо КЕШа) пнуть уже восени, яресько зробить звичну справу м2\звр

НБУ ніби не замічено в мутних ділах, хіба має пізнє запалювання, все ж НБУ змушений підлаштовуватися під мінфін/уряд, ось там провали так провали
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 24 лип, 2022 22:20

  Moneta написав:
  flyman написав:
  Moneta написав:Мой прогноз - в течении 2х месяцев будут снижать максимальную сумму снятия из банков под переможные и стабилизирующие заголовки, а осенью проведут конвертацию текущих и депозитных валютных счетов.

Далее курс рынка от маня-курса НБУ оторвется уже по настоящему, в стиле Аргентины.


Думаю, що то видумки.
Приїде Спартц та "12 друзів Оушена", і поставлять шапіто на чіткий контроль (зовнішнє управління).


одне іншому не заважає.
шмигаля (і можливо КЕШа) пнуть уже восени, яресько зробить звичну справу м2\звр

Хто такой КЕШ и сколько по формуле Яреськи(она хоть жива ещё???) будет стоить в ноябре допустим доллар???
барабашов
 
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