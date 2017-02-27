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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 24 лип, 2022 21:25
pesikot написав:
Вообще-то prodigy
писал, что не только 5-7 лет назад были коррупционеры
Как раз 5-7 лет назад пытались коррупцию уменьшить
А вот уже зелёные откровенно набирали по блату или за деньги
Та ладно. 2014 или 2015,кажется, июль. Коридор АП. Распродажа голов районных администраций какой-то области.От 15 до 30,кажется. Условие -не крышуют, и сохранение поста не гарантируют.
То есть организуй не сильно паливные схемы и руби капусту.
Какое в таких условиях, нахер, процветание района? Если все мысли о том, как украсть и не попасться)))
Интересно, у СБУ есть информация такого рода?
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Додано: Нед 24 лип, 2022 21:46
шмигаля (і можливо КЕШа) пнуть уже восени, яресько зробить звичну справу м2\звр
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Додано: Нед 24 лип, 2022 22:07
НБУ ніби не замічено в мутних ділах, хіба має пізнє запалювання, все ж НБУ змушений підлаштовуватися під мінфін/уряд, ось там провали так провали
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Додано: Нед 24 лип, 2022 22:20
Хто такой КЕШ и сколько по формуле Яреськи(она хоть жива ещё???) будет стоить в ноябре допустим доллар???
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Додано: Нед 24 лип, 2022 22:41
Навуходоносор написав: pesikot написав:
Вообще-то prodigy
писал, что не только 5-7 лет назад были коррупционеры
Как раз 5-7 лет назад пытались коррупцию уменьшить
А вот уже зелёные откровенно набирали по блату или за деньги
Та ладно. 2014 или 2015,кажется, июль. Коридор АП. Распродажа голов районных администраций какой-то области.От 15 до 30,кажется. Условие -не крышуют, и сохранение поста не гарантируют.
То есть организуй не сильно паливные схемы и руби капусту.
Какое в таких условиях, нахер, процветание района? Если все мысли о том, как украсть и не попасться)))
Интересно, у СБУ есть информация такого рода?
Есть. Они в доле.
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Додано: Нед 24 лип, 2022 23:40
prodigy написав:
на 1млн я купил военных
бумаг (там тоже нарисовывается хороший минус), но тут я как бы "стране помог"
Імхо, краще було б допомогти конкретним військовим/фондам, що допомагають військовим. Держава сама наколядує, ще й витратить на казна що більшу частину.
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Додано: Пон 25 лип, 2022 08:36
Игорь Алексеевич написав:
Кстати я тоже спецом положил в банк всю грн под 60% в 2015 году. Знал 100%, что его завалят с такими ставками, но посчитал, что за 6 мес. успею сделать навар и обновить в кв. технику. Уже забыл название банка, но см. сейчас ТВ и клацаю на комп. за его щедрость. Это была тогда действит. хорошая акция у банка, что то типа называлась на коммуналку бонусы
Фидо банк.Да были времена.
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Додано: Пон 25 лип, 2022 09:13
Так... Депо - стрёмная тема. Что делать с лишней гривной?)
Подождать недельку, вдруг упадет до 38 грн и купить?)
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Додано: Пон 25 лип, 2022 09:17
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Сер 04 тра, 2022 16:05
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