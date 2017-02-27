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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 9725972697279728>
Повідомлення Додано: Нед 24 лип, 2022 21:46

шмигаля (і можливо КЕШа) пнуть уже восени, яресько зробить звичну справу м2\звр
Moneta
 
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Повідомлення Додано: Нед 24 лип, 2022 22:07

НБУ ніби не замічено в мутних ділах, хіба має пізнє запалювання, все ж НБУ змушений підлаштовуватися під мінфін/уряд, ось там провали так провали
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 24 лип, 2022 22:20

Хто такой КЕШ и сколько по формуле Яреськи(она хоть жива ещё???) будет стоить в ноябре допустим доллар???
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Нед 24 лип, 2022 22:41

  Навуходоносор написав:
  pesikot написав:Вообще-то prodigy писал, что не только 5-7 лет назад были коррупционеры
Как раз 5-7 лет назад пытались коррупцию уменьшить

А вот уже зелёные откровенно набирали по блату или за деньги

Та ладно. 2014 или 2015,кажется, июль. Коридор АП. Распродажа голов районных администраций какой-то области.От 15 до 30,кажется. Условие -не крышуют, и сохранение поста не гарантируют.
То есть организуй не сильно паливные схемы и руби капусту.
Какое в таких условиях, нахер, процветание района? Если все мысли о том, как украсть и не попасться)))
Интересно, у СБУ есть информация такого рода?

Есть. Они в доле.
Sam17a
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Повідомлення Додано: Нед 24 лип, 2022 23:40

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  prodigy написав:на 1млн я купил военных
бумаг (там тоже нарисовывается хороший минус), но тут я как бы "стране помог"

Імхо, краще було б допомогти конкретним військовим/фондам, що допомагають військовим. Держава сама наколядує, ще й витратить на казна що більшу частину.
Remington
 
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Повідомлення Додано: Пон 25 лип, 2022 08:36

  Игорь Алексеевич написав:Кстати я тоже спецом положил в банк всю грн под 60% в 2015 году. Знал 100%, что его завалят с такими ставками, но посчитал, что за 6 мес. успею сделать навар и обновить в кв. технику. Уже забыл название банка, но см. сейчас ТВ и клацаю на комп. за его щедрость. Это была тогда действит. хорошая акция у банка, что то типа называлась на коммуналку бонусы :P

Фидо банк.Да были времена.
pontardawe88
 
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Повідомлення Додано: Пон 25 лип, 2022 09:13

Re: Валютний ринок в контексті ДС

Так... Депо - стрёмная тема. Что делать с лишней гривной?)

Подождать недельку, вдруг упадет до 38 грн и купить?)
Andrey2512
 
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Повідомлення Додано: Пон 25 лип, 2022 09:17

Fitch знизило рейтинг України до переддефолтного
http://uaprom.info/news/185181-fitch-zn ... tnogo.html
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Пон 25 лип, 2022 09:19

38.20-38.40/39.00
odessit2007
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Повідомлення Додано: Пон 25 лип, 2022 09:35

  pontardawe88 написав:
  Игорь Алексеевич написав:Кстати я тоже спецом положил в банк всю грн под 60% в 2015 году. Знал 100%, что его завалят с такими ставками, но посчитал, что за 6 мес. успею сделать навар и обновить в кв. технику. Уже забыл название банка, но см. сейчас ТВ и клацаю на комп. за его щедрость. Это была тогда действит. хорошая акция у банка, что то типа называлась на коммуналку бонусы :P

Фидо банк.Да были времена.

Не помню у них баннеров на Ленина у нас с акцией «ложи гривас под 60% годовых!!!»
Про коммуналку что то у них помню, но компенсация отопления так, чтоб за год с ляма 600000 поднять ничего не делая пусть и при росте курса допустим 23-26??? Да ломбард частному инвестору для своей раскрутки(на новые отделения) меньше даёт(2-3%мес в их кругу вроде)
Долго он это ФИДО до акции от фгвфл продержался?
барабашов
 
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