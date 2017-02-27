RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютний ринок в контексті ДС

Валютний ринок в контексті ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 9725972697279728
Повідомлення Додано: Пон 25 лип, 2022 09:35

Добрый день,кто нибудь в курсе, какие банки продают валюту по 36,6 для депозита на 3 месяца? Нацбонк розъясняет, что это право ,а не обязанность коммерческих банков
larynya
 
Повідомлень: 8
З нами з: 23.02.22
Подякував: 5 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 25 лип, 2022 09:47

  Andrey2512 написав:Так... Депо - стрёмная тема. Что делать с лишней гривной?)

Подождать недельку, вдруг упадет до 38 грн и купить?)

по совету товарища с пейсами, обменял на 1000-ные купюры, номера по порядку, часть отправил супруге в Британию, и накупил в интернет-магазине всем известном (с зеленой харей) все, что хотел ранее, но стеснялся купить :mrgreen:
А покупать баксы нет смысла - как только купил, он сразу камнем вниз. А сливаешься в низах, как всегда, когда нервы сдали...И так какждый раз
Шмуле
Аватар користувача
 
Повідомлень: 132
З нами з: 09.03.14
Подякував: 30 раз.
Подякували: 26 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 25 лип, 2022 10:01

  flyman написав:НБУ ніби не замічено в мутних ділах, хіба має пізнє запалювання, все ж НБУ змушений підлаштовуватися під мінфін/уряд, ось там провали так провали

Если вам никто не рассказал о мутных делах, то это вовсе не значит что он не замечен. Замечен, замечен. Очень замечен в очень не красивых схемах ещё в 2008, 2014... Думаю и сейчас оно работает аналогично. И именно фиксированный курс в этом очень помогает. Но не будем людям мешать "делать деньги". Деньги ведь любят тишину. От того что работают достаточно тихо и создаётся впечатление, что "не замечен".
WallNutPen
 
Повідомлень: 668
З нами з: 08.06.20
Подякував: 17 раз.
Подякували: 187 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 25 лип, 2022 10:11

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  larynya написав:валюту по 36,6 для депозита на 3 месяца?


Так это карточный курс )) А на депозит продают только в кассе по курсу наличному )
Andrey2512
 
Повідомлень: 132
З нами з: 04.04.22
Подякував: 13 раз.
Подякували: 20 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 25 лип, 2022 10:33

  Andrey2512 написав:
  larynya написав:валюту по 36,6 для депозита на 3 месяца?


Так это карточный курс )) А на депозит продают только в кассе по курсу наличному )
так по наличному ещё и в прошлом месяце можно было купить на депозит причем без ограничения по сумме
rapyd777
Аватар користувача
 
Повідомлень: 178
З нами з: 02.06.20
Подякував: 8 раз.
Подякували: 24 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 9725972697279728
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: alikkrotov, moveton і 4 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюта, ринок криптовалют 1 ... 3093, 3094, 3095
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
30947 32977770
Переглянути останнє повідомлення
Нед 24 лип, 2022 17:43
phantom_systems
Продуктові ринки і не тільки у валютному контексті 1 ... 160, 161, 162
Surfer » Сер 31 лип, 2019 03:53
1615 11281787
Переглянути останнє повідомлення
Сер 20 лип, 2022 09:39
lara_08
Валютний ринок у світі 1 ... 796, 797, 798
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
7972 22533559
Переглянути останнє повідомлення
Сер 04 тра, 2022 16:05
ЛОБ

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПУМБ (1947)
25.07.2022 11:40
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.