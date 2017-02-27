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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 25 лип, 2022 09:35
Добрый день,кто нибудь в курсе, какие банки продают валюту по 36,6 для депозита на 3 месяца? Нацбонк розъясняет, что это право ,а не обязанность коммерческих банков
Додано: Пон 25 лип, 2022 09:47
по совету товарища с пейсами, обменял на 1000-ные купюры, номера по порядку, часть отправил супруге в Британию, и накупил в интернет-магазине всем известном (с зеленой харей) все, что хотел ранее, но стеснялся купить
А покупать баксы нет смысла - как только купил, он сразу камнем вниз. А сливаешься в низах, как всегда, когда нервы сдали...И так какждый раз
Додано: Пон 25 лип, 2022 10:01
Если вам никто не рассказал о мутных делах, то это вовсе не значит что он не замечен. Замечен, замечен. Очень замечен в очень не красивых схемах ещё в 2008, 2014... Думаю и сейчас оно работает аналогично. И именно фиксированный курс в этом очень помогает. Но не будем людям мешать "делать деньги". Деньги ведь любят тишину. От того что работают достаточно тихо и создаётся впечатление, что "не замечен".
Додано: Пон 25 лип, 2022 10:11
Re: Валютний ринок в контексті ДС
Додано: Пон 25 лип, 2022 10:33
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