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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 25 лип, 2022 09:19
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odessit2007
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Додано: Пон 25 лип, 2022 09:35
pontardawe88 написав: Игорь Алексеевич написав:
Кстати я тоже спецом положил в банк всю грн под 60% в 2015 году. Знал 100%, что его завалят с такими ставками, но посчитал, что за 6 мес. успею сделать навар и обновить в кв. технику. Уже забыл название банка, но см. сейчас ТВ и клацаю на комп. за его щедрость. Это была тогда действит. хорошая акция у банка, что то типа называлась на коммуналку бонусы
Фидо банк.Да были времена.
Не помню у них баннеров на Ленина у нас с акцией «ложи гривас под 60% годовых!!!»
Про коммуналку что то у них помню, но компенсация отопления так, чтоб за год с ляма 600000 поднять ничего не делая пусть и при росте курса допустим 23-26??? Да ломбард частному инвестору для своей раскрутки(на новые отделения) меньше даёт(2-3%мес в их кругу вроде)
Долго он это ФИДО до акции от фгвфл продержался?
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барабашов
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Додано: Пон 25 лип, 2022 09:35
Добрый день,кто нибудь в курсе, какие банки продают валюту по 36,6 для депозита на 3 месяца? Нацбонк розъясняет, что это право ,а не обязанность коммерческих банков
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larynya
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Додано: Пон 25 лип, 2022 09:47
Andrey2512 написав:
Так... Депо - стрёмная тема. Что делать с лишней гривной?)
Подождать недельку, вдруг упадет до 38 грн и купить?)
по совету товарища с пейсами, обменял на 1000-ные купюры, номера по порядку, часть отправил супруге в Британию, и накупил в интернет-магазине всем известном (с зеленой харей) все, что хотел ранее, но стеснялся купить
А покупать баксы нет смысла - как только купил, он сразу камнем вниз. А сливаешься в низах, как всегда, когда нервы сдали...И так какждый раз
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Шмуле
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Додано: Пон 25 лип, 2022 10:01
flyman написав:
НБУ ніби не замічено в мутних ділах, хіба має пізнє запалювання, все ж НБУ змушений підлаштовуватися під мінфін/уряд, ось там провали так провали
Если вам никто не рассказал о мутных делах, то это вовсе не значит что он не замечен. Замечен, замечен. Очень замечен в очень не красивых схемах ещё в 2008, 2014... Думаю и сейчас оно работает аналогично. И именно фиксированный курс в этом очень помогает. Но не будем людям мешать "делать деньги". Деньги ведь любят тишину. От того что работают достаточно тихо и создаётся впечатление, что "не замечен".
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WallNutPen
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Додано: Пон 25 лип, 2022 10:11
larynya написав:
валюту по 36,6 для депозита на 3 месяца?
Так это карточный курс )) А на депозит продают только в кассе по курсу наличному )
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Andrey2512
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Додано: Пон 25 лип, 2022 10:33
Andrey2512 написав: larynya написав:
валюту по 36,6 для депозита на 3 месяца?
Так это карточный курс )) А на депозит продают только в кассе по курсу наличному )
так по наличному ещё и в прошлом месяце можно было купить на депозит причем без ограничения по сумме
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rapyd777
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Додано: Пон 25 лип, 2022 10:55
rapyd777 написав:
так по наличному ещё и в прошлом месяце можно было купить на депозит причем без ограничения по сумме
До 21го июля это банкам было делать запрещено. Только если они могли показать, что такая сумма в кассе есть наличкой, тогда могли это оформить, как продажу налички и тут же внесение её на депозит. Теперь в пределах лимита могут оформлять депо и без налички.
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moveton
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Додано: Пон 25 лип, 2022 11:06
moveton написав: rapyd777 написав:
так по наличному ещё и в прошлом месяце можно было купить на депозит причем без ограничения по сумме
До 21го июля это банкам было делать запрещено. Только если они могли показать, что такая сумма в кассе есть наличкой, тогда могли это оформить, как продажу налички и тут же внесение её на депозит. Теперь в пределах лимита могут оформлять депо и без налички.
так и я о том же
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rapyd777
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Додано: Пон 25 лип, 2022 11:08
Andrey2512 написав:
Так... Депо - стрёмная тема. Что делать с лишней гривной?)
Подождать недельку, вдруг упадет до 38 грн и купить?)
it depends
на ранок є мінімум 38,70
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prodigy
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