prodigy
Должна сработать магия: если все купим сейчас бакс, то он обязательно упадёт )))
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 25 лип, 2022 11:17
prodigy
Должна сработать магия: если все купим сейчас бакс, то он обязательно упадёт )))
Додано: Пон 25 лип, 2022 11:22
Додано: Пон 25 лип, 2022 11:24
В ПОСТАНОВЕ НБУ написано так :“1
4
) продажу банком одній фізичній особі безготівкової іноземної валюти в
обсязі, що не перевищує в еквіваленті 50 000 гривень на календарний місяць, для
розміщення в цьому банку строкового вкладу (депозиту). Строк розміщення
придбаних коштів на вкладному (депозитному) рахунку в банку має бути не
менше трьох календарних місяців без права дострокового розірвання договору
банківського вкладу та повернення такого вкладу (депозиту) фізичній особі до
закінчення строку;”;
Додано: Пон 25 лип, 2022 12:02
Re: Валютний ринок в контексті ДС
Друзі!
А як вам така пропозиція – купити валюту за вигідним курсом? 😮
✅ У нас, в Укргазбанку, придбати валюту можна за курсом НБУ + 1% (на сьогодні це 36,93 грн за долар), розмістивши її потім на депозиті строком від 3-х місяців.
Таким чином ви:
1️⃣ придбаєте долари США за курсом, вигіднішим ніж в пунктах обміну;
2️⃣ зберігатимете кошти у надійному державному банку;
3️⃣ будете отримувати гарантований додатковий дохід у вигляді відсотків за вкладом.
🔺Щомісячний ліміт – до 50 тис грн (в еквіваленті).
Тож, не зволікайте – мерщій прямуйте до найбільш зручного для вас відділення нашого банку для купівлі валюти💰
Додано: Пон 25 лип, 2022 12:14
Додано: Пон 25 лип, 2022 12:16
Звучит как "загон" благородных
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