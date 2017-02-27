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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 9722972397249725
Повідомлення Додано: Пон 25 лип, 2022 11:17

prodigy

Должна сработать магия: если все купим сейчас бакс, то он обязательно упадёт ))) :D
Andrey2512
 
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Повідомлення Додано: Пон 25 лип, 2022 11:22

Дефицит бюджета к концу года ожидается на уровне $50 млрд, – советник президента по экономическим вопросам Олег Устенко.

«Госбюджет у нас имеет в месячном выражении дефицит около 5 миллиардов долларов. А мы планировали, что это 7 миллиардов будет на весь год, а получили в месяц. К концу года у нас будет глобальный дефицит бюджета около 50 миллиардов долларов. Это будет около 30-35% нашего ВВП. Это проблема войны».


Xenon
 
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Повідомлення Додано: Пон 25 лип, 2022 11:24

  Andrey2512 написав:
  larynya написав:валюту по 36,6 для депозита на 3 месяца?


Так это карточный курс )) А на депозит продают только в кассе по курсу наличному )

В ПОСТАНОВЕ НБУ написано так :“1
4
) продажу банком одній фізичній особі безготівкової іноземної валюти в
обсязі, що не перевищує в еквіваленті 50 000 гривень на календарний місяць, для
розміщення в цьому банку строкового вкладу (депозиту). Строк розміщення
придбаних коштів на вкладному (депозитному) рахунку в банку має бути не
менше трьох календарних місяців без права дострокового розірвання договору
банківського вкладу та повернення такого вкладу (депозиту) фізичній особі до
закінчення строку;”;
larynya
 
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Повідомлення Додано: Пон 25 лип, 2022 12:02

Re: Валютний ринок в контексті ДС

Друзі!

А як вам така пропозиція – купити валюту за вигідним курсом? 😮

✅ У нас, в Укргазбанку, придбати валюту можна за курсом НБУ + 1% (на сьогодні це 36,93 грн за долар), розмістивши її потім на депозиті строком від 3-х місяців.

Таким чином ви:
1️⃣ придбаєте долари США за курсом, вигіднішим ніж в пунктах обміну;
2️⃣ зберігатимете кошти у надійному державному банку;
3️⃣ будете отримувати гарантований додатковий дохід у вигляді відсотків за вкладом.

🔺Щомісячний ліміт – до 50 тис грн (в еквіваленті).

Тож, не зволікайте – мерщій прямуйте до найбільш зручного для вас відділення нашого банку для купівлі валюти💰
tvmisnn
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Повідомлення Додано: Пон 25 лип, 2022 12:14

  Andrey2512 написав:prodigy

Должна сработать магия: если все купим сейчас бакс, то он обязательно упадёт ))) :D


Я этого и жду )
Igor3777
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Повідомлення Додано: Пон 25 лип, 2022 12:16

  tvmisnn написав:Друзі!

А як вам така пропозиція – купити валюту за вигідним курсом? 😮

✅ У нас, в Укргазбанку, придбати валюту можна за курсом НБУ + 1% (на сьогодні це 36,93 грн за долар), розмістивши її потім на депозиті строком від 3-х місяців.

Таким чином ви:
1️⃣ придбаєте долари США за курсом, вигіднішим ніж в пунктах обміну;
2️⃣ зберігатимете кошти у надійному державному банку;
3️⃣ будете отримувати гарантований додатковий дохід у вигляді відсотків за вкладом.

🔺Щомісячний ліміт – до 50 тис грн (в еквіваленті).

Тож, не зволікайте – мерщій прямуйте до найбільш зручного для вас відділення нашого банку для купівлі валюти💰


Звучит как "загон" благородных :mrgreen: :mrgreen:
Igor3777
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Повідомлення Додано: Пон 25 лип, 2022 12:29

  Xenon написав:
Дефицит бюджета к концу года ожидается на уровне $50 млрд, – советник президента по экономическим вопросам Олег Устенко.

«Госбюджет у нас имеет в месячном выражении дефицит около 5 миллиардов долларов. А мы планировали, что это 7 миллиардов будет на весь год, а получили в месяц. К концу года у нас будет глобальный дефицит бюджета около 50 миллиардов долларов. Это будет около 30-35% нашего ВВП. Это проблема войны».



Устенко работает разгонялой курса, это уже не первый его вброс, ...а может имеет свой маленький и скромный обменник))
rapyd777
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