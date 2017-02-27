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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 9723972497259726>
Повідомлення Додано: Пон 25 лип, 2022 11:17

prodigy

Должна сработать магия: если все купим сейчас бакс, то он обязательно упадёт ))) :D
Andrey2512
 
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Повідомлення Додано: Пон 25 лип, 2022 11:22

Дефицит бюджета к концу года ожидается на уровне $50 млрд, – советник президента по экономическим вопросам Олег Устенко.

«Госбюджет у нас имеет в месячном выражении дефицит около 5 миллиардов долларов. А мы планировали, что это 7 миллиардов будет на весь год, а получили в месяц. К концу года у нас будет глобальный дефицит бюджета около 50 миллиардов долларов. Это будет около 30-35% нашего ВВП. Это проблема войны».


Xenon
 
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Повідомлення Додано: Пон 25 лип, 2022 11:24

  Andrey2512 написав:
  larynya написав:валюту по 36,6 для депозита на 3 месяца?


Так это карточный курс )) А на депозит продают только в кассе по курсу наличному )

В ПОСТАНОВЕ НБУ написано так :“1
4
) продажу банком одній фізичній особі безготівкової іноземної валюти в
обсязі, що не перевищує в еквіваленті 50 000 гривень на календарний місяць, для
розміщення в цьому банку строкового вкладу (депозиту). Строк розміщення
придбаних коштів на вкладному (депозитному) рахунку в банку має бути не
менше трьох календарних місяців без права дострокового розірвання договору
банківського вкладу та повернення такого вкладу (депозиту) фізичній особі до
закінчення строку;”;
larynya
 
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Повідомлення Додано: Пон 25 лип, 2022 12:02

Re: Валютний ринок в контексті ДС

Друзі!

А як вам така пропозиція – купити валюту за вигідним курсом? 😮

✅ У нас, в Укргазбанку, придбати валюту можна за курсом НБУ + 1% (на сьогодні це 36,93 грн за долар), розмістивши її потім на депозиті строком від 3-х місяців.

Таким чином ви:
1️⃣ придбаєте долари США за курсом, вигіднішим ніж в пунктах обміну;
2️⃣ зберігатимете кошти у надійному державному банку;
3️⃣ будете отримувати гарантований додатковий дохід у вигляді відсотків за вкладом.

🔺Щомісячний ліміт – до 50 тис грн (в еквіваленті).

Тож, не зволікайте – мерщій прямуйте до найбільш зручного для вас відділення нашого банку для купівлі валюти💰
tvmisnn
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Повідомлення Додано: Пон 25 лип, 2022 12:14

  Andrey2512 написав:prodigy

Должна сработать магия: если все купим сейчас бакс, то он обязательно упадёт ))) :D


Я этого и жду )
Igor3777
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Повідомлення Додано: Пон 25 лип, 2022 12:16

  tvmisnn написав:Друзі!

А як вам така пропозиція – купити валюту за вигідним курсом? 😮

✅ У нас, в Укргазбанку, придбати валюту можна за курсом НБУ + 1% (на сьогодні це 36,93 грн за долар), розмістивши її потім на депозиті строком від 3-х місяців.

Таким чином ви:
1️⃣ придбаєте долари США за курсом, вигіднішим ніж в пунктах обміну;
2️⃣ зберігатимете кошти у надійному державному банку;
3️⃣ будете отримувати гарантований додатковий дохід у вигляді відсотків за вкладом.

🔺Щомісячний ліміт – до 50 тис грн (в еквіваленті).

Тож, не зволікайте – мерщій прямуйте до найбільш зручного для вас відділення нашого банку для купівлі валюти💰


Звучит как "загон" благородных :mrgreen: :mrgreen:
Igor3777
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Повідомлення Додано: Пон 25 лип, 2022 12:29

  Xenon написав:
Дефицит бюджета к концу года ожидается на уровне $50 млрд, – советник президента по экономическим вопросам Олег Устенко.

«Госбюджет у нас имеет в месячном выражении дефицит около 5 миллиардов долларов. А мы планировали, что это 7 миллиардов будет на весь год, а получили в месяц. К концу года у нас будет глобальный дефицит бюджета около 50 миллиардов долларов. Это будет около 30-35% нашего ВВП. Это проблема войны».



Устенко работает разгонялой курса, это уже не первый его вброс, ...а может имеет свой маленький и скромный обменник))
rapyd777
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Повідомлення Додано: Пон 25 лип, 2022 12:38

Re: Валютний ринок в контексті ДС

А во сколько решение по ставке ФРС огласят ?
HongKilDong
 
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Повідомлення Додано: Пон 25 лип, 2022 12:42

Финансовая сводка за прошедшую неделю

На прошедшей неделе плановый тендер рефинансирования в пятницу вернулся к привычным объемам. Выдача в пятницу превысила возврат, но на неделе возвращали немало.
В итоге за неделю возврат рефинанса превысил выдачу на 1.516 млрд. грн. (неделей ранее выдача 3.947 млрд. грн.). После аномальной предыдущей недели вернулись к привычной картине. При этом сохраняется переходящий изо дня в день весьма приличный объем суточного рефинанса.

В результате операций на МБ было изъято из оборота 1.346 млрд. грн. (неделей ранее 17.546 млрд. грн.) Цифра непривычно скромна.

НБУ на прошедшей неделе выкупил военные облигации на 15 млрд. Всего в портфеле НБУ военных облигаций уже на 240 млрд. Я ожидал большего, такими мелкими порциями НБУ еще не работал.

Т.о. чистая эмиссия гривны за неделю составила 12.136 млрд. грн, (неделей ранее изъятие 13.599 млрд. грн,) Обращает на себя внимание существенное сокращение всех составляющих.

С начала войны чистое изъятие гривны из оборота (изъятие минус эмиссия) составило 58.786 млрд. грн. Не думаю, что в этом месяце НБУ ограничится выкупом 15 млрд, но должен признать, наличие признаков некоторых изменений ситуации, которые пока не понятны.

Общая мгновенная ликвидность банковской системы (коррсчета + суточные сертификаты) на утро понедельника составила 231.52 млрд. грн. (неделей ранее 213.855 млрд. грн.) Сверхликвидность банковской системы сохраняется.

Расходы казначейства превысили доходы на 18.084 млрд. грн. (неделей ранее доход 4.644 млрд. грн.) Тут мы тоже видим возврат к привычной картине после аномалии. Расходы выглядят весьма умеренными.

За неделю было инкассировано 0.069 млрд. грн. (неделей ранее обналичено 3.424 млрд. грн.) Это можно считать нулем.

НБУ продолжал продавать валюту, полученную от союзников и немного своей, для уравновешивания спроса и предложения.
Результаты интервенций НБУ за неделю:
Купил – 223,22;
Продал – 309,20.
Объем продажи валюты уменьшается вторую неделю подряд. Сейчас он даже стал совсем не страшным. Покупка вся, или почти вся, была осуществлена в пятницу. Это может быть разовый выход на рынок крупного игрока. Само событие не может не радовать, но называть это тенденцией спешить не будем. Снижение объемов продажи выглядит более равномерным, а потому и более обнадеживающим.

На прошедшей неделе все основные показатели вернулись к привычным знакам. Отличительной особенностью можно назвать умеренность во всем. Еще пара таких недель, и можно будет говорить о том, что экономика приспособилась к новым реалиям, и перекосы стали уменьшаться. Есть надежда, что нам начали поступать не только гранты с кредитами, но и оплата за частично возобновившийся экспорт.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Пон 25 лип, 2022 12:52

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  tvmisnn написав:Щомісячний ліміт – до 50 тис грн (в еквіваленті).


А чего такой лимит?) Последние сбережения выманить?)
Andrey2512
 
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