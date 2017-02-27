Додано: Пон 25 лип, 2022 12:42

На прошедшей неделе плановый тендер рефинансирования в пятницу вернулся к привычным объемам. Выдача в пятницу превысила возврат, но на неделе возвращали немало.

В итоге за неделю возврат рефинанса превысил выдачу на 1.516 млрд. грн. (неделей ранее выдача 3.947 млрд. грн.). После аномальной предыдущей недели вернулись к привычной картине. При этом сохраняется переходящий изо дня в день весьма приличный объем суточного рефинанса.



В результате операций на МБ было изъято из оборота 1.346 млрд. грн. (неделей ранее 17.546 млрд. грн.) Цифра непривычно скромна.



НБУ на прошедшей неделе выкупил военные облигации на 15 млрд. Всего в портфеле НБУ военных облигаций уже на 240 млрд. Я ожидал большего, такими мелкими порциями НБУ еще не работал.



Т.о. чистая эмиссия гривны за неделю составила 12.136 млрд. грн, (неделей ранее изъятие 13.599 млрд. грн,) Обращает на себя внимание существенное сокращение всех составляющих.



С начала войны чистое изъятие гривны из оборота (изъятие минус эмиссия) составило 58.786 млрд. грн. Не думаю, что в этом месяце НБУ ограничится выкупом 15 млрд, но должен признать, наличие признаков некоторых изменений ситуации, которые пока не понятны.



Общая мгновенная ликвидность банковской системы (коррсчета + суточные сертификаты) на утро понедельника составила 231.52 млрд. грн. (неделей ранее 213.855 млрд. грн.) Сверхликвидность банковской системы сохраняется.



Расходы казначейства превысили доходы на 18.084 млрд. грн. (неделей ранее доход 4.644 млрд. грн.) Тут мы тоже видим возврат к привычной картине после аномалии. Расходы выглядят весьма умеренными.



За неделю было инкассировано 0.069 млрд. грн. (неделей ранее обналичено 3.424 млрд. грн.) Это можно считать нулем.



НБУ продолжал продавать валюту, полученную от союзников и немного своей, для уравновешивания спроса и предложения.

Результаты интервенций НБУ за неделю:

Купил – 223,22;

Продал – 309,20.

Объем продажи валюты уменьшается вторую неделю подряд. Сейчас он даже стал совсем не страшным. Покупка вся, или почти вся, была осуществлена в пятницу. Это может быть разовый выход на рынок крупного игрока. Само событие не может не радовать, но называть это тенденцией спешить не будем. Снижение объемов продажи выглядит более равномерным, а потому и более обнадеживающим.



На прошедшей неделе все основные показатели вернулись к привычным знакам. Отличительной особенностью можно назвать умеренность во всем. Еще пара таких недель, и можно будет говорить о том, что экономика приспособилась к новым реалиям, и перекосы стали уменьшаться. Есть надежда, что нам начали поступать не только гранты с кредитами, но и оплата за частично возобновившийся экспорт.