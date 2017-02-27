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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 25 лип, 2022 13:26
HongKilDong в 21, но не сегодня.
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Додано: Пон 25 лип, 2022 13:56
HongKilDong написав:
А во сколько решение по ставке ФРС огласят ?
18:00 GMT
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Сер 04 тра, 2022 16:05
ЛОБ