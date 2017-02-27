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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 9724972597269727>
Повідомлення Додано: Пон 25 лип, 2022 13:26

HongKilDong в 21, но не сегодня.
Игорь
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Повідомлення Додано: Пон 25 лип, 2022 13:56

  HongKilDong написав:А во сколько решение по ставке ФРС огласят ?

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Повідомлення Додано: Пон 25 лип, 2022 14:06

Про те як держава «НЕ втручається» у діяльність бізнесу та як вижити українським підприємцям під тиском пильного ока «Великого брата» піде мова на Валютному форумі 2022, що відбудеться 28 липня.

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Повідомлення Додано: Пон 25 лип, 2022 14:23

Официальный курс

Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю
Починає діяти з..............25.07.2022.........26.07.2022
дата розрахунку.............22.07.2022..........25.07.2022
Євро................................37,2177...............37,4115...+0.52%
Долар США.....................36,5686...............36,5686...зафиксирован
Курс евро посчитан, исходя из курса евро к доллару 1.0230 (в пятницу 1.0178).

Индекс доллара DXY в 15-00 106.41 (в пятницу 106.91)
Сибарит
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Повідомлення Додано: Пон 25 лип, 2022 14:26

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  барабашов написав:Долго он это ФИДО до акции от фгвфл продержался?

Фидо тогда продержался пиблиз 9 мес. А акция была на 6 мес и год.
Я тогда в первый мес. акции все сбережения закинул под фонд, оформляя дела на родителей, брата и по окончанию срубил себе 2 плазмы и ноутбук. Плюс на курсе не полинял.
Это была одна из лучших Акций во всех банках.))
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Повідомлення Додано: Пон 25 лип, 2022 14:34

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  Игорь Алексеевич написав:Это была одна из лучших Акций во всех банках.
Да, Адарича канонизировать бы.
Да и "Витя Фидо" memberlist.php?mode=viewprofile&u=93443 потом пропал
Востаннє редагувалось Мизантрóп в Пон 25 лип, 2022 14:39, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 25 лип, 2022 14:37

  tvmisnn написав:✅ У нас, в Укргазбанку, придбати валюту можна за курсом НБУ + 1% (на сьогодні це 36,93 грн за долар), розмістивши її потім на депозиті строком від 3-х місяців...🔺Щомісячний ліміт – до 50 тис грн (в еквіваленті).
Шановний tvmisnn, прошу вказати джерело інфи, на оф. сайті і fcb не знайшов.
Чи є ще банки, хто дає аналогічне?
Востаннє редагувалось Visky в Пон 25 лип, 2022 14:43, всього редагувалось 1 раз.
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Visky Хотите поучаствовать в акции?
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Запорожье
USD/UAH 39.3/39.7
EUR/UAH 39.9/40.4
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Повідомлення Додано: Пон 25 лип, 2022 15:08

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  барабашов написав:Долго он это ФИДО до акции от фгвфл продержался?


какая разница, если ФГВФЛ выплатил все через месяц? помню под конец они через укрпочту принимали вклады, почти под 40% годовых.

рискнул на 190к - в фонде забрал 200 :D это конечно несравнимо с тем жлобством что развел зеленский и коломойский. в стране с 30% инфляцией - депозиты 10% еще и налоги высчитывают, а сами сидят в ОВДП и трусят с плебса налоги.
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