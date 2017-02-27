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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 9724972597269727
Повідомлення Додано: Пон 25 лип, 2022 15:20

дол. как барышня попой крутит. 40 - страшно, а хочется, спрыгнуть на 38 первому встречному не выгодно Вот и ищем мужиков в районе 39 с купюрами в руках :P
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Пон 25 лип, 2022 15:51

  Игорь Алексеевич написав:дол. как барышня попой крутит. 40 - страшно, а хочется, спрыгнуть на 38 первому встречному не выгодно Вот и ищем мужиков в районе 39 с купюрами в руках :P

Если бы рынок хотел, уже бы откатился. А раз топчемся на 39, значит рынок грызет доллары тех, кто на 39 сливается, как только они закончатся (желающие слиться по 39) - привет 40+
Zebra
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Повідомлення Додано: Пон 25 лип, 2022 16:00

Re: Валютний ринок в контексті ДС

bamper
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Повідомлення Додано: Пон 25 лип, 2022 16:14

  Zebra написав:Если бы рынок хотел, уже бы откатился. А раз топчемся на 39, значит рынок грызет доллары тех, кто на 39 сливается, как только они закончатся (желающие слиться по 39) - привет 40+

"Рынок грызет доллары")))))))Закусывает)))

*Відправлено з Чату
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