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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 25 лип, 2022 15:20
дол. как барышня попой крутит. 40 - страшно, а хочется, спрыгнуть на 38 первому встречному не выгодно Вот и ищем мужиков в районе 39 с купюрами в руках
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Игорь Алексеевич
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Додано: Пон 25 лип, 2022 15:51
Игорь Алексеевич написав:
дол. как барышня попой крутит. 40 - страшно, а хочется, спрыгнуть на 38 первому встречному не выгодно Вот и ищем мужиков в районе 39 с купюрами в руках
Если бы рынок хотел, уже бы откатился. А раз топчемся на 39, значит рынок грызет доллары тех, кто на 39 сливается, как только они закончатся (желающие слиться по 39) - привет 40+
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Додано: Пон 25 лип, 2022 16:00
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Додано: Пон 25 лип, 2022 16:14
Zebra написав:
Если бы рынок хотел, уже бы откатился. А раз топчемся на 39, значит рынок грызет доллары тех, кто на 39 сливается, как только они закончатся (желающие слиться по 39) - привет 40+
"Рынок грызет доллары")))))))Закусывает)))*Відправлено з Чату
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ЛОБ
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