RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютний ринок в контексті ДС

Валютний ринок в контексті ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 9725972697279728>
Повідомлення Додано: Пон 25 лип, 2022 15:20

дол. как барышня попой крутит. 40 - страшно, а хочется, спрыгнуть на 38 первому встречному не выгодно Вот и ищем мужиков в районе 39 с купюрами в руках :P
Игорь Алексеевич
 
Повідомлень: 5501
З нами з: 13.09.09
Подякував: 7 раз.
Подякували: 613 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 25 лип, 2022 15:51

  Игорь Алексеевич написав:дол. как барышня попой крутит. 40 - страшно, а хочется, спрыгнуть на 38 первому встречному не выгодно Вот и ищем мужиков в районе 39 с купюрами в руках :P

Если бы рынок хотел, уже бы откатился. А раз топчемся на 39, значит рынок грызет доллары тех, кто на 39 сливается, как только они закончатся (желающие слиться по 39) - привет 40+
Zebra
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11520
З нами з: 21.09.12
Подякував: 1716 раз.
Подякували: 2511 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Пон 25 лип, 2022 16:00

Re: Валютний ринок в контексті ДС

bamper
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4486
З нами з: 22.05.08
Подякував: 185 раз.
Подякували: 1642 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 25 лип, 2022 16:14

  Zebra написав:Если бы рынок хотел, уже бы откатился. А раз топчемся на 39, значит рынок грызет доллары тех, кто на 39 сливается, как только они закончатся (желающие слиться по 39) - привет 40+

"Рынок грызет доллары")))))))Закусывает)))

*Відправлено з Чату
kulishgazmagnat
Аватар користувача
 
Повідомлень: 59
З нами з: 03.08.18
Подякував: 0 раз.
Подякували: 8 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 25 лип, 2022 16:57

  Visky написав:
  tvmisnn написав:✅ У нас, в Укргазбанку, придбати валюту можна за курсом НБУ + 1% (на сьогодні це 36,93 грн за долар), розмістивши її потім на депозиті строком від 3-х місяців...🔺Щомісячний ліміт – до 50 тис грн (в еквіваленті).
Шановний tvmisnn, прошу вказати джерело інфи, на оф. сайті і fcb не знайшов.
Чи є ще банки, хто дає аналогічне?

На оф. сайті є посилання на телеграм канал банку, там і взяв цю інформацію.
tvmisnn
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6
З нами з: 14.04.20
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 25 лип, 2022 18:02

  tvmisnn написав:Друзі!

А як вам така пропозиція – купити валюту за вигідним курсом? 😮

✅ У нас, в Укргазбанку, придбати валюту можна за курсом НБУ + 1% (на сьогодні це 36,93 грн за долар), розмістивши її потім на депозиті строком від 3-х місяців.

Таким чином ви:
1️⃣ придбаєте долари США за курсом, вигіднішим ніж в пунктах обміну;
2️⃣ зберігатимете кошти у надійному державному банку;
3️⃣ будете отримувати гарантований додатковий дохід у вигляді відсотків за вкладом.

🔺Щомісячний ліміт – до 50 тис грн (в еквіваленті).

Тож, не зволікайте – мерщій прямуйте до найбільш зручного для вас відділення нашого банку для купівлі валюти💰


20 липня вважав що після 35,30 (28-29 червня) купувати доллар по 36,80 -це дорого

зараз Укргаз пропонує 37 і отриваєш? доллар через 3 місяці

все пізнається в порівнянні :mrgreen:

відсотки бомба 0,96 доллара за 3 місяця
prodigy
 
Повідомлень: 8222
З нами з: 03.12.13
Подякував: 3023 раз.
Подякували: 2970 раз.
 
Профіль
1
2
Повідомлення Додано: Пон 25 лип, 2022 18:04

  Andrey2512 написав:
  tvmisnn написав:Щомісячний ліміт – до 50 тис грн (в еквіваленті).


А чего такой лимит?) Последние сбережения выманить?)


банк закинет их на депосертификат под 23%

почему такой лимит, чтобы миллионерам было не интересно
prodigy
 
Повідомлень: 8222
З нами з: 03.12.13
Подякував: 3023 раз.
Подякували: 2970 раз.
 
Профіль
1
2
Повідомлення Додано: Пон 25 лип, 2022 18:33

Доллары на депозит продают по курсу НБУ+1% ( 36,94 ) лимит по 50 тыс грн в месяц

1. Аккорд банк
2. ОТП банк
3. Укргазбанк

Итого 150 тыс грн. Примечательно что лимит устанавливается на 1 календарный месяц. Следовательно 1 августа, в следующий понедельник можно будет еще купить по такому курсу.
Востаннє редагувалось Evgeny в Пон 25 лип, 2022 19:18, всього редагувалось 1 раз.
Evgeny
1
Форумчанин року
 
Повідомлень: 38356
З нами з: 03.10.11
Подякував: 3706 раз.
Подякували: 11745 раз.
 
Профіль
52
27
2
2
Повідомлення Додано: Пон 25 лип, 2022 18:45

Evgeny Звідки у вас список з 3-х банків, з якого джерела? Він вичерпаний, це точно на сьогодні все?
Visky
Аватар користувача
 
Повідомлень: 893
З нами з: 27.04.10
Подякував: 77 раз.
Подякували: 68 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 25 лип, 2022 18:48

  Visky написав:Evgeny Звідки у вас список з 3-х банків, з якого джерела? Він вичерпаний, це точно на сьогодні все?


В Аккорде и ОТП я лично сегодня открыл такие депозиты.
По Укргазу здесь на форуме написали, другие форумчане подтверждают эту инфу. Кстати завтра я сам пойду в Укргаз и отпишусь.

Еще сегодня я был в ТАС но проводка не прошла, были технические неполадки в системе. Завтра опять буду пробовать.
Evgeny
1
Форумчанин року
 
Повідомлень: 38356
З нами з: 03.10.11
Подякував: 3706 раз.
Подякували: 11745 раз.
 
Профіль
52
27
2
2
  #<1 ... 9725972697279728>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Google [Bot] і 3 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюта, ринок криптовалют 1 ... 3094, 3095, 3096
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
30957 32979041
Переглянути останнє повідомлення
Пон 25 лип, 2022 18:03
IMPRINTER
Продуктові ринки і не тільки у валютному контексті 1 ... 161, 162, 163
Surfer » Сер 31 лип, 2019 03:53
1620 11282295
Переглянути останнє повідомлення
Пон 25 лип, 2022 15:20
_hunter
Валютний ринок у світі 1 ... 796, 797, 798
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
7972 22533754
Переглянути останнє повідомлення
Сер 04 тра, 2022 16:05
ЛОБ

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Укргазбанк (309)
25.07.2022 20:47
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.