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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 25 лип, 2022 15:20
дол. как барышня попой крутит. 40 - страшно, а хочется, спрыгнуть на 38 первому встречному не выгодно Вот и ищем мужиков в районе 39 с купюрами в руках
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Додано: Пон 25 лип, 2022 15:51
Игорь Алексеевич написав:
дол. как барышня попой крутит. 40 - страшно, а хочется, спрыгнуть на 38 первому встречному не выгодно Вот и ищем мужиков в районе 39 с купюрами в руках
Если бы рынок хотел, уже бы откатился. А раз топчемся на 39, значит рынок грызет доллары тех, кто на 39 сливается, как только они закончатся (желающие слиться по 39) - привет 40+
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Додано: Пон 25 лип, 2022 16:00
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Додано: Пон 25 лип, 2022 16:14
Zebra написав:
Если бы рынок хотел, уже бы откатился. А раз топчемся на 39, значит рынок грызет доллары тех, кто на 39 сливается, как только они закончатся (желающие слиться по 39) - привет 40+
"Рынок грызет доллары")))))))Закусывает)))*Відправлено з Чату
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Додано: Пон 25 лип, 2022 16:57
Visky написав: tvmisnn написав:
✅ У нас, в Укргазбанку, придбати валюту можна за курсом НБУ + 1% (на сьогодні це 36,93 грн за долар), розмістивши її потім на депозиті строком від 3-х місяців...🔺Щомісячний ліміт – до 50 тис грн (в еквіваленті).
Шановний tvmisnn, прошу вказати джерело інфи, на оф. сайті і fcb не знайшов.
Чи є ще банки, хто дає аналогічне?
На оф. сайті є посилання на телеграм канал банку, там і взяв цю інформацію.
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Додано: Пон 25 лип, 2022 18:02
tvmisnn написав:
Друзі!
А як вам така пропозиція – купити валюту за вигідним курсом? 😮
✅ У нас, в Укргазбанку, придбати валюту можна за курсом НБУ + 1% (на сьогодні це 36,93 грн за долар), розмістивши її потім на депозиті строком від 3-х місяців.
Таким чином ви:
1️⃣ придбаєте долари США за курсом, вигіднішим ніж в пунктах обміну;
2️⃣ зберігатимете кошти у надійному державному банку;
3️⃣ будете отримувати гарантований додатковий дохід у вигляді відсотків за вкладом
.
🔺Щомісячний ліміт – до 50 тис грн (в еквіваленті).
Тож, не зволікайте – мерщій прямуйте до найбільш зручного для вас відділення нашого банку для купівлі валюти💰
20 липня вважав що після 35,30 (28-29 червня) купувати доллар по 36,80 -це дорого
зараз Укргаз пропонує 37 і отриваєш? доллар через 3 місяці
все пізнається в порівнянні відсотки бомба
0,96 доллара за 3 місяця
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Додано: Пон 25 лип, 2022 18:04
Andrey2512 написав: tvmisnn написав:
Щомісячний ліміт – до 50 тис грн (в еквіваленті).
А чего такой лимит?) Последние сбережения выманить?)
банк закинет их на депосертификат под 23%
почему такой лимит, чтобы миллионерам было не интересно
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Додано: Пон 25 лип, 2022 18:33
Доллары на депозит продают по курсу НБУ+1% ( 36,94 ) лимит по 50 тыс грн в месяц
1. Аккорд банк
2. ОТП банк
3. Укргазбанк
Итого 150 тыс грн. Примечательно что лимит устанавливается на 1 календарный месяц. Следовательно 1 августа, в следующий понедельник можно будет еще купить по такому курсу.
Востаннє редагувалось Evgeny
в Пон 25 лип, 2022 19:18, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Пон 25 лип, 2022 18:45
Evgeny Звідки у вас список з 3-х банків, з якого джерела? Він вичерпаний, це точно на сьогодні все?
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Visky
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Додано: Пон 25 лип, 2022 18:48
Visky написав:Evgeny
Звідки у вас список з 3-х банків, з якого джерела? Він вичерпаний, це точно на сьогодні все?
В Аккорде и ОТП я лично сегодня открыл такие депозиты.
По Укргазу здесь на форуме написали, другие форумчане подтверждают эту инфу. Кстати завтра я сам пойду в Укргаз и отпишусь.
Еще сегодня я был в ТАС но проводка не прошла, были технические неполадки в системе. Завтра опять буду пробовать.
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