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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 25 лип, 2022 19:01
Востаннє редагувалось Успіх
в Пон 25 лип, 2022 19:46, всього редагувалось 3 разів.
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Додано: Пон 25 лип, 2022 19:02
Evgeny Черги були, скільки часу витратили на банк (чистий час: вхід-вихід в/з двері банку)? Певно, в Газі з їхнім повільним обслуговуванням і періодичним напливом клієнтів, може бути багацько...
Тобто це може робити будь-який банк і Ви знайшли методом тика? Цікаво, чи є перелік банків, що відмовили?
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Visky
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Додано: Пон 25 лип, 2022 19:12
Evgeny написав:
Доллары на депозит продают по курсу НБУ+1% ( 39,94 ) лимит по 50 тыс грн в месяц
Це вже +10%, а не 1%.
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Додано: Пон 25 лип, 2022 19:20
Visky написав:Evgeny
Черги були, скільки часу витратили на банк (чистий час: вхід-вихід в/з двері банку)? Певно, в Газі з їхнім повільним обслуговуванням і періодичним напливом клієнтів, може бути багацько...
Тобто це може робити будь-який банк і Ви знайшли методом тика? Цікаво, чи є перелік банків, що відмовили?
У меня очередей не было. Время на каждый банк 30-40 минут.Но я ранее имел депозиты, и был в системе. Так что если вы впервые, планируйте 1 час на банк.
В Укргаз иду завтра.
Хотаб - курс 36,94, я исправил
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Evgeny
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ЛОБ
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