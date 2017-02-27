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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 25 лип, 2022 19:01
Востаннє редагувалось Успіх в Пон 25 лип, 2022 19:46, всього редагувалось 3 разів.
Додано: Пон 25 лип, 2022 19:02
Evgeny Черги були, скільки часу витратили на банк (чистий час: вхід-вихід в/з двері банку)? Певно, в Газі з їхнім повільним обслуговуванням і періодичним напливом клієнтів, може бути багацько...
Тобто це може робити будь-який банк і Ви знайшли методом тика? Цікаво, чи є перелік банків, що відмовили?
Додано: Пон 25 лип, 2022 19:12
Re: Валютний ринок в контексті ДС
Додано: Пон 25 лип, 2022 19:20
У меня очередей не было. Время на каждый банк 30-40 минут.Но я ранее имел депозиты, и был в системе. Так что если вы впервые, планируйте 1 час на банк.
В Укргаз иду завтра.
Хотаб - курс 36,94, я исправил
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