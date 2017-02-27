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Валютний ринок в контексті ДС

Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 9726972797289729>
Повідомлення Додано: Пон 25 лип, 2022 19:01

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Востаннє редагувалось Успіх в Пон 25 лип, 2022 19:46, всього редагувалось 3 разів.
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Повідомлення Додано: Пон 25 лип, 2022 19:02

Evgeny Черги були, скільки часу витратили на банк (чистий час: вхід-вихід в/з двері банку)? Певно, в Газі з їхнім повільним обслуговуванням і періодичним напливом клієнтів, може бути багацько...
Тобто це може робити будь-який банк і Ви знайшли методом тика? Цікаво, чи є перелік банків, що відмовили?
Visky
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Повідомлення Додано: Пон 25 лип, 2022 19:12

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  Evgeny написав:Доллары на депозит продают по курсу НБУ+1% ( 39,94 ) лимит по 50 тыс грн в месяц

Це вже +10%, а не 1%.
Hotab
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Повідомлення Додано: Пон 25 лип, 2022 19:20

  Visky написав:Evgeny Черги були, скільки часу витратили на банк (чистий час: вхід-вихід в/з двері банку)? Певно, в Газі з їхнім повільним обслуговуванням і періодичним напливом клієнтів, може бути багацько...
Тобто це може робити будь-який банк і Ви знайшли методом тика? Цікаво, чи є перелік банків, що відмовили?


У меня очередей не было. Время на каждый банк 30-40 минут.Но я ранее имел депозиты, и был в системе. Так что если вы впервые, планируйте 1 час на банк.
В Укргаз иду завтра.

Хотаб - курс 36,94, я исправил
Evgeny
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Повідомлення Додано: Пон 25 лип, 2022 20:03

  Evgeny написав:
  Visky написав:Evgeny Звідки у вас список з 3-х банків, з якого джерела? Він вичерпаний, це точно на сьогодні все?
В Аккорде и ОТП я лично сегодня открыл такие депозиты.
А в ОТП не парили всякие страховки, карты премиальные и тд?
Они такое любят...
asti
 
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Повідомлення Додано: Пон 25 лип, 2022 20:32

Evgeny

То есть, лимит 50 к грн - это для одного банка?
Andrey2512
 
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Повідомлення Додано: Пон 25 лип, 2022 20:38

а если откатится до 37 :D
konstantin kirovograd
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Повідомлення Додано: Пон 25 лип, 2022 20:40

  konstantin kirovograd написав:а если откатится до 37 :D


не дадим :P
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Пон 25 лип, 2022 20:44

Експорт зернових: "коридори" у Чорному морі відкриють цього тижня - Кубраков

доллар камнем вниз после продажи первого ярда на МБ :mrgreen:
prodigy
 
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Повідомлення Додано: Пон 25 лип, 2022 20:49

  prodigy написав:Експорт зернових: "коридори" у Чорному морі відкриють цього тижня - Кубраков

доллар камнем вниз после продажи первого ярда на МБ :mrgreen:

Ви вже продали всю свою валюту?
bamper
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