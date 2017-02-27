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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 25 лип, 2022 19:01
Востаннє редагувалось Успіх
в Пон 25 лип, 2022 19:46, всього редагувалось 3 разів.
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Додано: Пон 25 лип, 2022 19:02
Evgeny Черги були, скільки часу витратили на банк (чистий час: вхід-вихід в/з двері банку)? Певно, в Газі з їхнім повільним обслуговуванням і періодичним напливом клієнтів, може бути багацько...
Тобто це може робити будь-який банк і Ви знайшли методом тика? Цікаво, чи є перелік банків, що відмовили?
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Visky
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Додано: Пон 25 лип, 2022 19:12
Evgeny написав:
Доллары на депозит продают по курсу НБУ+1% ( 39,94 ) лимит по 50 тыс грн в месяц
Це вже +10%, а не 1%.
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Додано: Пон 25 лип, 2022 19:20
Visky написав:Evgeny
Черги були, скільки часу витратили на банк (чистий час: вхід-вихід в/з двері банку)? Певно, в Газі з їхнім повільним обслуговуванням і періодичним напливом клієнтів, може бути багацько...
Тобто це може робити будь-який банк і Ви знайшли методом тика? Цікаво, чи є перелік банків, що відмовили?
У меня очередей не было. Время на каждый банк 30-40 минут.Но я ранее имел депозиты, и был в системе. Так что если вы впервые, планируйте 1 час на банк.
В Укргаз иду завтра.
Хотаб - курс 36,94, я исправил
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Evgeny
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Додано: Пон 25 лип, 2022 20:03
Evgeny написав: Visky написав:Evgeny
Звідки у вас список з 3-х банків, з якого джерела? Він вичерпаний, це точно на сьогодні все?
В Аккорде и ОТП я лично сегодня открыл такие депозиты.
А в ОТП не парили всякие страховки, карты премиальные и тд?
Они такое любят...
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Додано: Пон 25 лип, 2022 20:32
Evgeny
То есть, лимит 50 к грн - это для одного банка?
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Додано: Пон 25 лип, 2022 20:44
Експорт зернових: "коридори" у Чорному морі відкриють цього тижня - Кубраков
доллар камнем вниз после продажи первого ярда на МБ
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prodigy
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Додано: Пон 25 лип, 2022 20:49
prodigy написав:
Експорт зернових: "коридори" у Чорному морі відкриють цього тижня - Кубраков
доллар камнем вниз после продажи первого ярда на МБ
Ви вже продали всю свою валюту?
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bamper
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Сер 04 тра, 2022 16:05
ЛОБ
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