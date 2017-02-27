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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 9726972797289729
Повідомлення Додано: Пон 25 лип, 2022 21:01

  prodigy написав:Експорт зернових: "коридори" у Чорному морі відкриють цього тижня - Кубраков

доллар камнем вниз после продажи первого ярда на МБ :mrgreen:

Через 4 мес. :lol:
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Повідомлення Додано: Пон 25 лип, 2022 21:03

  asti написав:
  Evgeny написав:
  Visky написав:Evgeny Звідки у вас список з 3-х банків, з якого джерела? Він вичерпаний, це точно на сьогодні все?
В Аккорде и ОТП я лично сегодня открыл такие депозиты.
А в ОТП не парили всякие страховки, карты премиальные и тд?
Они такое любят...

Если бы только впаривали. Оформлял у них платиновую именную визу, а пластик пришёл золотой. Дескать, платиновый закончился. Красавцы.
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Повідомлення Додано: Пон 25 лип, 2022 21:04

  Kravec_5 написав:Или снять зарубежном если есть возможность...Или оплатить "услуги/товар" знакомым заграницей... Выбирайте)
Все не стабильно, ситуация постоянно меняется!


А кто подскажет,в той же Польше какой сейчас лимит в месяц при снятии через банкомат злотых через гривну и есть ли комиссия за снятие?? Какой вариант самый выгодный?? А то каждый месяц перетряхивают то лимиты,то еще что то..Посдскажите,кто владеет информацией.Спасибо.
osafly
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Повідомлення Додано: Пон 25 лип, 2022 21:05

bamper
Ага, конечно. Глупо вообще валюту скидывать.

Я завтра, таки пойду закину в Газбанк 50-100 к грн.


Кто знает, Приват или Моно такие депо оформляет?
Andrey2512
 
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