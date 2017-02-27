RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютний ринок в контексті ДС

Валютний ринок в контексті ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 9726972797289729
Повідомлення Додано: Пон 25 лип, 2022 21:01

  prodigy написав:Експорт зернових: "коридори" у Чорному морі відкриють цього тижня - Кубраков

доллар камнем вниз после продажи первого ярда на МБ :mrgreen:

Через 4 мес. :lol:
alfredhaos
Аватар користувача
 
Повідомлень: 265
З нами з: 19.12.16
Подякував: 8 раз.
Подякували: 31 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 25 лип, 2022 21:03

  asti написав:
  Evgeny написав:
  Visky написав:Evgeny Звідки у вас список з 3-х банків, з якого джерела? Він вичерпаний, це точно на сьогодні все?
В Аккорде и ОТП я лично сегодня открыл такие депозиты.
А в ОТП не парили всякие страховки, карты премиальные и тд?
Они такое любят...

Если бы только впаривали. Оформлял у них платиновую именную визу, а пластик пришёл золотой. Дескать, платиновый закончился. Красавцы.
phantom_systems
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2155
З нами з: 14.04.15
Подякував: 23 раз.
Подякували: 463 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 25 лип, 2022 21:04

  Kravec_5 написав:Или снять зарубежном если есть возможность...Или оплатить "услуги/товар" знакомым заграницей... Выбирайте)
Все не стабильно, ситуация постоянно меняется!


А кто подскажет,в той же Польше какой сейчас лимит в месяц при снятии через банкомат злотых через гривну и есть ли комиссия за снятие?? Какой вариант самый выгодный?? А то каждый месяц перетряхивают то лимиты,то еще что то..Посдскажите,кто владеет информацией.Спасибо.
osafly
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1424
З нами з: 29.05.14
Подякував: 76 раз.
Подякували: 345 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 25 лип, 2022 21:05

bamper
Ага, конечно. Глупо вообще валюту скидывать.

Я завтра, таки пойду закину в Газбанк 50-100 к грн.


Кто знает, Приват или Моно такие депо оформляет?
Andrey2512
 
Повідомлень: 139
З нами з: 04.04.22
Подякував: 13 раз.
Подякували: 20 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 25 лип, 2022 21:21

Andrey2512 а когда потом придет время забирать депо, в чем будут отдавать в гривне или долларе? И правильно ли я понял, что сразу можно только 50к закинуть?
Anton2112
 
Повідомлень: 2
З нами з: 11.07.22
Подякував: 2 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 25 лип, 2022 22:08

Anton2112
Про 50к грн правильно.

А как отдавать будут - хз, если честно.
Andrey2512
 
Повідомлень: 139
З нами з: 04.04.22
Подякував: 13 раз.
Подякували: 20 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 25 лип, 2022 22:28

  konstantin kirovograd написав:а если откатится до 37 :D
Так продайте пА 39 и 2 гривны заработаете пАлюбЭ!! :)
asti
 
Повідомлень: 2822
З нами з: 24.11.12
Подякував: 42 раз.
Подякували: 548 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 25 лип, 2022 22:46

  prodigy написав:Експорт зернових: "коридори" у Чорному морі відкриють цього тижня - Кубраков

доллар камнем вниз после продажи первого ярда на МБ :mrgreen:
ярд уже сегодня пошел))
Евросоюз принял решение дать Украине кредит в размере 1,59 млрд евро. Из них 1 млрд евро поступит немедленно.

Об этом сегодня сообщила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
rapyd777
Аватар користувача
 
Повідомлень: 181
З нами з: 02.06.20
Подякував: 8 раз.
Подякували: 23 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 9726972797289729
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюта, ринок криптовалют 1 ... 3094, 3095, 3096
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
30958 32979710
Переглянути останнє повідомлення
Пон 25 лип, 2022 23:05
Игорь
Продуктові ринки і не тільки у валютному контексті 1 ... 161, 162, 163
Surfer » Сер 31 лип, 2019 03:53
1620 11282647
Переглянути останнє повідомлення
Пон 25 лип, 2022 15:20
_hunter
Валютний ринок у світі 1 ... 796, 797, 798
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
7972 22533779
Переглянути останнє повідомлення
Сер 04 тра, 2022 16:05
ЛОБ

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.