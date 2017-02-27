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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 25 лип, 2022 21:03
asti написав: Evgeny написав: Visky написав:Evgeny
Звідки у вас список з 3-х банків, з якого джерела? Він вичерпаний, це точно на сьогодні все?
В Аккорде и ОТП я лично сегодня открыл такие депозиты.
А в ОТП не парили всякие страховки, карты премиальные и тд?
Они такое любят...
Если бы только впаривали. Оформлял у них платиновую именную визу, а пластик пришёл золотой. Дескать, платиновый закончился. Красавцы.
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Додано: Пон 25 лип, 2022 21:04
Kravec_5 написав:
Или снять зарубежном если есть возможность...Или оплатить "услуги/товар" знакомым заграницей... Выбирайте)
Все не стабильно, ситуация постоянно меняется!
А кто подскажет,в той же Польше какой сейчас лимит в месяц при снятии через банкомат злотых через гривну и есть ли комиссия за снятие?? Какой вариант самый выгодный?? А то каждый месяц перетряхивают то лимиты,то еще что то..Посдскажите,кто владеет информацией.Спасибо.
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Додано: Пон 25 лип, 2022 21:05
bamper
Ага, конечно. Глупо вообще валюту скидывать.
Я завтра, таки пойду закину в Газбанк 50-100 к грн.
Кто знает, Приват или Моно такие депо оформляет?
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Додано: Пон 25 лип, 2022 21:21
Andrey2512 а когда потом придет время забирать депо, в чем будут отдавать в гривне или долларе? И правильно ли я понял, что сразу можно только 50к закинуть?
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Додано: Пон 25 лип, 2022 22:08
Anton2112
Про 50к грн правильно.
А как отдавать будут - хз, если честно.
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Додано: Пон 25 лип, 2022 22:46
prodigy написав:
Експорт зернових: "коридори" у Чорному морі відкриють цього тижня - Кубраков
доллар камнем вниз после продажи первого ярда на МБ
ярд уже сегодня пошел))
Евросоюз принял решение дать Украине кредит в размере 1,59 млрд евро. Из них 1 млрд евро поступит немедленно.
Об этом сегодня сообщила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
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