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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 26 лип, 2022 06:52
osafly написав:
А кто подскажет,в той же Польше какой сейчас лимит в месяц при снятии через банкомат злотых через гривну и есть ли комиссия за снятие??
12,5 кгрн приблизно 1500 злотувок на тиждень, але на практиці б-ть банків ще додатково щось заблокує, то реально зняти 1400. В різних банків курс різниться, різна своя комісія за конвертації з грн в дол чи євро, а тоді в злотий, банкомат вказує свою комісію. Орієнтовно в підсумку 8,3 грн/злотий вийде.
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Додано: Вів 26 лип, 2022 08:36
что скажете, Нафтогаз заплатил по евробондам?
вчера вроде был дедлайн
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Додано: Вів 26 лип, 2022 09:36
Нафтогаз очікує «жорсткого дефолту» за євробондами
«Нафтогаз» не отримав згоди кредиторів на відстрочку погашення єврооблігацій на $335 млн, виплати за якими мають бути здійснені 26 липня, як і не отримав згоди уряду на проведення розрахунків з кредиторами.
Про це компанія повідомила на біржі, передає «Інтерфакс-Україна».
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Додано: Вів 26 лип, 2022 09:54
Fitch понизило долгосрочный рейтинг Украины до преддефолтного уровня
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