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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 9727972897299730
Повідомлення Додано: Вів 26 лип, 2022 06:52

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  osafly написав:А кто подскажет,в той же Польше какой сейчас лимит в месяц при снятии через банкомат злотых через гривну и есть ли комиссия за снятие??

12,5 кгрн приблизно 1500 злотувок на тиждень, але на практиці б-ть банків ще додатково щось заблокує, то реально зняти 1400. В різних банків курс різниться, різна своя комісія за конвертації з грн в дол чи євро, а тоді в злотий, банкомат вказує свою комісію. Орієнтовно в підсумку 8,3 грн/злотий вийде.
Ой+
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Повідомлення Додано: Вів 26 лип, 2022 08:36

Re: Валютний ринок в контексті ДС

что скажете, Нафтогаз заплатил по евробондам?
вчера вроде был дедлайн
Олежан
 
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Повідомлення Додано: Вів 26 лип, 2022 09:36

Нафтогаз очікує «жорсткого дефолту» за євробондами

«Нафтогаз» не отримав згоди кредиторів на відстрочку погашення єврооблігацій на $335 млн, виплати за якими мають бути здійснені 26 липня, як і не отримав згоди уряду на проведення розрахунків з кредиторами.

Про це компанія повідомила на біржі, передає «Інтерфакс-Україна».
Moneta
 
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1
Повідомлення Додано: Вів 26 лип, 2022 09:54

....

Fitch понизило долгосрочный рейтинг Украины до преддефолтного уровня
jerua
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