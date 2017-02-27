osafly написав:А кто подскажет,в той же Польше какой сейчас лимит в месяц при снятии через банкомат злотых через гривну и есть ли комиссия за снятие??
12,5 кгрн приблизно 1500 злотувок на тиждень, але на практиці б-ть банків ще додатково щось заблокує, то реально зняти 1400. В різних банків курс різниться, різна своя комісія за конвертації з грн в дол чи євро, а тоді в злотий, банкомат вказує свою комісію. Орієнтовно в підсумку 8,3 грн/злотий вийде.
Нафтогаз очікує «жорсткого дефолту» за євробондами
«Нафтогаз» не отримав згоди кредиторів на відстрочку погашення єврооблігацій на $335 млн, виплати за якими мають бути здійснені 26 липня, як і не отримав згоди уряду на проведення розрахунків з кредиторами.
Про це компанія повідомила на біржі, передає «Інтерфакс-Україна».
А меня вот мысль одна мучает - этой недавней неудачной игрой в либерализм (когда можно было под 2% работать и НДС не платить) наши экономические КШЭ гении подтвердили, что бюджет держится на импортном НДСе. Но при этом нам с высоких трибун говорят о том, что если не в НАТО, то уж в ЕС мы точно уверенно идем и вот буквально в след году там будем. Внимание, вопрос: если мы в ЕС, то ввозных пошлин не будет, НДСа не будет. Сразу европейские товары получают преимущество и баланс импорт смещается в сторону европейских производителей. Чем бюджет наполнять будут господа чиновники? Боюсь опыт Греции научил ЕС и строка "субвенции из бюджета ЕС" не прокатит.