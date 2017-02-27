RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютний ринок в контексті ДС

Валютний ринок в контексті ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 9728972997309731>
Повідомлення Додано: Вів 26 лип, 2022 06:52

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  osafly написав:А кто подскажет,в той же Польше какой сейчас лимит в месяц при снятии через банкомат злотых через гривну и есть ли комиссия за снятие??

12,5 кгрн приблизно 1500 злотувок на тиждень, але на практиці б-ть банків ще додатково щось заблокує, то реально зняти 1400. В різних банків курс різниться, різна своя комісія за конвертації з грн в дол чи євро, а тоді в злотий, банкомат вказує свою комісію. Орієнтовно в підсумку 8,3 грн/злотий вийде.
Ой+
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5207
З нами з: 19.04.12
Подякував: 83 раз.
Подякували: 826 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 26 лип, 2022 08:36

Re: Валютний ринок в контексті ДС

что скажете, Нафтогаз заплатил по евробондам?
вчера вроде был дедлайн
Олежан
 
Повідомлень: 755
З нами з: 01.12.20
Подякував: 15 раз.
Подякували: 77 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 26 лип, 2022 09:36

Нафтогаз очікує «жорсткого дефолту» за євробондами

«Нафтогаз» не отримав згоди кредиторів на відстрочку погашення єврооблігацій на $335 млн, виплати за якими мають бути здійснені 26 липня, як і не отримав згоди уряду на проведення розрахунків з кредиторами.

Про це компанія повідомила на біржі, передає «Інтерфакс-Україна».
Moneta
 
Повідомлень: 3028
З нами з: 26.06.11
Подякував: 70 раз.
Подякували: 1431 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 26 лип, 2022 09:54

....

Fitch понизило долгосрочный рейтинг Украины до преддефолтного уровня
jerua
Аватар користувача
 
Повідомлень: 838
З нами з: 28.01.09
Подякував: 6 раз.
Подякували: 42 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 26 лип, 2022 10:12

  Олежан написав:что скажете, Нафтогаз заплатил по евробондам?
вчера вроде был дедлайн

таке ж питання по Укравтодору і Укренерго

PS
і скільки таких холуїв було які на крадене купляли цяцьки? зараз пожинаємо плоди

https://www.unian.ua/economics/finance/ ... 61511.html

а сот-мільйонні гонорари товстопузікі як собі виплачують, завидуйте!

https://www.facebook.com/Kucherenko2020 ... 9057407313
greenozon
 
Повідомлень: 13882
З нами з: 01.06.14
Подякував: 268 раз.
Подякували: 1278 раз.
 
Профіль
1
1
2
Повідомлення Додано: Вів 26 лип, 2022 10:32

  jerua написав:Fitch понизило долгосрочный рейтинг Украины до преддефолтного уровня

жути нагоняете)) этот рейтинг абсолютно ничего не значит, пока нам будут помогать.
rapyd777
Аватар користувача
 
Повідомлень: 183
З нами з: 02.06.20
Подякував: 8 раз.
Подякували: 23 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 26 лип, 2022 10:36

  rapyd777 написав:
  jerua написав:Fitch понизило долгосрочный рейтинг Украины до преддефолтного уровня

жути нагоняете)) этот рейтинг абсолютно ничего не значит, пока нам будут помогать.

частники не будут.
sequence
 
Повідомлень: 6721
З нами з: 29.12.15
Подякував: 1992 раз.
Подякували: 1818 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 26 лип, 2022 10:39

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  rapyd777 написав:ярд уже сегодня пошел))
Евросоюз принял решение дать Украине кредит в размере 1,59 млрд евро. Из них 1 млрд евро поступит немедленно.

Об этом сегодня сообщила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.


А каким образом этот ярд поступит? Налом? Или это счет в гос. банке ЕС, которым может пользоваться НБУ?
jerua
Аватар користувача
 
Повідомлень: 838
З нами з: 28.01.09
Подякував: 6 раз.
Подякували: 42 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 26 лип, 2022 10:57

Re: Валютний ринок в контексті ДС

А меня вот мысль одна мучает - этой недавней неудачной игрой в либерализм (когда можно было под 2% работать и НДС не платить) наши экономические КШЭ гении подтвердили, что бюджет держится на импортном НДСе. Но при этом нам с высоких трибун говорят о том, что если не в НАТО, то уж в ЕС мы точно уверенно идем и вот буквально в след году там будем. Внимание, вопрос: если мы в ЕС, то ввозных пошлин не будет, НДСа не будет. Сразу европейские товары получают преимущество и баланс импорт смещается в сторону европейских производителей. Чем бюджет наполнять будут господа чиновники? Боюсь опыт Греции научил ЕС и строка "субвенции из бюджета ЕС" не прокатит.
striped
 
Повідомлень: 1538
З нами з: 10.12.08
Подякував: 3067 раз.
Подякували: 626 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 26 лип, 2022 10:58

  sequence написав:
  rapyd777 написав:
  jerua написав:Fitch понизило долгосрочный рейтинг Украины до преддефолтного уровня

жути нагоняете)) этот рейтинг абсолютно ничего не значит, пока нам будут помогать.

частники не будут.

а вы шутник, какие частники, в такую жару)) хотя ФРС тоже частники
rapyd777
Аватар користувача
 
Повідомлень: 183
З нами з: 02.06.20
Подякував: 8 раз.
Подякували: 23 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 9728972997309731>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюта, ринок криптовалют 1 ... 3095, 3096, 3097
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
30960 32988014
Переглянути останнє повідомлення
Вів 26 лип, 2022 11:55
Кучинелли
Продуктові ринки і не тільки у валютному контексті 1 ... 161, 162, 163
Surfer » Сер 31 лип, 2019 03:53
1620 11290293
Переглянути останнє повідомлення
Пон 25 лип, 2022 15:20
_hunter
Валютний ринок у світі 1 ... 796, 797, 798
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
7972 22533843
Переглянути останнє повідомлення
Сер 04 тра, 2022 16:05
ЛОБ

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.