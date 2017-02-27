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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 9728972997309731
Повідомлення Додано: Вів 26 лип, 2022 11:20

  striped написав:А меня вот мысль одна мучает - этой недавней неудачной игрой в либерализм (когда можно было под 2% работать и НДС не платить) наши экономические КШЭ гении подтвердили, что бюджет держится на импортном НДСе. Но при этом нам с высоких трибун говорят о том, что если не в НАТО, то уж в ЕС мы точно уверенно идем и вот буквально в след году там будем. Внимание, вопрос: если мы в ЕС, то ввозных пошлин не будет, НДСа не будет. Сразу европейские товары получают преимущество и баланс импорт смещается в сторону европейских производителей. Чем бюджет наполнять будут господа чиновники?


Економічний суверенітет повоєнної України: ані кроку назад?
Неприємні, але потрібні поступки
25 липня, 2022, 08:30

https://zn.ua/ukr/macrolevel/ekonomichnij-suverenitet-povojennoji-ukrajini-ani-kroku-nazad.html
Грйс-мэн
 
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Повідомлення Додано: Вів 26 лип, 2022 11:33

  Грйс-мэн написав:
  striped написав:А меня вот мысль одна мучает - этой недавней неудачной игрой в либерализм (когда можно было под 2% работать и НДС не платить) наши экономические КШЭ гении подтвердили, что бюджет держится на импортном НДСе. Но при этом нам с высоких трибун говорят о том, что если не в НАТО, то уж в ЕС мы точно уверенно идем и вот буквально в след году там будем. Внимание, вопрос: если мы в ЕС, то ввозных пошлин не будет, НДСа не будет. Сразу европейские товары получают преимущество и баланс импорт смещается в сторону европейских производителей. Чем бюджет наполнять будут господа чиновники?


Економічний суверенітет повоєнної України: ані кроку назад?
Неприємні, але потрібні поступки
25 липня, 2022, 08:30

https://zn.ua/ukr/macrolevel/ekonomichnij-suverenitet-povojennoji-ukrajini-ani-kroku-nazad.html


И что нового, кроме очередного бла-бла-бла, написал нам иностранный эксперт?
Поступитесь экономическим суверенитетом? Ок, поступились, нас (Ермака и Тимошенко) контролирует Олаф. Какую экономическую модель мы используем? Ту же, что и сейчас?
striped
 
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